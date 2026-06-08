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麦当劳优惠｜麦当劳全新麦乐鸡期间限定滋味酱 一方法免费获限定FIFA世界杯2026「传奇珍藏杯」

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更新时间：16:59 2026-06-08 HKT
发布时间：16:59 2026-06-08 HKT

四年一度的FIFA世界杯2026™将于6月12日凌晨时分正式开锣，全球大大小小的足球迷已准备就绪，为自己的爱队打气加油！在家中睇波想增添狂热气氛，就要先预备滋味美食「助庆」！麦当劳特别世界杯推出18件麦乐鸡套餐配再度登场的「WOW！酱」及3款期间限定滋味酱，还有多款限时美食，美食更可24小时为球迷送上，让大家可以一边睇波，一边叹美食！同场还有一套6款限量「传奇珍藏杯」，只要一方法即可免费随机获赠一只，即睇麦当劳优惠详情。

麦当劳优惠｜麦当劳推FIFA世界杯 2026™限定美食+优惠

全球期待的「FIFA世界杯 2026™」将于6月12日凌晨时分正式开锣，麦当劳特别为这个万众瞩目的体坛盛事，于6月9日起推出18件麦乐鸡套餐配再度登场的「WOW！酱」及3款期间限定滋味酱（蜜糖芥末酱、蒜辣蛋黄酱、巨无霸®麦乐鸡酱）。除了18件麦乐鸡套餐，亦可以「选购指定超值套餐加$10叹4件麦乐鸡及指定1款期间限定滋味酱」入手期间限定滋味酱。同场还有多款限时美食，包括全新黄金椰脆新地​、黑松露紫菜味Shake Shake粉及珍宝装汽水，让大家可以边睇波边叹美食！

麦当劳优惠｜麦当劳推FIFA世界杯 2026™限定美食+优惠（图片来源：麦当劳）
麦当劳优惠｜麦当劳推FIFA世界杯 2026™限定美食+优惠（图片来源：麦当劳）

另外，于活动期间亦有多个麦当劳优惠推出，如「$12.5黄金椰脆新地」，以及由晚上6时至凌晨4时将提供「$108 睇波拍档2人分享餐 」、「深夜狂热1人饱足餐减$3 」，无论「独食」或与家人一同睇波都啱！

「FIFA 世界杯 2026TM」期间限定美食 18 件麦乐鸡套餐（图片来源：麦当劳）
「FIFA 世界杯 2026TM」期间限定美食 18 件麦乐鸡套餐（图片来源：麦当劳）

点击图片浏览麦当劳优惠：

同场还有限量推出一套6款「传奇珍藏杯」，每款传奇珍藏杯分别印有英国的碧咸（David Beckham）、巴西的朗拿甸奴（Ronaldinho Gaucho）、西班牙的耶马（Lamine Yamal）、法国的亨利（Thierry Henry）、韩国的孙兴慜（Son Heung-min）或麦当劳乐园人气角色滑嘟嘟，极具收藏价值，球迷必储！。只要透过麦当劳App或亲临餐厅选购18件麦乐鸡套餐或其他指定超值套餐加$9.5升级「大大啖劲量组合」，就可以随机获赠「传奇珍藏杯」一只，免费带限定杯回家睇波，投入足球狂热！

五位传奇球星更齐齐与汉堡神偷、滑嘟嘟、麦当劳叔叔拍广告，更于广告中献技！（图片来源：麦当劳）
五位传奇球星更齐齐与汉堡神偷、滑嘟嘟、麦当劳叔叔拍广告，更于广告中献技！（图片来源：麦当劳）

点击图片浏览麦当劳优惠及球星广告精华：

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