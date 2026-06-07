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香港艺术中心创意艺术营 手机摄影课/创作绘本/制作沙画、玻璃镜子｜暑假亲子好去处

亲子
更新时间：13:11 2026-06-07 HKT
发布时间：13:11 2026-06-07 HKT

尚有个多月便到悠长暑假，爸妈安排了哪些节目予孩子？若小朋友满有艺术天分，不如参加香港艺术中心Kids Corner于7月份举办的夏季「Aloha玩一夏！创意艺术营」，多个主题营为拥有不同兴趣的孩子精心设计，在专业导师带领下，透过动手创作，同时锻炼观察力、想像力、专注力与表达力。

暑假亲子好去处｜香港艺术中心Aloha玩一夏！创意艺术营

夏季「Aloha玩一夏！创意艺术营」主题营题材广泛，如有捏陶塑形的陶艺班、挥洒色彩的油画班、用身体说故事的戏剧表演，还有结合数码科技的电绘创作，让孩子可于暑假放下手机，透过不同的课程边玩边学习，每天探索不同的艺术范畴，于创作中成长，全力激活小脑袋。孩子更可将独一无二的作品带回家，不止带来成就感，更可将这份创意送给家人，制造难忘的暑假回忆。

在4天的「演艺乐涂陶」艺术营中，孩子将会投入沙画、绘本创作、泼墨画等一系列刺激的艺术大冒险，激发创意火花！（图片来源：香港艺术中心）
在4天的「演艺乐涂陶」艺术营中，孩子将会投入沙画、绘本创作、泼墨画等一系列刺激的艺术大冒险，激发创意火花！（图片来源：香港艺术中心）

「光影乐涂陶」艺术营设有手机摄影课，教孩子以镜头作画，探索光线、视角和简单的相机工具，学习将日常的瞬间化为艺术品。；而在4天的「演艺乐涂陶」艺术营中，孩子将会投入沙画、绘本创作、泼墨画等一系列刺激的艺术大冒险，激发创意火花！至于专为小小陶艺家而设的「沿陶艺术游（夏日乐陶陶）」，学员将挑战高级的手捏成型与拉坯技巧，并学习精致的上釉方法，让作品栩栩如生。 

「光影乐涂陶」艺术营设有手机摄影课，教孩子以镜头作画，探索光线、视角和简单的相机工具，学习将日常的瞬间化为艺术品。（图片来源：香港艺术中心）
「光影乐涂陶」艺术营设有手机摄影课，教孩子以镜头作画，探索光线、视角和简单的相机工具，学习将日常的瞬间化为艺术品。（图片来源：香港艺术中心）

「绿色创艺乐」将教孩子探索不同绘画材料，在课堂上可运用镜子和玻璃颜料的特性，创作独有
的玻璃镜子作品。「创作乐涂淘」会教小朋友用模板、陶艺、油画与炭笔激活创意。也可参加「彩绘玻璃秘境游（幸运四叶草）」，一起创作「幸运四叶草」玻璃镜子作品。

至于专为小小陶艺家而设的「沿陶艺术游（夏日乐陶陶）」，学员将挑战高级的手捏成型与拉坯技巧，并学习精致的上釉方法，让作品栩栩如生。 （图片来源：香港艺术中心）
至于专为小小陶艺家而设的「沿陶艺术游（夏日乐陶陶）」，学员将挑战高级的手捏成型与拉坯技巧，并学习精致的上釉方法，让作品栩栩如生。 （图片来源：香港艺术中心）

点击图片浏览暑期活动详情： 

Kids Corner Aloha玩一夏！创意艺术营
日期：7月开始
地点：香港艺术中心15楼
报名： https://hkac.org.hk/tc/kids_corner/

创作乐涂淘
日期：8月18 - 21日（4堂、共12小时）
时间：14:30 - 17:30
费用：$3,290
用模板、陶艺、油画与炭笔激活创意，打造独特丰富的艺术旅程。

绿色创艺乐
日期：8月11 - 14日（4堂、共12小时）
时间：14:30 - 17:30
费用：$3,290

彩绘玻璃秘境游（幸运四叶草）
日期： 7月18日 - 8月1日（3堂、 共6小时）
时间：15:00 - 17:00
费用：$1,490（已包括$120材料费）

沿陶艺术游（夏日乐陶陶）
日期：8月5 - 21日（6堂、共12小时）
时间：10:30 - 12:30
费用： $2,890（已包括材料及陶瓷烧制费）

光影乐涂陶
日期：7月21 - 24日（4堂、共12小时）
时间：10:00 - 13:00
费用：$3,290

演艺乐涂陶
日期：7月28 - 31日（4堂、共12小时）
时间：10:00 - 13:00
费用：$3,290
 

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