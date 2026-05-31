Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

父亲节做小小调酒师 帝乐文娜公馆FINDS免费请爸爸饮鸡尾酒+叹甜点｜亲子餐厅

亲子
更新时间：13:13 2026-05-31 HKT
发布时间：13:13 2026-05-31 HKT

母亲节可向妈妈送上鲜花以表心意，那父亲节呢？送花又太矫情未必适合爸爸，不如送杯疗愈感十足的特饮，让父亲甜在心头。位于尖沙咀帝乐文娜公馆的北欧餐厅FINDS，于今年父亲节特别为一众辛劳的爸爸准备了一场别开生面的北欧美食之旅，更安排了小朋友们担任节日限定的「小小调酒师」，亲手为爸爸调制一杯无酒精特饮。即睇父亲节活动详情与订座方法。

亲子餐厅｜帝乐文娜公馆FINDS父亲节「小小调酒师」活动

尖沙咀帝乐文娜公馆FINDS的「北欧周末早午餐」精选新鲜有机食材，可无限量任食多款经典北欧前菜，如烟熏三文鱼慕丝、北欧银鳕鱼虾饼、香煎鸭肝等；主菜有「食肉兽」爸爸最爱的香煎薄牛扒，孩子则可选春日蔬菜米形意粉或自家制芬兰肉丸，妈妈亦可升级北欧海鲜拼盘，品尝大西洋龙虾、北海面包蟹等，配上烤蒜蓉蛋黄酱及覆盆子洋葱红酒醋汁，充满北欧风味。

于6月13、14、19、20或21日惠顾「北欧周末早午餐」或「北欧春日四道菜美馔晚餐」，小朋友可免费参加「小小调酒师」节日限定工作坊，亲 手调制无酒精饮品答谢爸爸。（图片来源：帝乐文娜公馆）
于6月13、14、19、20或21日惠顾「北欧周末早午餐」或「北欧春日四道菜美馔晚餐」，小朋友可免费参加「小小调酒师」节日限定工作坊，亲 手调制无酒精饮品答谢爸爸。（图片来源：帝乐文娜公馆）

同场亦有「北欧春日四道菜美馔晚餐」，备有多款时令菜式，头盘有北海道带子他他、巴马臣芝士烤白芦笋85°C配鱼子酱，汤品可选挪威三文鱼汤配海鳌虾，主菜的香烤嫩小羊柳、烤海鲈鱼柳亦值得一试，最后配上甜而不腻的野生蓝莓杏仁蛋糕，还有专属的「小小调酒师」亲制的mocktail，美满。

不需加糖，这杯特制无酒精饮品也让爸爸甜入心。（图片来源：帝乐文娜公馆）
不需加糖，这杯特制无酒精饮品也让爸爸甜入心。（图片来源：帝乐文娜公馆）

于6月13、14、19、20或21日惠顾「北欧周末早午餐」或「北欧春日四道菜美馔晚餐」，小朋友可免费参加「小小调酒师」节日限定工作坊，亲手调制无酒精饮品答谢爸爸。同时，于活动期间，每位爸爸均可免费获赠澳洲手工毡酒Orz Gin鸡尾酒1杯及精致甜点「迷你海盐焦糖黑朱古力慕丝蛋糕」1件。

于活动期间，每位爸爸均可免费获赠澳洲手工毡酒Orz Gin鸡尾酒1杯及精致甜点「迷你海盐焦糖黑朱古力慕丝蛋糕」1件。（图片来源：帝乐文娜公馆）
于活动期间，每位爸爸均可免费获赠澳洲手工毡酒Orz Gin鸡尾酒1杯及精致甜点「迷你海盐焦糖黑朱古力慕丝蛋糕」1件。（图片来源：帝乐文娜公馆）

点击图片浏览亲子餐厅详情：

FINDS
地址：尖沙咀金巴利道39号帝乐文娜公馆1楼
查询：2522 9318 / 9376 0331（WhatsApp）
网址：www.theluxemanor.com/dining/finds

「北欧周末早午餐」
价格：$498 / 成人，$249 / 小童（4至11岁小童）
供应时间：星期六、日及公众假期 11:30 - 14:30
*所有价格另设加一服务费

「北欧春日四道菜美馔晚餐」
价格：$588起 / 位
供应时间：18:00 -22:00
*所有价格另设加一服务费

相关文章｜港岛香格里拉cafe TOO自助餐快闪买一送一 无限量供应日本和牛/新鲜龙虾/拖罗｜亲子优惠

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
14小时前
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
投资理财
7小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
14小时前
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
6小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
22小时前
中环情侣争执惊动警员到查 揭酒后驾驶
00:55
中环情侣争执惊动警员到查 揭酒后驾驶
突发
3小时前
陈司翰惊爆秘婚 疫情期间一切从简荣升人夫 公园行礼戏言「悭返笔」 现转行录有声书
陈司翰惊爆秘婚 疫情期间一切从简荣升人夫 公园行礼戏言「悭返笔」 现转行录有声书
影视圈
4小时前
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
17小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
2026-05-30 09:00 HKT