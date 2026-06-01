7-11优惠｜7-Eleven联乘New Balance第二弹推复刻潮物Retro卡式机+Mini咔嚓相机 附盲盒换购日期及方法

7-11优惠｜继5月20日与New Balance推跨界合作推出12款的7-Eleven x New Balance「Mini拼砌模型磁贴」系列，引起全城热抢热潮，又有另一惊喜登场！第二弹惊喜以「潮玩加Fun」为主题，带来充满玩味与极具收藏价值的Retro卡式机及Mini咔嚓相机，不止融合两大品牌的元素，亦具实用度，定必掀起另一波换购热潮。同场亦有实用性极高的折叠运动袋，即睇换购方法与各款产品的特点，到时一齐去换喇！

7-11优惠｜7-Eleven联乘New Balance第二弹Retro卡式机

从80年代起便陪伴港人成长的Retro卡式机，是不少爸妈与长辈们的集体回忆。在GenZ世代不少昔日潮物相继回归，今次7-Eleven与New Balance就将Retro卡式机带到今个世代！

4款Retro卡式机以盲盒形式登场，每部Retro卡式机都内置一饼卡式带，入面已预录一首由Rover呈献的《难得全家聚一起》改编版 —「7仔梗系你」45周年主题曲，更贴心附设有线耳机，让大家可以即换即听歌！Retro卡式机的外壳融入了7-Eleven和New Balance的设计元素，经典又活泼；每款盲盒更附有专属款式贴纸，亦窝心考虑到以贴纸区分卡式带的「Side A」、「Side B」！

Retro卡式机亦设有录音模式，听歌后可录下心声送给亲朋好友，将温暖的声音传递到对方耳畔，永久保存纪念。Retro卡式机也能收听电台，滑动即可选择不同的FM电台频道，让大家可体验80年代拿着收音机接收大气电波，收听电台节目的乐趣。

7-11优惠｜7-Eleven联乘New Balance第二弹Mini咔嚓相机

虽然高清影像大行其道，但近年Mini咔嚓相机又再兴起，成为不少GenZ的潮物玩意。今次7-Eleven与New Balance特别推出以盲盒形式发售的4款Mini咔嚓相机，每款都以不同外壳颜色和图案配搭，除了经典的灰橙拼色，亦有抢眼的粉红和型格的军绿，迷你size最啱随身携带，盲盒亦会附赠银扣或幼链，用来挂在锁匙扣或手袋上更可作装饰品！

7-11优惠｜7-Eleven联乘New Balance第二弹推复刻潮物Retro卡式机+Mini咔嚓相机（图片来源：7-Eleven）

除了基本的拍照和录影， Mini咔嚓相机更有录音功能；另外，除了能挑选像素外，在录影模式中更有移动侦测功能，相机能自动侦测画面的动静态，侦测到有动态时自动拍摄，同时画面静止超过10秒时便自动停止录制，可省下储存空间。迷你的相机更内置25款不同滤镜，拍照或摄影都可使用，CP值超高！

（图片来源：7-Eleven）

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同场加映：限量超轻量折叠运动袋

暑假快到，是旅行的时候了。7-Eleven与New Balance特别推出折叠运动袋，质地轻盈之余，容量极大，运动袋还可折叠在蝴蝶结内，体积细小易携；更特别设有两个贴心配备，除了附有拉链，更有行李拉杆带设计，带去旅行期间shopping就更轻松。整个系列Retro卡式机、Mini咔嚓相机及折叠运动袋将于6月3日早上7时起于7-Eleven登场。立即储齐全套！

（图片来源：7-Eleven）

「Mini咔嚓相机」及「Retro卡式机」电子及实体印花派发日期：

．由2026年6月3日早上7时起至2026年6月30日止。于7-Eleven实体店或网店单次购物满$20即可享电子或实体印花 1 张，其后每$10可多享1张印花，如此类推。

（图片来源：7-Eleven）

「Retro卡式机」换购方法：

【电子印花】由2026年6月3日早上7时起至2026年7月3日止，储齐4张电子印花加$248，即可随机换购1件。「Retro卡式机」均预先包装并随机换购，顾客不能选择款式。现货数量有限，换购情况会因应个别分店而异。如超过换购数量，本公司可安排订货。而取货日期会按货源而定，详情请向店员查询。

【实体印花】由2026年6月3日早上7时起至2026年7月3日止，储齐 4张实体印花加 $248，即可随机换购「Retro卡式机」1件。



【yuu 奖赏计划会员专享优惠】推广日期由2026年6月3日起至2026年6月30日止。兑换日期由2026年6月3日早上7时起至 2026 年7月3日止。以8,800 yuu 积分加$218，即可随机换购「Retro卡式机」1 件。

（图片来源：7-Eleven）

「Mini 咔嚓相机」换购方法：

【电子印花】由2026年6月3日早上7时起至2026年7月3日止，储齐 4张电子印花加$168，即可随机换购1件。「Mini 咔嚓相机」均预先包装并随机换购，顾客不能选择款式。现货数量有限，换购情况会因应个别分店而异。如超过换购数量，本公司可安排订货。而取货日期会按货源而定，详情请向店员查询。

【实体印花】由2026年6月3日早上7时起至2026年7月3日止，储齐 4张实体印花加 $168，即可随机换购「Mini 咔嚓相机」1件。

【yuu 会员专享优惠】推广日期由2026年6月3日起至2026年6月30日止。兑换日期由2026年6月3日早上7时起至 2026 年7月3日止。以8,800yuu 积分加$128，即可随机换购「Mini 咔嚓相机」1件。

*想更快储齐印花，换「Retro卡式机」或「Mini 咔嚓相机」，还可使用分享印花功能！只需输入朋友的电话号码，用户即可瞬间与朋友分享印花，更快储齐印花换齐全套「Retro卡式机」及「Mini 咔嚓相机」！

（图片来源：7-Eleven）

「折叠运动袋」换购方法：

．由2026年6月3日早上7时至7月3日止。 于7-Eleven分店任何消费加$129，即可换购折叠运动袋1件。

．yuu 奖赏计划会员专享优惠： 推广日期由2026年6月3日至7月3日止 ; 兑换日期由2026年6月3日早上7时至7月3日止。以8,000 yuu 积分加 $89，即可换购折叠运动袋1件。

*产品数量有限，换完即止。客人可挑选款式。图片只供参考，实际尺寸以实物为准。

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