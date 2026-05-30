山顶缆车快闪优惠$138来回车票+凌霄阁摩天台428票 睇全港最高立体光影汇演｜亲子好去处

自1888年5月30日正式投入服务以来，山顶缆车今年已138岁了。为庆祝这个山顶缆车138周年，特别举办以「传承与致敬」为主题的活动，透过一系列鲜为人知的幕后功臣故事、全城回忆征集活动及$138周年限时快闪优惠，让市民重新探索山顶缆车的历久传奇。即睇山顶缆车快闪优惠活动详情与入手优惠票方法。

亲子好去处｜$138山顶缆车快闪优惠套票

山顶缆车为庆祝138岁生日，特别于2026年5月30日至6月5日期间推出「138周年限时快闪优惠」。市民及旅客可以$138的优惠价购买山顶缆车优惠套票（包括山顶缆车来回车票及凌霄阁摩天台428单次入场票），让大家以优惠价重新探索太平山顶，饱览香港充满活力的城市景观。

第一代山顶缆车（图片来源：山顶缆车）

如有与山顶缆车拍下的珍贵回忆旧照，可把照片与故事上载至个人Facebook、Instagram或小红书帐户，并加上「#PeakTram138」标签就可参加照片征集比赛，活动将会选出10个最动人的故事，有机会获得「山顶缆车优惠套票」两套及山顶缆车纪念磁石套装，作品亦会收录于山顶缆车官方社交平台的周年纪念特辑内。若于6月到访，更可欣赏到全港最高的立体光影汇演 — 汇丰保险「汇映山顶」，透过生动的立体投影技术，重新感受香港的独有迷人光采。

第三代山顶缆车（图片来源：山顶缆车）

点击图片浏览山顶缆车138周年活动详情：

山顶缆车「138 周年限时快闪优惠」

优惠票价*： $138 / 成人（原价$182）；$90 / 小童及长者（原价$118）

* 包括山顶缆车来回车票及凌霄阁摩天台428单次入场票

发售日期：2026年5月30日至6月5日

使用日期：2026年5月30日至6月29日

购票平台：＞＞按此＜＜



相关文章｜CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马装置8月尖沙咀登场 附特展详情