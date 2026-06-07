香港非遗月逾100个非遗项目活动 7大免费工作坊+嘉年华活动一览 附报名方法｜亲子好去处

香港非遗月2026｜香港虽然只是世界地图上的「一点」，却拥有悠远历史，其非物质文化遗产亦深具本地特色。根据非遗咨询委员会的资料，香港的「非遗清单」多达507个，包括香港的传统节庆、饮食文化、手工技艺等等。而为了让市民可以深入认识香港的非遗技艺，并亲身感受非遗的文化内涵和乐趣，康文署非物质文化遗产办事处将于即日起至6月30日举办「香港非遗月」，当中有超过50场非遗表演和80个非遗推广摊位，以及40个考察活动，涵盖逾100个非遗项目，即睇多个免费工作坊、嘉年华的活动详情，与报名方法。

亲子好去处｜7大香港非遗月2026亲子活动：免费工作坊+嘉年华

根据考古发掘，于7,000多年前的新石器时代已有人居住于香港，拥有如此深厚的历史文化，除了古迹、古物，不少非物质文化遗产亦别具本土特色，就如深受香港人与旅客欢迎的港式奶茶制作技艺，还有多个传统节庆，如太平清醮、天后诞、盂兰胜会、客家舞麒麟等，以及列入国家级非遗的中式长衫制作技艺，都是香港的「非遗清单」项目。今年的「香港非遗月2026」，有超过50场非遗表演和80个非遗推广摊位，以及40个考察活动，涵盖逾100个非遗项目，《亲子王》特别挑选一些适合亲子参与的活动，当中有不少免费工作坊，让小朋友可边玩边放电。

（图片来源：非物质文化遗产办事处）

香港非遗月亲子活动推介1：「非遗食堂」嘉年华

香港作为「美食天堂」，不少非遗项目都与饮食有关，就如港式奶茶、月饼、点心等，都列入香港非遗清单的制作技艺。「非遗食堂」嘉年华将以「饮食文化」为题，让大、小朋友认识与饮食相关的非遗制作技艺。嘉年华一连两日设有多项示范及工作坊，让参加者了解制作过程，并有机会亲手制作非遗食品，从视觉及味觉一同感受非遗饮食制作技艺的丰富内涵。现场亦设有非遗游戏摊位、面部彩绘摊位、打卡位与表演，令大家有不一样的非遗体验。

（图片来源：非物质文化遗产办事处）

「非遗食堂」嘉年华

日期：2026年6月20日及21日（星期六、日）

时间：10:00 - 18:00

地点：北角油街12号油街实现

参加方法：网上报名或现场报名

详情：＞＞按此＜＜

*活动预留部分名额予参加者现场报名。每节活动开始前15分钟开放排队，领取该节筹号，先到先得，额满即止。

（图片来源：非物质文化遗产办事处）

月饼制作技艺示范及工作坊

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

时间：12:00 - 13:30（第一节），15:30 - 17:00（第二节）

地点：油街凉亭

茶楼点心制作技艺示范及工作坊

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

时间：10:30 -11:10（第一节），11:15 - 11:55（第二节），12:00-12:40（第三节），12:45 - 13:25（第四节）

地点：油街厨房

港式奶茶制作技艺示范

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

时间：13:00 -14:00（第一节），14:00 - 15:00（第二节），15:00-16:00（第三节），16:00 - 17:00（第四节）

地点：油街玻璃屋对出空地

潮州食品制作技艺示范及工作坊

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

时间：13:00 -13:30（第一节），13:45 - 14:15（第二节），14:30-15:00（第三节），15:30 - 16:00（第四节）

地点：油街玻璃屋对出空地

咸肉糭制作技艺示范及工作坊

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

时间：13:00 -13:45（第一节），14:00 - 14:45（第二节），15:00-15:45（第三节），16:00 - 16:45（第四节）

地点：油街玻璃屋对出空地

蛋挞制作技艺示范及工作坊

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

时间：14:00 -15:30（第一节），16:00 - 17:30（第二节）

地点：油街厨房

香港非遗月亲子活动推介2：非遗庆喜．三栋屋多元同乐日

香港非物质文化遗产（非遗）中心扎根三栋屋博物馆十载，今次于「香港非遗月」特别以此为主题，透过多项非遗表演、互动活动及体验式摊位，呈现不同族群与社群的多元文化。同乐日更有由三栋屋村村长带领的导赏团，让大家可于古迹的历史氛围中，亲身感受非遗的活态魅力。

