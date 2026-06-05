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英华小学视艺展2026 《VVisual》3大免费AI互动工作坊制作熊猫动画｜小学活动

亲子
更新时间：12:16 2026-06-05 HKT
发布时间：12:16 2026-06-05 HKT

小学活动｜各位爸爸妈妈，想周末带小朋友放电兼吸收艺术养分，可去参观英华小学年度视觉艺术盛事 — 《VVisual》英华小学视艺展2026，展览由今日（5日）起一连5天在南昌站V Walk免费展出，更有3大免费AI互动工作坊，让小朋友边学边玩。

《VVisual》英华小学视艺展2026今年于V Walk举行。（图片来源：英华小学）
《VVisual》英华小学视艺展2026今年于V Walk举行。（图片来源：英华小学）

英华小学糅合创意与科技 视艺展展出1,500件学生作品 

《VVisual》英华小学视艺展2026以社区为创作核心，将展出逾1,500件由学生亲手创作的艺术作品，作品融合平面绘画、立体模型，亦有结合AI人工智能科技，展现跨学科的创意与成果。除了学生作品，同场亦有3大免费AI互动工作坊，让小朋友可以透过好玩的互动元素展现创意，成就不一样的艺术作品。

活动将展出逾1,500件由学生亲手创作的艺术作品，作品融合平面绘画、立体模型与结合AI人工智能科技，展现跨学科的创意与成果。（图片来源：英华小学）
活动将展出逾1,500件由学生亲手创作的艺术作品，作品融合平面绘画、立体模型与结合AI人工智能科技，展现跨学科的创意与成果。（图片来源：英华小学）

3大AI互动体验中，相信孩子最期待「熊猫游记」，孩子可于平板电脑上以水墨风绘画熊猫，AI会即时将图像转化为动画，投影到大萤幕上，让「熊猫」在香港街景中走动；「VVisual in Ocean」则为海洋生物涂上缤纷色彩，透过AI技术即时将平面绘画化为动画，游进巨型屏幕的深海世界中，与所有海洋生物一起互动嬉戏；临近父亲节，孩子亦可参加「父亲节心意卡即场打印」，即场设计电子贺卡，并免费打印成实体卡，亦可选择将心意上载至商场大型屏幕，向爸爸表达谢意。

活动将展出逾1,500件由学生亲手创作的艺术作品，作品融合平面绘画、立体模型与结合AI人工智能科技，展现跨学科的创意与成果。（图片来源：英华小学）
活动将展出逾1,500件由学生亲手创作的艺术作品，作品融合平面绘画、立体模型与结合AI人工智能科技，展现跨学科的创意与成果。（图片来源：英华小学）

同场还有「视艺游踪」亲子寻宝游戏，大家可穿梭商场多个展区，一边欣赏作品之余，亦可一边收集印章，集齐指定数目更可换领礼品及商户折扣优惠呢！

同场还有3大免费互动工作坊，欢迎小朋友一齐去玩。（图片来源：英华小学）
同场还有3大免费互动工作坊，欢迎小朋友一齐去玩。（图片来源：英华小学）

《VVisual》英华小学视艺展2026
日期及时间：6月5日 19:00 - 20:00，6月6 - 8日 09:00 - 20:00，6月9日 09:00、14:00 
地点：九龙深旺道28号V Walk地下中庭、2楼中庭、往富昌邨天桥、2楼寿司郎附近及地下臻茶附近
详情：＞＞按此＜＜

3大免费AI互动工作坊
熊猫游记
日期及时间：6月5日 19:00 - 20:00、6月6 - 8日 14:00 - 20:00、6月9日 09:00 - 14:00

VVisual in Ocean
日期及时间：6月6 - 8日 09:00 - 14:00

父亲节心意卡放送站
日期及时间：6月6 - 8日 09:00 - 14:00，6月9日09:00 - 14:00

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