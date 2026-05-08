香港舞蹈团45周年联乘海港城穿梭舞林时光隧道 必玩23个武术舞蹈亲子工作坊｜亲子好去处

为启发孩子不同的天赋才能，爸妈们都会安排孩子上各式各样的兴趣班，但单单训练、学习并不足以培养艺术细胞，最好就是带孩子去参观各皇艺术活动。今年为香港舞蹈团成立45周年，舞团特别联同海港城由即日起至5月24日举办一系列活动，包括「喜舞香港 · 流光物语」展览，将展出珍贵戏服；同期也有一共23场的「喜舞香港 ‧ 同赏艺术」亲子及儿童工作坊，当中包括武术舞蹈、双节棍及展能艺术工作坊，内容丰富且极具教育意义，到时可全家总动员参与，既培养艺术气息，又可建立温馨亲子回忆，一举两得。

「喜舞香港．流光物语」展览 走进舞台幕后的时光宝盒

由即日起至5月24日，「喜舞香港．流光物语」展览将会于尖沙咀海港城美术馆展出。展览由知名专页「香港遗美」版主林晓敏及本地设计团队共同策划，场内分为两大展区：「幕后风景 · 初心之地」及「记忆为物．与时同行」，分别以舞团成长的各个空间，展出一系列与舞团发展息息相关的珍贵展品。

（图片来源：海港城）

亮点展品包括艺术总监杨云涛的创作手稿及为创作《武道》所抄写的李小龙语录笔记本。还有由漫画改编的经典舞剧《风云》中，郑伊健曾穿著过的「聂风」舞台服装 ；也有手绘服装设计图、舞台模型，及构思自李小龙武术哲学的《武道》舞台设计模型、联乘本地原创IP《小黄鸭》的儿童舞剧周边纪念品小黄鸭造型胶制钱罂等展品。家长可以带孩子欣赏这些展品时，从中讲解香港艺术家如何将中国传统文化与现代创意结合，让艺术教育在轻松的观赏过程中萌芽 。

（图片来源：海港城）

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23 场多元化工作坊 亲子齐体验「舞与武」的魅力

欣赏展品后，还可参加于海运大厦中庭举办多达23场的「喜舞香港．同赏艺术」亲子及儿童工作坊，而工作坊等活动收入更会直接捐至「香港舞蹈团共融基金」，以支持推动更全面的共融文化，让不同背景的市民都能自在地参与艺术 。工作坊主题多元化，主题横跨舞蹈、武术及手工艺，旨在让艺术变得「触得到、玩得到」。

舞蹈体验课 — 香港舞蹈团儿童及少年团课程体验（图片来源：海港城）

其中最受瞩目的莫过于「武术舞蹈体验」及「双节棍工作坊」 。在香港双节棍总会总教练刘万梁亲自教授指导下，让一家大小都能一尝成为李小龙的滋味！还有结合陶艺与舞蹈的「『陶』戏小舞士」，以及充满节庆氛围的「小小醒狮学跳舞」工作坊，让孩子在玩乐中认识中国传统文化 。舞团同时联乘香港展能艺术会，与一众本地展能艺术家合作，举办多个不同主题的艺术工作坊，包括沙画、足画、拼贴创作、扭扭立体花束。母亲节的周末，家长更与小朋友们可一起欣赏一连串特别表演及活动，享受亲子时光！

双节棍工作坊（图片来源：海港城）

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香港舞蹈团四十五周年「喜舞香港 · 流光物语」展览详情

日期：即日至5月24日

开放时间：11:00 - 21:00

地点：海港城美术馆（尖沙咀广东道5号海港城海洋中心二阶207号舖）

「喜舞香港 ‧ 同赏艺术」亲子及儿童工作坊详情

日期：2026年5月9日至24日

地点：尖沙咀海港城海运大厦地下中庭

报名网站：https://www.harbourcityonline.com/

备注：

．亲子为一名成人及一名儿童；除另注明，每位儿童年龄限制均为5-10岁

．*摄影工作坊将于海港城「海运观点」室外位置举行

双节棍工作坊

日期：

．2026年5月16日 1030 - 1130

．2026年5月24日 1400 - 1500

．2026年5月24日 1530 - 1630

费用：HKD$150/亲子

导师：刘万梁师傅

武术舞蹈体验

日期：

．2026年5月9日 1530 - 1630

．2026年5月9日 1700 - 1800

．2026年5月10日 1400 - 1500

费用：HKD$100/位， HKD$150/亲子（5月10日）

导师：刘卓袆（5月9日）、潘晓欣（5月10日）

舞蹈体验课 — 香港舞蹈团儿童及少年团课程体验

日期：2026年5月10日 1300 - 1400

费用：HKD$150/位（只限7-10岁）

导师：儿少团导师

『陶』戏小舞士：陶艺武舞工作坊

日期及费用：

．2026年5月16日 1530 - 1630 HKD$100/位

．2026年5月16日 1700 - 1800 HKD$150/亲子

导师：韦罗莹、马列

小小醒狮学跳舞：醒狮武舞工作坊

日期：

．2026年5月23日 1230 - 1330

．2026年5月23日 1400 - 1500

费用：HKD$150/亲子

导师：蔡嘉劲、何颖琴

亲子互动舞蹈工作坊

日期：

．2026年5月17日 1230 - 1330

．2026年5月17日 1400 - 1500

费用：HKD$150/亲子

导师：卢心瑜

摄影工作坊

日期：2026年5月16日 1030 – 1200

费用：HKD$300/亲子

导师：香港遗美林晓敏

流沙成画：在指间的美学

日期：

．2026年5月10日 1630 - 1730

．2026年5月10日 1800 - 1900

．2026年5月23日 1530 - 1700

．2026年5月23日 1730 - 1900

费用：HKD$150/亲子

导师：展能艺术家：赵惠芝

足墨 · 重构点线

日期：

．2026 年5月16日 1230 - 1330

．2026 年5月16日 1400 - 1500

．2026 年5月24日 1230 - 1330

费用：HKD$100/位

导师：展能艺术家：卢佩镛

拼贴出香港风景色彩

日期：

．2026年5月17日 1530 - 1630

．2026年5月17日 1700 - 1800

费用：HKD$100/位

导师：展能艺术家：黎惠珍

花花小心意

日期：

．2026 年5月9日 1230 - 1330

．2026 年5月9日 1400 - 1500

费用：HKD$150/亲子

导师：展能艺术家：梁慧雅

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