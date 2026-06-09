亲子好去处︱沙田彭福公园小马大本营6月22日开幕 $50体验5大互动活动 附预约方法

亲子好去处｜小朋友都爱小动物，除了可以到农场亲亲小羊、小兔外，还可以到沙田彭福公园「小马大本营」亲亲小马！马会沙田彭福公园小马大本营将于6月22日正式开放，小朋友就可以与小马见面喇！场内还有5大体验活动，3至14岁的小朋友更可体验小马策骑！今日（9日）开始正式接受预约，每日会开放未来60日之预约，想去玩就要留意每日预约空位喇！

亲子好去处︱沙田彭福公园小马大本营5大体验活动

沙田彭福公园一向是沙田区小朋友去野餐玩乐的好地方，现在又有新玩乐可以予一家大小去玩去放电了。由香港赛马会兴建及管理的「小马大本营」位于沙田彭福公园，内里设有马术为主题的多样设施，提供互动和寓教于乐的马术体验。小朋友可透过五大多元化互动体验活动，包括小马策骑体验、马房参观、与迷你小马合照、互动小马教室及趣味学习区，近距离接触小马，加深对马匹的了解，并培养对马术活动的兴趣。

亲子好去处︱沙田彭福公园小马大本营5大体验活动（图片来源：香港赛马会）

小马大本营必玩活动1：小马策骑体验

3岁至14岁（100厘米以下、 体重70公斤以下）的小朋友可参加小马策骑活动，有机会与可爱的小马建立独特连系，在马术教练带领下享受安全又悠闲的策骑体验。（记住要穿上长裤、皮鞋或运动鞋，穿凉鞋、拖鞋不能策骑小马呀！）

小马大本营必玩活动1：小马策骑体验（图片来源：香港赛马会）

小马大本营必玩活动2：马房参观

小朋友知道小马坐在哪儿？走进马房可参观与认识小马的生活环境。还可亲近可爱的小马，并学习基础马匹护理知识。

小马大本营必玩活动2：马房参观（图片来源：香港赛马会）

小马大本营必玩活动3：与迷你小马留影

迷你小马个性温驯，外表又迷人，深受大、小朋友喜爱，与牠们互动时，记住要跟小马们合照打卡，为「小马大本营」之旅添上美好回忆。

小马大本营必玩活动3：与迷你小马留影（图片来源：香港赛马会）

小马大本营必玩活动4：互动小马教室

互动小马教室将以生动有趣的互动课程，丰富孩子对小马习性与护理的知识，带小朋友走进小马的奇妙世界。

小马大本营必玩活动4：互动小马教室（图片来源：香港赛马会）

小马大本营必玩活动5：趣味学习区

跟小马接触后，还可到集欢乐与知识性于一身的活动学习区，一边增进马匹小知识，一边探索马术世界！

小马大本营必玩活动5：趣味学习区（图片来源：香港赛马会）

11匹可爱小马全公开！

马会这次更特别将会于「小马大本营」跟大、小朋友见面的十一匹小马的相片放于网页上，让大家可以先睹为快，提早认识这些可爱小马。

小霸龙Barney（图片来源：香港赛马会）

点击图片浏览小马大本营小马伙伴：

小马大本营

预约开放日：2026年6月9日（星期二）10:00（香港时间）

门票：划一收费$50（所有参加者）

预约：＞＞按此＜＜

学校及团体预约：[email protected] / 2339 0039

*每天开放未来60日之预约



开放日期和时间

．赛马季期间（九月至七月中旬）：星期一至星期日（沙田赛马日休息）

．赛马休季期间（七月下旬至八月）：星期二至星期日（逢星期一休息）

一般开放时间：09:00 - 18:30

．试闸日（通常为星期二及星期五）*：09:30 - 18:30

．可预约时段（上下午各一时段）：10:00 - 12:00，下午时段 14:30 - 16:30

活动详情：＞＞按此＜＜



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