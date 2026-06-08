海洋公园万豪酒店自助餐第一位1折 低至$262起叹雪场脚蟹/自助晚餐3.5小时任食波士顿龙虾 免费玩室内游乐场｜618优惠

就快考完期终试，不止孩子开心，一众「陪读专员」也感到兴奋，是时候计划一下试后活动，大玩特玩！如果想带小朋友去探大熊猫「家姐」、「细佬」，可以去叹个香港海洋公园万豪酒店自助餐。今日（8日）有618优惠，第一位1折即可叹多款海鲜，，同行儿童可免费畅玩儿童游乐天地，即睇快抢连结带小朋友去慢慢叹喇！

亲子优惠｜海洋公园万豪酒店自助餐第一位1折

环球美馔盛宴自助午餐有多款冰镇海鲜，如雪场脚蟹、面包蟹、冻虾、加拿大青口、大蚬、翡翠螺等，还有芝士拼盘、意大利冻肉肠、烟三文鱼等头盆；而热门主菜则有烧美国牛板腱扒、比利时猪扒、烧羊腿、泰式南乳烧鸡，现场亦有烧味档以，雪燕灌汤饺、虾饺烧卖与现煮越南火车头牛肉汤面也是必试。甜点选择亦多，如红桑子玛德琳蛋糕、柚子蜂蜜蛋糕、斑斓芒果忌廉蛋糕，以及现做的港鸡蛋仔、豆腐花及葡挞。

（图片来源：KKday）

而「热带风味自助晚餐」 更有波士顿龙虾、濑尿虾、深海池鱼、赤虾等海鲜，亦有越南、马来西亚、泰国、新加坡、印尼及印度的正宗特色佳肴，如越南米纸大虾卷、酸甜柚子青口沙律及马来式烧牛肉配罗望子酱，还有泰式南乳烧鸡、星州胡椒炒大虾、森巴酱金不换炒蟹、印尼炒饭、越南海鲜及鸡咖喱，以及越南火车头牛肉汤，经典印度香料奶茶及煎卷饼亦是必食！甜品则带来泰式奶茶慕丝蛋糕、斑兰芒果忌廉蛋糕及马来西亚拉茶奶冻等，更有北京片皮鸭及烧美国顶级斧头牛扒呢！

小朋友还可免费进入儿童游乐天地玩餐饱！（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【618年中大促限定｜第一位1折｜两位人均HK$261.5】平日自助午餐｜免费进入儿童游乐天地｜两位起订

优惠：第一位成人HK$100/位，第二位成人HK$423/位

（原价成人HK$548/位，儿童HK$284/位）（已包括原价加一服务）

*必须以「成人＋第二位 - 75折」为组合订购



购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜成人买一送一】自助午餐｜免费进入儿童游乐天地

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：HK$598/2位，平均HK$299/位

（原价成人HK$548/位，儿童HK$284/位）（已包括原价加一服务）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜成人买二送一】自助午餐｜免费进入儿童游乐天地

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：HK$1,146/ 3位，平均HK$382/位

（原价成人HK$548/位，儿童HK$284/位）（已包括原价加一服务）

购买连结：＞＞按此＜＜

【618年中大促限定｜第一位1折｜两位人均HK$408.5】平日自助晚餐｜免费进入儿童游乐天地｜两位起订

优惠：第一位成人HK$156/位，第二位成人HK$661/位

（原价成人HK$856/位，儿童HK$438/位）（已包括原价加一服务）

*必须以「成人＋第二位 - 75折」为组合订购

购买连结：＞＞按此＜＜

无论自助晚餐或午餐一样可免费进入儿童游乐天地畅玩， 食饱饱放电一流！（图片来源：KKday）



【快闪优惠｜成人买一送一】自助晚餐｜免费进入儿童游乐天地

用餐时间：18:00 – 21:30

优惠：

．星期一至五HK$934起/2位，平均HK$467起/位

．星期六日及公众假期HK$982/2位，平均HK$491/位

（原价星期一至五成人HK$856/位，儿童HK$438/位；星期六日成人HK$900/位，儿童HK$460/位）（已包括原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买二送一】自助晚餐｜免费进入儿童游乐天地

用餐时间：18:00 – 21:30

优惠：

．星期一至五HK$1,791起/ 3位，平均HK$597起/位

．星期六日及公众假期HK$1,881/3位，平均HK$627/位

（原价星期一至五成人HK$856/位，儿童HK$438/位；星期六日成人HK$900/位，儿童HK$460/位）（已包括原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月8日 12:00 至6月14日 23:59

用餐日期：2026年7月1日至 7月31日

用餐地点：黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 海湾餐厅 Marina Kitchen

相关文章｜尖沙咀太子酒店自助餐低定1折 低至$36叹澳洲西冷、自助晚餐$255任食阿拉斯加帝王蟹｜618优惠