西贡崇真天主教学校（小学部）环境保育课程成果展示日 一条龙学校升中100%派首二志愿｜学校开放日

爱护地球可说是所有人的责任，西贡崇真天主教学校（小学部）近年积极发展跨学科「环境保育课程」，引导学生将绿色理念与现代科技结合，共同探讨可持续发展的未来。经过一连串的学习与实践，学校将于6月举办「西崇『萃』绿．智汇未来 —— 环境保育课程成果展示日，展现学生的学习成果。活动将展示各级学生的环保创意作品，并透过公众体验环节，将绿色种子散播至社区。

学校开放日｜西贡崇真天主教学校（小学部）环境保育课程成果展示日

西贡崇真天主教学校（小学部）环境保育课程成果展示日分为3日举行，3日活动各具特色，其中6月12日在校内举行的首日活动内容特别丰富，按年级展现他们的学习成果，分别是P1至2 「回收小管家×泥士小管家」亲子环保花盆、P3 「香草小英雄」香草茶即场体验、P4 「智能温室水耕种植」、P5 「蓝染海洋」蓝染即场体验和P6 「AI气候守护者」草木染即场体验，活动欢迎所有人士参加，家长不妨带同子女，一同为地球播下绿色种子！

西贡崇真天主教学校（小学部）（图片来源：西贡崇真天主教学校（小学部））

西贡崇真天主教学校（小学部）以「谦、爱、勤、诚」为校训，并以天主教教育五大核心价值 — 真理、义德、爱德、生命、家庭为蓝本。作为一条龙学校，学生可直升西贡崇真天主教学校（中学部），无缝衔接中、小学教育。除了结龙学校，学校无缝衔接统一派位阶段更有100%学生获派首二志愿，升中表现出色，故深受家长欢迎。

（图片来源：西贡崇真天主教学校（小学部））

为了帮助小学部学生的英语学习，早于中一派位结果公布前，中学部已举办一条龙升中英语衔接课程，减低小学生因教学语言转变所带来的影响。中、小学部设有共同的「中小资优培训组」，定期让中、小学部的资优生有接触，课程包括STEAM活动课、学科活动及考察交流活动，有助培养小学资优生发展潜能，具备衔接优质中学课程的强大核心竞争力。

（图片来源：西贡崇真天主教学校（小学部））

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校内成果展示日暨活动启动礼

日期：6月12日（星期五）

时间： 10:00 - 12:00（10:00 - 10:30启动礼）

地址： 西贡普通道F座G座及附属房舍小学部礼堂

校外成果展示日

地址：西贡公众码头旁摊位

查询：2792 2246

日期及时间：

．6月13日（星期六）11:00 - 15:00

．6月19日（星期五）09:00 - 13:00

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