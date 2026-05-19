香港迪士尼乐园快闪优惠1日门票半价 全新Pixar夏日历险+迷离庄园主角互动 附半价优惠码︳亲子好去处2026

继早前雪人小白惊喜现身魔雪奇缘世界，香港迪士尼乐园又有全新体验带给一众粉丝！主题园区迷离庄园的「主人」亨利爵士将会首次步出迷离大宅现身于庄园，调皮小猴子阿拔亦会跟随首度登场的动物学家Charlotte，在庄园与宾客互动。趁今日（19日）有快闪优惠，用优惠码即可半价入手香港迪士尼乐园门票，去拜会亨利爵士，细听其引人入胜的探险故事。即睇活动详情与快抢运结。

迷离庄园主人亨利爵士与阿拔首次跟大家互动

香港迪士尼乐园主题园区「迷离庄园」为全球首创和独有的迷离大宅。庄园「主人」亨利爵士把在世界各地游览时搜集和借来的奇珍异品收藏于庄园之中，并欢迎大家参观其私人博物馆。当中一个来自峇里岛部落、传说中拥有神奇力量的精美音乐盒，将各种珍藏「活」起来，大家坐上无轨专车 —「迷离庄园电磁厢车」跟随阿拔探索大宅内每个角落时，将会近距离观赏到这些「活」珍藏。

香港迪士尼乐园主题园区「迷离庄园」的主人亨利爵士，将会首次步出迷离大宅跟大家见面。（图片来源：香港迪士尼乐园）

近日亨利爵士将首次步出迷离大宅，于庄园各处与宾客近距离交流，分享他独一无二的探险故事及搜集的珍品收藏。而调皮捣蛋的小猴子阿拔，也会跟随首度登场的动物学家Charlotte（夏洛特），在迷离庄园内四处探索，与宾客互动拍照。

调皮捣蛋的小猴子阿拔亦会跟随首度登场的动物学家Charlotte（夏洛特），在迷离庄园内四处与宾客互动拍照。（图片来源：香港迪士尼乐园）

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迪士尼乐园首个Pixar Summer Fest 全新空中汇演

另外，由2026年6月12日至8月31日，香港迪士尼乐园将有首个Pixar Summer Fest，一班Pixar好友将以惊喜互动形式现身乐园各处，更有全新空中汇演、崭新Pixar角色会面体验，让大家尽情由日玩到夜！

香港迪士尼乐园将有首个Pixar Summer Fest，一班Pixar好友将以惊喜互动形式现身乐园各处。（图片来源：香港迪士尼乐园）

于「迪士尼星梦光影之旅」夜间汇演前上演的全新「Pixar好友星空汇演」，将成为今夏晚间的焦点节目。这场光影交织的夜空汇演，结合无人机表演，以及奇妙梦想城堡与美国小镇大街上的投影，将透过音乐、说故事和璀璨视觉效果，带大家细味一个个动人的Pixar友情故事，一班心爱Pixar角色活现眼前，与大家分享难忘奇妙时刻。

全新「Pixar好友星空汇演」（图片来源：香港迪士尼乐园）

而一班Pixar好友亦会玩遍整个香港迪士尼，包括《勇敢传说之幻险森林》的梅莉达、《《玩转极乐园》的米哥、《熊抱青春记》的红熊猫美美等Pixar好友；他们还会于美国小镇大街上大开水花四溅的「Pixar 水花大街派对！」，让大家可于炎夏消暑降温！到时除了全新的主题精品，亦会特设期间限定的Pixar主题爆谷店，shopping时更可与演艺人员大玩互动，边买边感受玩味十足的购物体验。

一班Pixar好友会于美国小镇大街上大开水花四溅的「Pixar 水花大街派对！」（图片来源：香港迪士尼乐园）

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优惠期（预订期）：2026年5月19日 10:00 起至5月25日 23:59

体验日期：2026年5月19日起至6月27日

同场加映：小白惊喜现身魔雪奇缘世界

人气高企的雪人小白于早前惊喜现身于香港迪士尼乐魔雪奇缘世界园区，「真」小白 由华特迪士尼幻想工程研发部门透过运用强化学习科技 （Reinforcement Learning）的新一代机械人技术，为小白施展魔法并赋予生命，打造可自由行走并与宾客互动的阿德尔雪人亲善大使。

（图片来源：《亲子王》）

小白神还原动画《魔雪奇缘》中的外形与动作，声音更由原版电影配音员Josh Gad预先录制，就连招牌小碎步、标志性的笑容都活灵活现，他还会于阿德尔四处走动，跟大家互动做朋友聊天！同场也有小白好朋友石精灵Mossie，也会跟大家交流互动呀！

小白将会与大家互动交流，更会与新朋友聊天呀！（图片来源：《亲子王》）

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另外，于灰熊山谷亦有新活动，穿上全新冒险家装束的钢牙奇奇、大鼻帝帝与克莉丝带领宾客投入寻宝狂欢，进行淘金比赛，体验幸运淘金游戏，转出不同矿石粒换取限定奖品！

（图片来源：香港迪士尼乐园）

钢牙奇奇与大鼻帝帝更会在镇上四处现身，还有全新「捣蛋淘金大热斗」表演，也有全新主题包装的特色小吃和甜点、主题商品，粉丝们不容错过。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

「Duffy与好友同萌游」春日回归

年度粉丝盛会「Duffy与好友同萌游」于即日起至6月7日回归香港迪士尼乐园，换上全新春日服装的七位Duffy与好友，将会首次限时同台亮相20周年城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派对」。换上全新水手装的Duffy、ShellieMay、Gelatoni 、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel及LinaBell将会在Duffy与好友游玩屋内等大家来近距离互动，游玩屋内亦添上春日主题装饰，甜蜜又温馨。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

大家记住带著心爱毛公仔，于园区不同「可爱座」打卡，打卡位遍布乐园各处， 除了奇妙梦想城堡、探险世界、灰熊山谷、迷离庄园外，今年更会新增三个全新「可爱座」！美国小镇大街的热闹气氛！Duffy与好友全员一同登上「迪士尼好友巡游派对」花车，以音乐及舞蹈为整条大街注入满满春日气息与活力。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

喜欢看Parade的小朋友，就不要错过香港迪士尼开幕以来最大型巡游表演「 Friendtastic! 」，Duffy与好友全员一同登上「迪士尼好友巡游派对」花车，以音乐及舞蹈为整条大街注入满满春日气息与活力。Duffy与好友亦会现身于20周年限定「迪士尼星梦光影之旅：星空派对」上，以灿烂笑容点亮夜空。想旅程更圆满，可享用以Duffy与好友为灵感打造的特色美食，亦可入手全新Duffy与好友「春日启航」系列精品，纪念旅程。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

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体验日期：2026年5月19日起至6月27日

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