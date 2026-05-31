父亲节做小小调酒师 帝乐文娜公馆FINDS免费请爸爸饮鸡尾酒+叹甜点｜亲子餐厅

母亲节可向妈妈送上鲜花以表心意，那父亲节呢？送花又太矫情未必适合爸爸，不如送杯疗愈感十足的特饮，让父亲甜在心头。位于尖沙咀帝乐文娜公馆的北欧餐厅FINDS，于今年父亲节特别为一众辛劳的爸爸准备了一场别开生面的北欧美食之旅，更安排了小朋友们担任节日限定的「小小调酒师」，亲手为爸爸调制一杯无酒精特饮。即睇父亲节活动详情与订座方法。

亲子餐厅｜帝乐文娜公馆FINDS父亲节「小小调酒师」活动

尖沙咀帝乐文娜公馆FINDS的「北欧周末早午餐」精选新鲜有机食材，可无限量任食多款经典北欧前菜，如烟熏三文鱼慕丝、北欧银鳕鱼虾饼、香煎鸭肝等；主菜有「食肉兽」爸爸最爱的香煎薄牛扒，孩子则可选春日蔬菜米形意粉或自家制芬兰肉丸，妈妈亦可升级北欧海鲜拼盘，品尝大西洋龙虾、北海面包蟹等，配上烤蒜蓉蛋黄酱及覆盆子洋葱红酒醋汁，充满北欧风味。

于6月13、14、19、20或21日惠顾「北欧周末早午餐」或「北欧春日四道菜美馔晚餐」，小朋友可免费参加「小小调酒师」节日限定工作坊，亲 手调制无酒精饮品答谢爸爸。（图片来源：帝乐文娜公馆）

同场亦有「北欧春日四道菜美馔晚餐」，备有多款时令菜式，头盘有北海道带子他他、巴马臣芝士烤白芦笋85°C配鱼子酱，汤品可选挪威三文鱼汤配海鳌虾，主菜的香烤嫩小羊柳、烤海鲈鱼柳亦值得一试，最后配上甜而不腻的野生蓝莓杏仁蛋糕，还有专属的「小小调酒师」亲制的mocktail，美满。

不需加糖，这杯特制无酒精饮品也让爸爸甜入心。（图片来源：帝乐文娜公馆）

于6月13、14、19、20或21日惠顾「北欧周末早午餐」或「北欧春日四道菜美馔晚餐」，小朋友可免费参加「小小调酒师」节日限定工作坊，亲手调制无酒精饮品答谢爸爸。同时，于活动期间，每位爸爸均可免费获赠澳洲手工毡酒Orz Gin鸡尾酒1杯及精致甜点「迷你海盐焦糖黑朱古力慕丝蛋糕」1件。

于活动期间，每位爸爸均可免费获赠澳洲手工毡酒Orz Gin鸡尾酒1杯及精致甜点「迷你海盐焦糖黑朱古力慕丝蛋糕」1件。（图片来源：帝乐文娜公馆）

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FINDS

地址：尖沙咀金巴利道39号帝乐文娜公馆1楼

查询：2522 9318 / 9376 0331（WhatsApp）

网址：www.theluxemanor.com/dining/finds

「北欧周末早午餐」

价格：$498 / 成人，$249 / 小童（4至11岁小童）

供应时间：星期六、日及公众假期 11:30 - 14:30

*所有价格另设加一服务费

「北欧春日四道菜美馔晚餐」

价格：$588起 / 位

供应时间：18:00 -22:00

*所有价格另设加一服务费

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