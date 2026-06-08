中一叩门2026│佛教善德英文中学叩门生必备反思能力 校长：面试时抱这种价值观印象加分

中一叩门2026│葵青区有多所热门的Band 1学校，香港佛教联合会属下的佛教善德英文中学是其中之一。学校校校风淳朴，中英文科成绩斐然，升大学率连续多年逾九成，深受区内家长青睐。陈世咏校长强调学校重视学业成绩，但也注重学生的品德操守与正面价值观的培养，以下是陈校长给各位家长及子准备的入学建议。

中一叩门2026│叩门生必具备反思能力

Q1.学校叩门程序如何？

A：学校每年只有极少数的叩门名额，如家长在放榜后仍然心仪本校，可于放榜当天带同小五及小六成绩表正、副本，亲到学校填写申请表格。如同学符合收生准则（中、英、数三科成绩均达A级或90分，品行良好，积极参与课外活动），学校将于当日或翌日安排笔试，达标者会再进行面试，然后以电话通知获选同学。

中一叩门2026│佛教善德英文中学叩门生必备反思能力 （图片来源：受访学校提供）

Q2. 叩门过程中，校方最看重甚么？

A：校方除了重视学生成绩外，也重视学生各方面的表现，尤其注重学生品德操守，本校校训为「明智显悲、至善达德」，期望入读的学生具有善良、勤奋、尊重他人、乐于助人，积极乐观的素质。

（图片来源：受访学校提供）

Q3. 在校长眼中， 一位怎样的小六生会在叩门时令人眼前一亮？

A：叩门面试时要令人印象深刻，必须拥有正面的价值观，亦能持守自己的目标，勇于接受挑战，并有反思能力。

中一级日营活动（图片来源：受访学校提供）

Q4. 叩门信 / 推荐信真的有用吗？Portfolio是否越精简越好？

A：推荐信有助面见老师更了解学生，但不会直接影响结果，因为评核最终仍以学生能力为主。一般所见，同学都会准备Portfolio，让面见老师更清楚掌握同学各方面的发展及优势，但不需要太多资料。

中华文化日（图片来源：受访学校提供）

Q5.校长有贴士给准备叩门的家庭吗？有何最常见的误区可以避免？

A：在过去经验中，发现叩门的同学本身成绩已很不错，不必因为升不到心仪学校而表现得过分低落，又或过分看低自己。抱持信心，脸带笑容反而能令人感到同学充满朝气，能迎难而上。小六毕业代表同学正式踏入另一阶段，我们期望能录取具备独立处事能力，有主见的学生，不宜常常依赖家人来完成工作，例如有些同学在面试时答不出自己被派到哪一所学校，又或表示选学校事宜全由家人决定，这类学生只会予人过分依赖、缺乏主见的印象。

佛教善德英文中学陈世咏校长（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：受访学校提供



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