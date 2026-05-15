7-11优惠｜7-Eleven联乘New Balance推12款迷你波鞋磁贴 一方法可免费换盲盒

7-11优惠｜继与本地波鞋元祖Yasaki联乘推出复古限量新品，7-Eleven又有新一轮的45周年庆祝活动！适逢New Balance推全球盛事Grey Days，两大品牌将联手大玩『缩小』美学，推出全系列12款的7-Eleven x New Balance「Mini拼砌模型磁贴」系列，精选 NB迷最爱的6 大经典鞋款型号变成缩小版，只有一方法就可以免费换一个！

7-11优惠｜7-Eleven x New Balance Mini拼砌模型磁贴系列登场

为庆祝7-Eleven 45周年及New Balance全球盛事 Grey Days，两大品牌联手推出「Mini拼砌模型磁贴」系列，将New Balance灰色美学元素注入7-Eleven创新元素，精选了6大经典鞋款型号 — 574、2002、2010、990v6、204 及1300，再将波鞋缩小化，每个型号推出2个不同颜色，打造成12款迷你鞋立体模型！

（图片来源：7-Eleven）



这些的骰可爱的「Mini 拼砌模型磁贴」不止是装饰公仔，还可以细拆成 6 件零件（包括：鞋底、鞋面、支架、鞋带和两个 N 字标记），可以重新组装成小波鞋。模型仲细节满满， 990v6有「MADE IN USA」、204L的银色线条亦神还原！鞋底更附有磁石设计，提高实用度之余，亦令家具增添趣味。就连盒子也非常有心思，每款模型均附赠指定颜色的半透明迷你鞋盒，盒身结合7-Eleven及New Balance的标志性品牌元素，并100%忠实还原鞋码贴纸细节、Barcode，模型更被印满New Balance Logo的经典包装衬纸包裹，细节位满分！

（图片来源：7-Eleven）

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当中11款将会以盲盒形式于7-Eleven和yuu以印花换购形式亮相，而1300更以隐藏版限量现身，只占所有盲盒约5%，数量极为罕有，全系列中收藏价值最高！另一款1300则会于New Balance门市限定登场。想储12款「Mini拼砌模型磁贴」将于 5月20日早上7时起于7-Eleven及New Balance指定专门店正式登场。只要于指定时间内储齐20张电子印花，更有机会免费换一个呢，快快入手喇！

每款模型均附赠指定颜色的半透明迷你鞋盒。（图片来源：7-Eleven）

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「Mini 拼砌模型set」印花派发方法：

电子及实体印花派发日期：由2026年5月20日早上7时起至2026年6月30日止。于7-Eleven实体店或网店单次购物满$20即可享电子或实体印花 1 张，其后每$10可多享1张印花，如此类推。

「Mini 拼砌模型set」换购方法：

【电子印花】由2026年5月20日早上7时起至2026年7月3日止，储齐20张电子印花，即可免费随机换购「Mini 拼砌模型set」1 套（限量 5,000套，先到先得，换完即止）；或储齐4张电子印花加$56，即可随机换购 1 套；或储齐6张电子印花加$88，即可随机换2套。

【实体印花】由2026年5月20日早上7时起至2026年7月3日止，储齐4张电子印花加$56，即可随机换购「Mini 拼砌模型set」1 套；或储齐6张电子印花加$88，即可随机换2套。



【yuu 奖赏计划会员专享优惠】由2026年5月20日早上7时起至2026年6月30日止。兑换日期由由2026年5月20日早上7时起至2026年7月3日止。以8,800yuu 积分加 $25，即可随机换购「Mini 拼砌模型 set 」1 套。

^指定New Balance 门市地址：https://bit.ly/4dvjZ5y

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