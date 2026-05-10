澳门新濠影汇水上乐园5折$249玩齐双园区 星汇餐厅限量快闪自助午餐低至$88｜澳门亲子好去处

澳门亲子好去处｜天气开始炎夏，又是时候去「玩水水」！除了香港的水上乐园，澳门新濠影汇水上乐园亦好玩！今日更有特别优惠，澳门新濠影汇水上乐园成人门票5折，低至$249就可以玩齐两个园区！同时入手今日（10日）限量快闪新濠影汇星汇餐厅Spotlight自助午餐，$88就可以尽情刷美食，抵过食茶餐厅呀！

澳门亲子好去处优惠1：新濠影汇水上乐园5折$249玩齐双园区

新濠影汇水上乐园为亚洲全天候、全年开放的室内水上乐园之一，亦是澳门唯一室内水上玩乐热点。这里拥有澳门唯一巨型水泡滑梯，水上玩乐设施更配合酒店主题及景点，延伸滑水道至室外以亦有更大空间感。

（图片来源：新濠影汇）

16 个以太空为主题的游乐设施，包括结合刺激攀升及冲刺下水的极速水上过山车、全城唯一室内冲浪模拟器，以及 7 个滑水道设施、2 个造浪池、一个横跨室内室外的「天际星空池」、246 米星空激流之旅、以及 3.7 米深潜水池，同时挑战平台跳水及攀岩历险的「天崖海角」。

（图片来源：新濠影汇）

点击图片浏览新濠影汇水上乐园：

新濠影汇水上乐园亦有户外园区，一家大小可在户外园区玩水晒太阳之余，更可挑战 20 米高 的「冲天水龙卷」5 条滑水道，还有多条滑梯、瀑布连嬉水点共 62个，更有瞩目全场的「黄金大水桶」定时倾倒；也有小朋友专属的嬉水乐园，以及以热带森林河流为主题的「绿野游踪」漂流之旅。乐园亦有太空站空间，玩得累可了享受美食，补充能量再继续畅玩。

（图片来源：新濠影汇）

【限量快闪｜5折】水上乐园（室内及户外双园区）

优惠：HK$249/位（原价成人HK$498/位）（已包括原价加一服务费）

使用日期：即日起至6月30日

*身高不足1米婴幼儿免费入场（需出示有效证件入场）

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【限量快闪｜弹性日期｜54折】水上乐园双园区（6月18日前使用）＋金光飞航单程｜夜航周末假期免附加费

优惠：HK$399/位（原价成人HK$740/位）

使用日期：即日起至6月18日

*已包含水上乐园室内及户外双园区

*身高不足1米婴幼儿免费入场（需出示有效证件入场）

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优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026年5月10日12:00至5月16日23:59

营业时间：12:00 - 20:00（请以官方网站为准）

地址：澳门路氹连贯公路三楼（新濠影汇）

澳门亲子好去处优惠2：新濠影汇星汇餐厅自助午餐快闪$88

贯彻新濠影汇华丽装潢派艺术风格，「星汇餐厅Spotlight」同样星光闪烁。星汇海鲜烤肉「自助午餐」有多款冷盘海鲜、巧手点心、各式烤肉烧味、生滚鲍鱼海鲜粥、刺身寿司等，亦设儿童美食区及缤纷甜品区。

（图片来源：KKday）

（图片来源：KKday）

而星汇海鲜烤肉「自助晚餐」亦有优惠，第2位只需加HK$45起！晚餐美食选择更丰富，有席切原条黄鳍吞拿鱼、巴西式烧烤炉源源烤制安格斯西冷牛扒、纽西兰羊架、澳洲猪肋骨、大虾、波士顿龙虾、深海龙趸、大连鲜鲍鱼、时令生蚝、雪蟹脚、切肉、镬气小炒、印度烤肉咖哩、中式烧味、铁板烧、刺身寿司、甜点，亦设儿童美食区。

（图片来源：KKday）

（图片来源：KKday）

【限量快闪｜HK$88】星汇餐厅Spotlight自助午餐

优惠：HK$88/位（原价成人HK$394/位）（已包括原价加一服务费）

用餐时段：12:00 - 15:00

使用日期：即日起至6月30日

*每位成人可免费带同一位未满6岁小童享用自助餐

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【快闪｜第2位+HK$45起】星汇餐厅Spotlight自助午餐／自助晚餐｜平均每位HK$219起

优惠：HK$219/位起（午餐原价HK$394/位；晚餐原价HK$692/位）（已包括原价加一服务费）

用餐时段：自助午餐 12:00 - 15:00；自助晚餐 18:00 - 22:00

使用日期：即日起至7月11日

*每位成人可免费带同一位未满6岁小童享用自助餐

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【限时快闪｜低至58折｜2人或以上】星汇餐厅Spotlight自助晚餐

优惠：HK$398/位（原价HK$692/位）已包括原价加一服务费

用餐时段：18:00 - 22:00

使用日期：即日起至7月12日

*每位成人可免费带同一位未满6岁小童享用自助餐

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优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026年5月10日12:00至5月16日23:59

地址：新濠影汇酒店明星汇二楼

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