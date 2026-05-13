北角海逸酒店午市点心放题买1送1 $94任食逾30款点心 加送原只鲍鱼及红烧脆皮乳鸽｜亲子优惠

跟小朋友去用餐最怕「限时」，只得60、90分钟，小朋友尚未吃完便要离座，实在头痛。想舒舒服服吃餐好，可以跟孩子去有隐世Buffet之称的北角海逸酒店，其中菜厅逸龙轩（YatLungHeen）最近有点心放题优惠买一送一，只需$94即可于任食逾30款点心，更可慢慢叹3小时，更星期一至日及公众假期划一价，不用等平日先至抵，那就可于周末跟长辈们齐齐叹！即睇点心放题优惠详情，及快抢连结。

亲子优惠｜北角海逸酒店午市点心放题买1送1

北角海逸酒店逸龙轩（YatLungHeen）以传统粤菜精髓为本，融汇创新点心工艺，午市提供超过30款经典与新派点心任点任食，现点现做，层次丰富。必试金边鲜虾饺、蟹籽烧卖皇、远年陈皮牛肉球、黑毛猪叉烧包，还有古法马拉糕、香滑流沙包，也有瑶柱珍珠鸡、香茜牛肉肠粉、原只鲜虾肠粉；甜品必食御品红枣糕，亦有蚬芥簸鱼球、XO酱炒萝卜糕、川式口水鸡、花雕牛腩等，少不了啱小朋友的菠萝鸡粒炒饭、韭黄鲜虾炒滑蛋，另每位会送上只鲍鱼及红烧脆皮乳鸽！

（资料图片）

同场还有自助晚餐优惠，低至65折即可叹「大虎虾•鲍鱼•海皇翅•红烧脆皮乳鸽自助晚餐」。除了每位每位奉送高汤焗大虎虾（一双）、原只鲍鱼扣花菇（一份）、红烧竹笙海皇翅（一位）、红烧脆皮乳鸽（半只），也有逸龙小炒皇、拔丝咕噜肉、鲜淮山云耳炒珊瑚蚌、银芽珍菌炒猪爽肉、拍姜芥兰炒腊味、金沙海王豆腐、韭黄滑蛋海鲜、翡翠珍菌炒虾球等，更有椰汁桂花糕、九层姜汁糕，还可任饮嘉士伯啤酒、田园鲜果汁。

（图片来源：KKday）

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【快闪优惠｜买1送1】任食任点3小时｜午市点心放题｜2位起

用餐时段：星期一至日及公众假期12:00-15:00（最后落单时间：14:45）

优惠：HK$188/2位，平均HK$94/位（原价HK$298/位）（已包括座位费及加一服务费）

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【快闪优惠｜买3送1】任食任点3小时｜午市点心放题｜4位起

用餐时段：星期一至日及公众假期12:00-15:00（最后落单时间：14:45）

优惠：HK$564/4位，平均HK$141/位（原价HK$298/位）（已包括座位费及加一服务费）

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【优惠｜63折】任食任点3小时｜午市点心放题｜2位起

用餐时段：星期一至日及公众假期12:00-15:00（最后落单时间：14:45）

优惠：成人HK$188起/位，长者及儿童HK$158起/位（原价HK$298/位）（已包括座位费及加一服务费）

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（图片来源：KKday）

【优惠｜65折】任食任点3小时｜大虎虾・鲍鱼・海皇翅・红烧脆皮乳鸽自助晚餐｜啤酒任饮｜2位起

用餐时段：星期一至日及公众假期18:00起（最后落单时间：21:00）

优惠：HK$776起/2位，平均HK$388起/位，长者及儿童HK$358起/位（原价HK$598/位）（已包括座位费及加一服务费）

*长者须持有绿悠卡；小童为身高不超过130cm，100cm以下免费

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年5月13日15:00至5月19日23:59

用餐日期：2026年5月14日至6月30日

用餐时间：午市12:00-15:00（最后落单14:45）；晚市18:00起（最后落单21:00）

地址：北角英皇道665号北角海逸酒店3楼逸龙轩

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