惠康优惠｜惠康Goal庆大折日限定一日全场88折 红白酒额外85折/薯片汽水折上折

就快到四年一度的国际足球盛事了，相信不少爸爸已非常期待历时39日的104场赛事，除了熟读赛程外，还要做足准备，为家中的粮食柜、酒柜「储粮」，事关睇波时边吃薯片边叹啤酒就最开心！今个星期六（6日）惠康特别推出「Goal庆大『折』日」，只要于全线惠康门市购物买满HK$168，即享全场88折优惠，产品更可享折上折优惠，抵上加抵！即睇惠康优惠详情与精选优惠产品价格，一起去扫货，提早热身！

惠康优惠｜惠康Goal庆大折日限定一日全场88折

于6月11日开锣的国际足球盛事是不少亲子的「重要节目」，爸爸可以跟孩子一边睇波一边倾「波经」，当然要准备一系列零食、饮品，在家中享受四年一度难得的亲子时光！惠康Goal庆大折日将于6月6日举行，只要于全线惠康门市购物买满HK$168，即享全场88折优惠，产品更可享折上折优惠。多款精选食材及生活用品以「Goal庆」价发售，包括纽西兰大装艾菲苹果、农心韩国版辛辣面、卡乐B各款薯片等，全线红/白餐酒^更买6支可享额外85折优惠，快快入手这些最佳睇波「伴侣」。

（图片来源：惠康）

同场还有「本周坚著数推荐」，买4支高露洁全效专业牙膏110克（$187.6/4支），即送总值$390赠品，包括28厘米深炒锅连盖1件（价值$299）、唯洁雅极致绵柔4层卫生纸10卷装1条（价值$41）、DoDoME强效杀菌洗衣珠25粒装1包 （价值$50），记住mark实日子去抢喇！当日用八达通消费满$350，更可即减$30，还可与88折同时使用呀！

本周坚著数优惠（门市限定 / 优惠期 6月5-11日）：买4支高露洁全效专业牙膏110克 ($187.6/4支)，送总值$390赠品（赠品包括：28厘米深炒锅连盖1件 价值$299、唯洁雅极致绵柔4层卫生纸 10卷装1条价值$41、DoDoME强效杀菌洗衣珠25粒装1包价值 $50）（图片来源：惠康）

本周坚著数优惠（门市限定 / 优惠期 6月5-11日）：买4盒史云生清鸡汤1公升（$20/2盒），送总值$28赠品（赠品包括：1袋营多传统印尼捞面5X85克 价值$16、1支亨氏茄汁300克 价值$12）（图片来源：惠康）

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*优惠受条款及细则约束。优惠不适用于店外展销场、任何储值或增值服务或购买礼券等、婴幼儿奶粉、电话储值咭、胶袋收费、送货费用。优惠不得与其他推广优惠及优惠券同时使用，包括内地游客优惠券。如有争议，惠康保留最终决定权。

^只限375毫升或以上产品；礼盒装、赠品及原箱除外；需88折后满$350方可享有优惠，不适用于自助收银机服务。

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