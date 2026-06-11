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掌握AI+文字敏锐度 成就未来人才2大关键 AI世代下两个教育重点｜《亲子王》新一期精选内容

亲子
更新时间：13:05 2026-06-11 HKT
发布时间：13:05 2026-06-11 HKT

这是一个AI大时代，由家长到孩子均全力或学习相关知识，努力适应这个数位新世界。面对如此来势汹汹的潮流，家长难免再次将教育重心押在数理或电脑相关方向，然而，Nvidia行政总裁黄仁勋早前在一个Podcast节目中表示，在这股科技洪流中，「文科生特别是英文系毕业生，未来可能有极佳发展」（大意）。或许我们应该将眼光更开阔，毋须执着文科或理科这二元分法，而是协助孩子装备自己，成为文理兼备的新人类。

在AI时代 保持人文素养

构思这个题目时，最伤脑筋是找访问人选。美国有黄仁勋，幸好在香港18区中人口密度最高的观塘区，找到教育科技初创平台GRWTH的副行政总裁黄思伟（Angus）。Angus本是工程师，后转职科技界指标Microsoft出任教育事务主管，开始涉足学界做教育科技；后来Angus离职走入本地初创界，这个背景跟家长分享如何在AI时代保持人文素养，实属最好不过。见证学界推行「数字教育」过程，Angus认为最令人鼓舞是，近年不同学校的投入度都更广泛更具深度。「个人最欣喜是各科目的老师，都尝试在不同层面的教学中使用AI，起着带领学生的作用， 而这一股浪潮跟以往最不同的，还有家长的投入。」AI无处不在，随着黄仁勋的一番言论，似乎文理兼备的孩子，未来发展将更具优势，从Angus的角度来看，他提醒家长先不用为孩子定型。Angus指出，时下的学习方式五花八门，知识不再局限在校园，孩子可以透过AI、睇片、上网等（他形容上网是传统方式），为自己真正感兴趣的事吸收知识，即使这些学习过程是碎片化。

教育科技初创平台GRWTH的副行政总裁黄思伟（Angus Wong）（图片来源：《亲子王》）
教育科技初创平台GRWTH的副行政总裁黄思伟（Angus Wong）（图片来源：《亲子王》）

从海外升学规划 透析文理平衡

本地家长对子女的升学规划，不少也放眼海外，其中英国仍然是负笈海外首选。我们从大学选科角度，审视经历AI洗礼的全球教育趋势，借以为孩子现时的教育方向作出合宜规划。作为富经验的升学顾问，英识教育升学顾问Iris Cheung，正好就「文理并重」这个世界性教育新趋势，给家长一些专业意见。

英识教育升学顾问Iris Cheung（图片来源：受访者提供）
英识教育升学顾问Iris Cheung（图片来源：受访者提供）

环顾英国大学的申请，近两年关于AI的科目特别受欢迎，Iris说：「疫情后的英国大学选科情况，其中Computer Science可说受全球学生欢迎，不止香港学生趋之若鹜，大部分东南亚、印度及非洲的学生，他们都会以Computer Science、人工智能等各方面的科目为首选。想补充一点是，本地尤其是考DSE的学生，如想报读英国的Computer Science会有点难度，主因是当地大学的要求较高，除了数学还一定要修读Physics，而数学如只是core math是不足够，必须同时修读M1或M2才有机会。」

给家长的信

相信大部分家长出生在没有电脑及智能手机的年代，但我们的孩子甫出生，却已是一个充斥各种智能科技的世界，他们熟练运作AI是必然，而家长应该以培养能驾驭AI的子女为己任，以下是两个教育重点。

  1. 学懂问：与其急着找答案，不如先学会问对的问题，鼓励孩子多想「为甚么」，引导他们判断问题该如何解决，而不止是忙于找出正确答案。
  2. 生活中学习：日常就是学习的材料，旅游时学习地理，同时认识历史文化，让知识在生活中自然连结。
（AI生成图片）
（AI生成图片）

想了解更多AI教育重点，就留意今次《亲子王》「封面故事」的详细报道。

从理解世界与年轻人 到打造学生酒店 专访罗宝文 冀一抹温柔 改变孩子一生

  听到「学生酒店」一词，勾起多年前当大学生入住校院周边的点滴，然而来到当今世代，「学生酒店」已超越「住」的层面，而是按世界走向、学生身心灵所需来建构。听富豪酒店集团副主席兼董事总经理罗宝文女士分享创立ASPIRE HOUSE的初心及理念，逐层拆解并细思其中，不难看见她的心思如何细密，又如斯的温柔 ── 她为宿舍带来的每一个项目与支援，随时可以成就学生不一样的人生。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

亲子美食游踪 5大推介

6月份有端午节、父亲节，加上临近毕业季节，经常会跟亲朋好友聚餐，想找个地方好好庆祝之余，小朋友有节目，一家人又可以好好享受饭局，不妨留意今期《亲子王》介绍的亲子友善餐厅，既有美食、亦有打卡位，还可以增长知识，大、小朋友都自然可「用餐愉快」喇！

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

 

想了解更多「封面故事」、本期的其他升学教养内容及假日有何亲子好玩推介，即扫描《亲子王》网页（https://www.stheadline.com/parenting/亲子）参阅更多。   

新一期《亲子王》现已出版，于各大7-11及OK便利店有售！

《亲子王》第832期
发售日期：6月11日（星期四）
销售地点：各大OK便利店及7-Eleven

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