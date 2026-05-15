Ryze弹床乐园买一送一 低至$80 20,000呎运动乐园玩40+弹床/忍者课程/高空滑索｜亲子好去处

亲子好去处｜近日天气时晴时雨，开始炎热，想带孩子去户外放电又担心天气突变，又会弄得满身大汗，倒不如带他们去室内跳弹床，舒舒服服尽情放电。今日（14日）香港唯一弹床乐园Ryze弹床乐园门票有买一送一优惠，低至$80组即可于20,000呎弹床乐园尽情跳跃，绝对是亲子最佳好去处！即睇弹床乐园及优惠详情，带小朋友去弹弹弹！

亲子好去处︳ Ryze弹床乐园低至$80一大一细 任玩1.5小时

Ryze弹床乐园是香港唯一的弹床乐园，也是亚洲唯一的极限运动乐园。大、小朋友可于占地20,000呎弹床乐园，任玩分布在两个楼层的多个室内娱乐设施，当中包括40个相互连接的弹跳床，包括忍者课程、安全气囊、秋千、空中飞人、特技坠落、障碍训练场、室内高空滑索、走绳、双人弹跳床、超级和巨型弹跳床、倾斜弹跳床、战斗光束，更有超过10个海绵池、攀石墙及派对甲板！

亲子好去处︳ Ryze弹床乐园买一送一（图片来源：fb@Ryze (Hong Kong) ）

小朋友可在各种弹床上跳跃，试着完成终极忍者历奇和障碍设施，或挑战胆量，也可于海绵池上荡千秋，或试玩高空滑索或走绳，跳入安全气囊或海绵池等等，安全好玩。

（图片来源：fb@Ryze (Hong Kong) ）

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【快闪优惠｜买一送一】1.5-2小时入场门票｜包括两位（6岁或以下）参加者门票＋两位陪同人士门票（不跳跃）｜18:00后入场

优惠：

．1.5小时 平日HK$160/2张，人均HK$80/张；

．1.5小时 周末及公众假期HK$170/2张，人均HK$85/张（原价：平日HK$160/张；周末及公众假期HK$170/张）

．2 小时 平日HK$190/2张，人均HK$95/张；

．2 小时 周末及公众假期HK$210/2张，人均HK$105/张（原价：平日HK$190/张；周末及公众假期HK$210/张）

*适用时段：18:00至闭馆

*需同时入场；整个体验时间必须由同一位参加者使用

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【快闪优惠｜买一送一】1.5-2小时入场门票｜7岁或以上｜含两位陪同人士门

票（不跳跃）｜18:00后入场

优惠：

．1.5小时：平日HK$245/2张，人均HK$122.5/张；周末及公众假期HK$265/2张，人均HK$132.5/张（原价：平日HK$245/张；周末及公众假期HK$265/张）

．2 小时：平日HK$295/2张，人均HK$147.5/张；周末及公众假期HK$315/2张，人均HK$157.5/张（原价：平日HK$295/张；周末及公众假期HK$315/张）

*适用时段：18:00至闭馆

*需同时入场；整个体验时间必须由同一位参加者使用

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（图片来源：kkday）

【快闪优惠｜买1.5小时送30分钟】一位参加者（6岁或以下）2小时入场门票＋一位陪同人士门票（不跳跃）｜18:00前进场

优惠：平日HK$160/位；周末及公众假期HK$170/位

（原价：平日HK$190/位；周末及公众假期HK$210/位）

*此方案必须于18:00前进场

*套票内含一位陪同人士门票（只作陪同参加者使用，不设游玩跳弹床）

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优惠：平日HK$245/位；周末及公众假期HK$265/位（原价：平日HK$295/位；周末及公众假期HK$315/位）

*此方案必须于18:00前进场

*套票内含一位陪同人士门票（只作陪同参加者使用，不设游玩跳弹床）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年5月15日10:00至5月21日23:59

使用日期：2026年5月15日至6月14日

营业时间：星期一至四10:00-20:00；星期五至日09:00-21:00

地址：香港渣华道321号柯达大厦1号3楼302室

注意事项：

*所有参加者必须穿着Ryze指定防滑袜（HK$30/双，可重复使用）

*未满13岁的儿童不能在没有父母或法定监护人的情况下独留

*2 岁或以下的儿童免费入场，但必须由父母或法定监护人陪同

*顾客必须在进入前签署同意书，未满18岁的顾客必须由其父母或法定监护人签署

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