（图片来源：非物质文化遗产办事处）



非遗庆喜．三栋屋多元同乐日

日期：2026年6月13及14日（星期六、日）

时间：11:00 - 18:00

地点：荃湾三栋屋博物馆香港非物质文化遗产中心

费用：免费

查询：＞＞按此＜＜

活动费用：免费

报名方法：设现场报名，可提供到场查询。

「村长带路. 深度游三栋屋」

日期及时间：6月14日 14:00 - 14:45，15:15 - 16:00

荃湾三栋屋博物馆香港非物质文化遗产中心 活动室活动

吉祥图案刺绣工作坊

日期及时间：6月13日 11:00 - 13:30，15:00 - 17:30

皮影戏表演及互动

日期及时间：6月14日 11:00 - 11:45，12:30 - 13:15

印度节庆活动及舞蹈工作坊

日期及时间：6月14日 14:30 - 15:30，16:30 - 17:30

荃湾三栋屋博物馆香港非物质文化遗产中心 导览室2活动

花带编织手作坊

日期及时间：6月13日 11:00 - 12:30，13:00 - 14:30

传统乡村建筑修缮工艺示范及体验

日期及时间：6月13日 15:00 - 16:00

讲得出・写得趣 —— 粤语文学同乐坊

日期及时间：6月13日 16:30 - 17:45

潮州工夫茶艺示范及体验

日期及时间：6月14日 11:00 - 12:00，12:30 - 13:30

棚屋建筑模型示范及体验

日期及时间：6月14日 13:45 - 15:45，16:00 - 18:00

香港非遗月亲子活动活动推介3：「骏马之旅．文艺传承」光影表演

香港非遗月2026」另一亮点节目，于指定时间于香港太空馆标志性的圆拱形墙身进行光影投射。表演以「马」为核心元素，融合康文署辖下博物馆藏品和展品，以及非物质文化遗产元素，营造令人难忘的沉浸式视觉体验。

日期：2026年6月11日至24日

时间：20:15 - 22:00

地点：香港太空馆

费用：免费

详情：＞＞按此＜＜

香港非遗月亲子活动活动推介4：非遗伴你飞︰期间限定展示

坐飞机出发去旅行前，亦可于香港国际机场参观「香港转机好时光︰文化工作坊」推广活动，机场禁区内将设置趣味非遗展示，如香云纱男装长、泰丝马甲、全人手刺绣的传统裙褂、花纽等，以及「港式奶茶制作技艺」现场示范，让市民与旅客认识香港的生活方式和文化，感受本地非遗的独特魅力。

（图片来源：非物质文化遗产办事处）

点击图片浏览亲子好去处：

「港式奶茶制作技艺」现场示范

日期：即日起至2026年6月8日

时间：12:00 - 16:00

地点：香港国际机场一号客运大楼离港层（L6）近32及34号登机闸口（禁区）

费用：免费

语言：粤语、英语及普通话



香港非遗月亲子活动活动推介5：「棋」妙非遗：海陆空大历险

嘉年华以「海、陆、空」为主题，将结合香港非遗和地理特色，透过互动游戏、收集印章、体验工作坊、图文展板及视像节目等，带来色彩缤纷的非遗体验。场内将有嘉年华游戏区，如渔网编织技艺、有关自然界和宇宙的知识和实践、盐晒制技艺、活字印刷技艺；也有体验工作坊，包括渔网编织、活字印刷游戏、吹糖、麻雀牌及木雕刻体验工作坊等。部分活动设网上报名及现场轮候。参加收集印章活动，有机会获得贴有香港邮政即将发行的「非物质文化遗产 — 大澳端午龙舟游涌」特别邮票的明信片。

（示意图/AI生成图片）

「棋」妙非遗：海陆空大历险

日期：6月27日至28日

时间：12:00 - 20:00

地点：将军澳广场一楼 Zone A & B

查询：>>按此<<

*有关活动详情及体验工作坊的报名方法，将于稍后公布，敬请留意。

香港非遗月亲子活动活动推介6：菠萝包挂饰工作坊

菠萝包是驰名中外的香港特色食品，「菠萝包制作技艺」更已被列入香港非物质文化遗产名录。香港科学馆的科学推广组特别为「香港非遗月2026」举办期间限定的「菠萝包挂饰工作坊」。小朋友可将以面粉黏土亲手制作菠萝包挂饰，并从中了解面粉成分及其在面团成形过程中的作用。

（图片来源：非物质文化遗产办事处）

菠萝包挂饰工作坊

日期：6月13日

时间：13:30 - 13:50，14:00- 14:20，14:30 - 14:50，15:00- 15:20，15:30 - 15:50，16:00 - 16:20，16:30 - 16:50，17:00-17:20（共8节每节20分钟）

地点：香港科学馆地下实验室

对象：3岁或以上（3至12岁须由一位家长或成年监护人陪同）

参加方法：现场排队领券，每节16人，名额有限（12:45派发第一节，13:45派发第二、三节，14:45派发第四、五节，15:45派发第六、七节，16:45派发第八节）

详情：＞＞按此＜＜

香港非遗月亲子活动活动推介7：弄影 - 皮影偶DIY制作亲子工作坊

工作坊旨在让家长与孩子透过动手制作专属的皮影戏偶，体验传统工艺，探索光影艺术。

（示意图/AI生成图片）

弄影 - 皮影偶DIY制作亲子工作坊

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马鞍山公共图书馆

日期：2026年6月13日

时间：15:30-17:00

报名方法：5月30日起致电2630 1911或亲临图书馆报名，名额有限

圆洲角公共图书馆

日期：2026年6月20日

时间：15:30-17:00

报名方法：6月6日起致电2324 2700或亲临图书馆报名，名额有限

沙田公共图书馆

日期：6月27日

时间：14:00-15:30

报名方法：6月13日起致电2694 3788或亲临图书馆报名，名额有限



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