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PICI意粉小厨神大赛做大厨 学做手工意粉/与《黑白大厨》冠军近距离交流｜亲子好去处

亲子
更新时间：15:20 2026-05-21 HKT
发布时间：15:20 2026-05-21 HKT

Netflix热播节目《黑白大厨》不止迷倒一众厨神爸妈，还有一班实力「吃货」，究竟如果才可以跟那些「黑白大厨」一样，可以烹调出色香味俱全的美食呢？想跟「黑白大厨」偷师学艺，不用飞到韩国，只要派出「家中小厨师」参加比赛就有机会喇！人气手工意粉店Pici于10岁生日特别举办「富卫保险 X Pici意粉小厨神大赛」，邀请4至12岁的香港小朋友，跟Pici主厨一同体验制作手工意粉的乐趣，进入决赛的小朋友更可与《黑白大厨》第一季冠军权圣晙主厨同台交流呢！即睇参加方法，快快替家中小厨神报名喇！

亲子好去处｜PICI意粉小厨神大赛做大厨 体验做手工意粉乐趣

人气手工意粉店Pici为庆祝开业10周年，特别邀请《黑白大厨》第一季冠军权圣晙主厨来港，推出一系列重量级联乘企划，除了有期间限定菜单、联乘晚宴及免费市集等，更有举办「富卫保险 X Pici意粉小厨神大赛」，正公开招募4至12岁的香港小朋友参加。能进入准决赛的小朋友可以跟Pici主厨一同体验制作手工意粉的乐趣，并可即场品尝亲自炮制的美食！而被选中进入决赛的5位小朋友，更可与权圣晙主厨同台距离交流，乘机偷师呢！

有大厨教路，各位爸妈日后就有口福喇！（图片来源：PICI）
有大厨教路，各位爸妈日后就有口福喇！（图片来源：PICI）

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在港叹《黑白大厨》传奇甜品：栗子提拉米苏

《黑白大厨》第一季冠军权圣晙主厨于首尔开设的人气意大利餐厅ViaToledoPastaBar一席难求，每次开放预约都旋即额满。今次权圣晙主厨远道而来，更会带同「拿坡里美味黑手党」期间限定菜式来到PICI，当中更包括权圣晙主厨在《黑白大厨》终极对决中的传奇之作栗子提拉米苏！想试就要快快预约，在网上免费登记成为FWDMAX会员，更可享限定菜单独家9折优惠呢！

今次权圣晙主厨远道而来，更会带同「拿坡里美味黑手党」期间限定菜式来到PICI。（图片来源：PICI） ​
今次权圣晙主厨远道而来，更会带同「拿坡里美味黑手党」期间限定菜式来到PICI。（图片来源：PICI） ​

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Pici意粉小厨神大赛
网上海选报名日期：即日起至5月24日
Pici手工意粉体验班日期：6月6日（费用$100，可回赠$100Pici餐饮现金券）
决赛日期：6月27日
报名方法：＞＞按此＜＜

Pici意粉小厨神大赛赛程表

  活动名称 内容重点
第一轮 网上海选 即日起至2026年5月24日，家长免费登记成为FWDMAX会员，上载小朋友与 食物合照及参赛原因，即可报名参加「意粉小厨神大赛」。
第二轮 Pici手工意粉体验班 入选小朋友可于2026年6月6日参加Pici手工意粉体验班，体验制作乐趣，并享 用Pici 特式餐饮及获颁参与证书。表现优秀者将晋级下一轮。 费用：$100（以$100Pici 餐饮现金券回赠）
第三轮 发挥创意・设计 Ravioli 入围小朋友将根据指定食材清单，发挥创意设计专属Ravioli。Pici专业评审团将选 出最后五强。
决赛 意粉小厨神大赛X 『拿坡里美味黑手 党』 五强小厨神将于Pici十周年庆祝市集当日（2026年6月27日）登上公开舞台，即 席制作Ravioli，由《黑白大厨》冠军权圣晙主厨试食及评选终极冠军。

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