脊椎侧弯3步自我检测 男女关键年龄不同 4个日常管理法把握生长期减恶化｜亲子健康

家长应定期留意子女的站姿是否端正，肩部高低不一、腰线不对称或向前弯腰时背部一侧出现凸起，均可能是儿童脊椎侧弯的早期征状。香港有3.5%介乎10至18岁的青少年受脊椎侧弯影响。根据平日接触的相关个案，发现若能在骨骼尚未完全成熟前，及早察觉，并采取适切管理，可较有利于维持脊椎健康，有助减低恶化风险。

3步在家检测脊椎侧弯

脊椎侧弯初期普遍无明显痛楚，儿童本身未必察觉，建议家长平常要留意子女站立时，肩部、腰线或骨盆是否出现倾侧，并且每六个月进行一次「亚当氏前弯测试」（Adam's Forward Bend Test）助初步筛查。若发现有测试中任何一项，建议尽快带子女接受专业评估，包括姿势分析及X光测量侧弯角度。及早察觉，有助医生与家长合作，及时制定管理计划。

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青春期是关键 女12岁、男14岁

脊椎侧弯最容易出现进展的阶段，正值儿童快速长高的青春期（女生约12岁，男生约14岁）。此时期，骨骼仍有一定弹性，若能适时介入，有较大机会减低恶化速度。

医学研究显示，在骨龄成熟前，女生初经后约二至三年，男生声线变粗后，开始管理脊椎健康，轻度侧弯个案较易维持稳定，中度侧弯个案亦有机会减慢进展。

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4个常用管理方法 家长与子女共同实践

以下四个方法由基础到较进阶，均以非手术方式为主，目的在于维持脊椎健康，以助减低恶化机会。

1. 日常姿势管理（适合所有儿童，用作预防及轻度管理）

防止长期不良姿势，例如低头使用电子产品、单肩背书包或坐姿不正。

．避免使用笔记型电脑，改为桌上型电脑，并限制使用手机时间；

．书包使用双肩带，重量控制在体重10%以内；

．坐姿时腰部放置靠枕，每30分钟起身活动一次。

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2. 家居简单运动（适合所有儿童，用作预防及轻度管理）

每日进行10至15分钟简单运动亦有帮助。

猫牛式：跪姿交替拱背与塌腰，伸展脊椎；

侧向伸展：一手扶墙，向另一侧慢慢伸展身体，针对凸起一侧可适量多做，每次维持20秒；

核心强化：平板支撑由10秒开始，逐步增加，帮助平衡腹背肌肉。

猫牛式伸展动作对于轻度脊椎侧弯有帮助。（AI生成图片）

此外，家长亦可鼓励子女参与低撞击的伸展式运动，例如游泳及普拉提（Pilates）。这些活动能有效伸展脊椎、强化核心肌肉及提升整体柔韧性，较有利于维持脊椎平衡及姿势；同时，建议减少参与高强度或高撞击运动，例如跑步、跳跃或接触性球类运动，因为此类活动可能对脊椎施加额外压力和不对称负荷，增加侧弯恶化的风险。

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3. 专业手法治疗配合针对性复康运动（中度个案的常见选择）

于脊骨神经科治疗上，会运用安全手法调整脊椎位置、放松紧绷肌肉，并配合针对性复康运动；此类运动专门针对侧弯的特征，教导儿童以正确姿势及肌肉用力方式，协助维持脊椎对称，家长可每日陪伴子女运动练习，以提升维持脊椎健康的成效。

（参考图片/图片来源：Freepik）

4. 矫形支架配合运动（中至重度个案，在生长期使用。）

若侧弯达25度以上，医生可能建议度身订做硬胶支架，每日穿戴23小时（洗澡及运动时除外）。支架可在生长期施加适度压力，引导脊椎向较理想方向发展。结合上述运动及专业定期跟进，临床数据显示有较高机会减低恶化风险。儿童适应数星期后，通常能自然接受支架。

若已达中至重度阶段，建议每日穿戴矫形支架。（AI生成图片）

脊医王俊华

．脊骨神经科博士

．香港注册脊医

．美国注册临床营养学家

香港注册脊医 王俊华（图片来源：受访者提供）

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