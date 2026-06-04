把握暑假黄金档全面打好基础 提升装备能力迎接新阶段｜《亲子王》新一期精选内容

小六升中是孩子成长的关键转变，对即将在9月升读中一的孩子来说，如何运用身为小学生的最后一个暑假，是一个非常重要的课题，在面对生理、学业、社交等方面的转变下，学生须在家长及学校扶持下，学会装备自己，迎接挑战。暑假即将来临，小学、中学校长为大家分享协助学生升中衔接的心得。

准中一生 焦虑逐点击破

升学总是充满挑战和不确定性，尤其是从小学升上中学这个阶段，由小学最高年级的一群，变成中学年纪最小的中一新生，加上青春期的生理和心理转变，小六学生面对的升中压力，实在不容忽视。

从小学过渡至中学，家长可逐步放手，培养子女自主、抉择的能力。不论在学习、兴趣或未来规划上，孩子是时候要懂得计划，做好时间管理，让孩子自行摸索，家长从旁观察，适时给予提点。即使孩子一开始时可能会撞板，但这也是学习、成长的一部分。

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关倩芬校长 小五规划中学生涯

升中是学生成长的重要里程碑，屯门区侨港伍氏 陈绮华校长宗亲会伍时畅纪念学校关倩芬校长认为，升中准备不应只聚焦学术成绩，更需兼顾心理素质、责任感及适应能力，协助学生迎接人生新阶段。于学生就读五年级，学校会于试后活动安排升中面试班，由英文外籍教师提供即时回馈及指导，更会因应学生面试日期及学习需要，安排与外籍教师进行个别强化辅导，提升英语沟通能力及临场表现。

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侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校关倩芬校长（图片来源：受访者提供）

陈绮华校长 改进学生应试技巧

位于东涌的青松侯宝垣小学重视学生的持续成长，在小六升中这个重要转折，校方由「学术巩固」、「心理调适」与「家校同心」三方面提供支援，加强学生的应考能力与自信心。学校特设升中入学前的模拟学科测验，让学生先行适应题型、考试节奏，再由学校团队进行评估回馈，追踪成效并作出针对性跟进，协助学生把握应试技巧。学校亦会透过奖励计划肯定学生的努力与表扬进步，建立正面成就感。「当孩子被看见、被鼓励，心理压力会更容易消减，加上老师的陪伴，面对升中会更有力量。」

小六学生在学期尾声一起旅行聚餐，分享难忘时刻。（图片来源：受访者提供）

青松侯宝垣小学陈绮华校长（图片来源：受访者提供）

林志炜校长 培养软技巧应付AI

学生升中不仅要适应新的学习环境，还要面对学术和社交的双重压力，需要学生、家长及学校三方同行合作，跨越成长关卡。葵青区佛教叶纪南纪念中学为中一新生提供一系列衔接适应课程及活动，培养学生各方面的软技巧（soft skill），以适应急速发展的AI时代。学校独有的校本「领航课程」（COMPASS Programme），重视学生的全人教育，由中一起积极培育学生的抗逆力、解难能力，让新生与同伴一起拆解问题，一起构思解决方法，林志炜校长分享：「过程中学生能了解自己的强弱项，培养探索创新的思维，逐步融入中学生活之余，亦与学校一起成长与进步。」」

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佛教叶纪南纪念中学林志炜校长（图片来源：受访者提供）

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从多元赞赏到图像疗愈 AI与大数据如何提升学童幸福感？

在学业压力沉重、校园精神健康备受关注的香港，传统教育往往习惯将目光聚焦于名列前茅的尖子。然而，其他默默努力的孩子，他们的心灵与进步，又有谁来照亮？随着生成式AI越趋普及，科技不再只是用来提升学习效率的工具，更能化身为校园里的「心灵守护者」。综合教育平台GRWTH的「361随赏随赞」系统，以及香港教育大学研发的「EmoCare」程式，分别透过AI生成「第二成绩表」和「日记画作」，筑起守护孩子情绪的安全网。想知详情就要留意今期《亲子王》的「家长热话」专题报道。

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6月「暑湿」夹击！夏日祛湿清暑保健指南

每逢6月，香港便开始变得闷热潮湿，令人透不过气。走在街上，大人小孩总是满身汗水，皮肤黐黐立立的。到商场或是在家中叹冷气，感觉好像舒服了，但却又总觉得头重身困。这一连串在夏天常见的家庭健康小毛病，正是我们中医所说的「暑湿」为患。想知如何对抗「暑湿」，即睇今期《亲子王》「健康养生」，由陈翠萍中医师为大家讲解。

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