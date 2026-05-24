沙头角南涌好去处 亲子悠闲秘境游5大推介 全港独有海神龙王庙/生态导赏团/荔枝木窑烧鸡

小朋友相信对《西游记》、《封神榜》及《三国演义》等中国经典传说及故事都不陌生，故事中的海龙王、观音娘娘、关羽等，更与民间风俗有深厚连系。在新界北沙头角附近的南涌，不止景色宁静优美，更有不少特色庙宇，让小朋友探索文化历史，有机会对这些传奇主角有更深认识。

沙头角南涌好去处推介1：天后宫 + 海神龙王庙 全港独有庙宇

香港作为沿海城市，昔日渔业兴旺，供奉渔民守护神的天后庙，遍布港九新界及离岛。位于南涌岸边的天后宫是全港唯一拥有上、下两层的天后宫，多年前只是路旁的小神坛，直至上世纪90年代建成正式建庙，庙宇旁边附有观音堂，香火鼎盛。附近村民均会到此祈求风平浪静、平安富足。

客家人信奉天后和观音，南涌都建有庙宇， 保祐区内居民平安。（图片来源：《亲子王》）

天后宫下层则是香港少有的龙王庙，供奉镇海龙王和四海的龙王，供人祈求风调雨顺。即使没有特别宗教信仰，也可前来欣赏中华文化，兼远眺沙头角海内的鸦洲景色，观赏鹭鸟飞行捕食的姿态。

龙王庙可饱览沙头角海美景，庙前桌椅供「龙王」专用，记住不要乱坐呀！（图片来源：《亲子王》）

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南涌天后宫

前往方法： 于港铁粉岭站乘搭56K小巴至「南涌」站，下车即达。

沙头角南涌好去处推介2：南涌协天宫 历经7年翻新重开

早于300年前，很多客家人移居本港，辗转在沙头角一带落脚，并以务农为主，开垦梯田耕地，落地生根。南涌共有五姓客家村，包括杨屋、郑屋、罗屋、李屋及张屋。而协天宫虽然在郑屋村但亦是其余四村村民主要祭祀中心，每年关帝诞都极为隆重其事举行大型祭祀活动，亦是10年一届的南鹿社太平清醮举行地点，是团结南涌及鹿颈九条客家村的重要媒介。

寺庙历史可追溯到明朝末年，昔日只是乡间简朴小庙，如今已变成金碧辉煌的殿堂。（图片来源：《亲子王》）

庙宇初建于清朝，后来于60年代重建，最近历经七年修复工程，终于去年重新开幕。庙内新旧神像并列，各有特色，所有石刻壁画、龙柱雕刻及天花木雕等都聘请佛山及台湾工匠特别制作，巧夺天工，值得细看。

沙头角的村落组成「十约」，「约」有联盟的意思， 南涌便属于「十约」中的第8约「南鹿约」。（图片来源：《亲子王》）

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南涌协天宫

开放时间：08:00 - 17:00

前往方法： 离开南涌天后庙后，朝对面的南涌儿童游乐场走约10分钟，即可看到南涌协天宫关帝庙。

沙头角南涌好去处推介3：芦苇花开生态教育导赏

由于社会工业转型，曾于南涌居住的村民大多已迁出或不再务农。「芦苇花开生态教育基金」（下称「芦苇花开」） 于2020年成立，致力保育香港乡郊的自然生态及历史文化，其重点工作为营造位于南涌的生态社区，推动永续生活实践。

南涌美景处处，犹如一幅山水画。（图片来源：芦苇花开生态教育基金）

南涌自20年前开始复耕，发展出不同耕种方式的农场，近年「芦苇花开」积极与村民合作，举办不同工作坊及导赏活动，5月会推出「耕作南涌访农场」，走进三个南涌农场，分别是「芦苇花开」的竹头下共耕疏菜农场、结合教育与耕种的「自心田」，以及顺应自然既种果树也种稻米的「种野山珠」农场，从中认识和体味香港农耕的一些面貌，并有机会在自心田享用茶点。此外5月下旬另会举办「南涌六村游」，带领大家游览南涌各处，路程平坦，适合首次游览南涌的大、小朋友。

游览南涌各处，中途在 「芦苇花开」活动平台休息。（图片来源：芦苇花开生态教育基金）

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「芦苇花开」导赏团

对象：5岁以上

报名：www.pnecnamchung.org / FB@pnecnamchung

如参与人数达7人以上，将安排来回粉岭至南涌小巴。如参与人数为4 - 6人，则参与者须自行往返；而主办方将于活动进行时，现场退款$40。

耕作南涌访农场

日期：5月24日

时间：14:30 - 17:30

费用：$250 / 位（2人同行；正价 $300 / 位）

南涌六村游（包午餐）

日期：5月25日

时间：10:30 - 14:30

费用：$350 / 位（早鸟 / 2人同行；正价$400 / 位）

沙头角南涌好去处推介4：鹿颈枪堡山 俯览南涌鹿颈

南涌地势平坦，要游览红树林、芦苇床、泥滩、水塘、低地农地、五姓客家村：杨屋、郑屋、罗屋、李屋及张屋等并不需攀山涉水。但如果想由高处俯瞰南涌鹿颈美景，年纪较大的孩子可视乎体力，与爸妈尝试登上鹿颈枪堡山。从南涌的海岸，随着昔日抗日游击队的踪迹，走到香港抗日的最早基地。

鹿颈枪堡山是香港抗日的最早基地。（图片来源：《亲子王》）

沿路会经过复耕重生的土地，攀上村民被逼建堡抗敌的山路，寻找二战日军机枪堡和战壕的遗迹。劳动过后，可在山上俯览南涌鹿颈的秀丽山水景色。注意部分路段颇为陡峭且狭窄，兼无遮挡，适合有一定行山经验和体力人士。

登上山顶可俯览南涌鹿颈的山水。（图片来源：《亲子王》）

鹿颈枪堡山

前往方法： 鹿颈茶座旁楼梯拾级而上，走约10多分钟便可以看到第一座机枪堡。（山上遍布战壕，而且山路多碎石，走时须注意安全）

沙头角南涌好去处推介5：南涌星岭会 荔枝木窑烧鸡

游览南涌边走边看，大慨需要半天才把重要景点都逛透。在旅程完结前，自然要找个地方医肚休息。位于沙头角南涌 （鹿颈路旁） 的星岭会可说是一家人或相约亲朋好友郊游后的美食首选。星岭会午餐提供驰名荔枝木烧鸡，炒粉面和小菜，但由于食材须提早准备，故最好事先预约。晚上亦提供烧烤或私房菜，人多可包场享用。附近有渔塘景致，黄昏景色优美，游历乡郊后在客家村落品尝风味小菜，尽享独特用餐体验。

餐厅附近有渔塘景致，亦可钓鱼，详情可向店家查询。（图片来源：《亲子王》）

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南涌星岭会

地点：沙头角南涌 （鹿颈路旁）

查询及预订：6696 3077

前往方法： 港铁粉岭站乘小巴56K于鹿颈路，近鹿颈黄屋下车。

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