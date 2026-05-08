香港富丽敦海洋公园酒店自助餐第2位加$5 雪蟹脚/烧乳猪 一方法额外减$180｜亲子优惠

不经不觉已到5月，本学期也步入最后阶段，趁未到期末考的日子，想跟小朋友松一松去海洋公园玩，可于出发前、后到香港富丽敦海洋公园酒店叹个丰富自助餐！今日（8日）香港富丽敦海洋公园酒店推出自助餐优惠，全新「庭园烧烤狂欢自助餐」第2位加$5，低至$325即可任食雪蟹脚、慢烧美国顶级和牛，周末还有即席原只烧乳猪，半自助午餐亦有优惠！即睇自助餐优惠与快抢连结！

亲子优惠｜香港富丽敦海洋公园酒店自助餐第2位加$5

香港富丽敦海洋公园酒店自助餐推出全新主题「烧烤狂欢自助餐」，即席烧烤环球美食，如极致烧烤与现切烤肉、慢烧美国顶级和牛肩胛肉、烧乳猪（仅限周五至日供应）、羊扒、蒜香牛油带子、盐烧大虾等；也有顶级冰镇海鲜：雪蟹脚、蚬、冻熟虾、每日精选五款刺身（如三文鱼、甜虾、吞拿鱼）；必试即席烹调与特色热菜：香煎鸭肝、花胶人参鸡煲等，还有季节限定甜品，包括特设榴梿主题甜点（榴梿巴斯克芝士蛋糕、榴梿炸弹、榴梿麻糬、榴梿葡挞）、Mövenpick雪糕、即制鸡蛋仔，大小朋友一样啱！

（图片来源：KKday）

而「星耀厅自助午餐」同样有顶级冰镇海鲜，如雪蟹脚、蚬、冻虾、海螺及青口，也有每日精选五款刺身（如三文鱼、甜虾、吞拿鱼、马刀贝等；亦有慢烧美国顶级和牛肩胛肉、蒜香牛油带子、日式照烧野菌、多春鱼及豚肉脯等。也有蟹肉黑松露炖蛋、黑松露菌菇排骨炖汤、韩式香梨炆牛肋骨、伊比利亚黑毛猪叉烧、清蒸藤椒龙脷柳及德国咸猪手。

（图片来源：KKday）

而「绿色轻怡半自助午餐」则有不同的主菜可选，如烟熏烧烤汁烤春鸡、豉油皇炒大虾、日式烤牛肉薄饼、香煎鲈鱼配香草青忌廉汁、香辣避风塘羊扒、招牌海南鸡饭等，每日均可加$90升级成美国西冷牛扒配烧汁。另可任食水耕生菜吧、各式沙律前菜、特色甜品自助吧。

（图片来源：KKday）

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自助晚餐时间：

．星期一至日18:00-21:30（5月9-10日及6月20-21日除外）

．5月9-10日及6月20-21日：首轮17:30-19:30，次轮20:00-22:00

优惠：星期一至四HK$927/2位，平均HK$463.5/位（原价HK$1,844/2位）

（售价已包含以第1位成人原价餐费、原价加一服务费及第2位成人餐费HK$5）

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自助晚餐时间：

．星期一至日18:00-21:30(5月9-10日及6月20-21日除外)

．5月9-10日及6月20-21日：首轮17:30-19:30，次轮20:00-22:00

优惠：

．星期一至四HK$1,215/3位，平均HK$405/位

．星期五至日及公众假期HK$1,323/3位，平均HK$441/位（原价HK$922起/位）

（已包括原价加一服务费）

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（图片来源：KKday）

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自助午餐时间：星期六、星期日、公众假期及指定日子12:00-14:30

优惠：HK$975/3位，平均HK$325/位（原价HK$702/位）

（售价已包含以原价计算1位成人餐费、2位原价加一服务费及第3位HK$208）

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自助午餐时间：星期一至星期五12:00-14:30

优惠：HK$443/2位，平均HK$221.5/位（原价HK$438/位）

（售价已包含以第1位成人原价餐费、原价加一服务费及第2位成人餐费HK$5）

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（图片来源：KKday）

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半自助午餐时间：星期一至星期五12:00-14:30

优惠：HK$606/3位，平均HK$202/位（原价HK$438/位）

（售价已包含以原价计算1位成人餐费、2位原价加一服务费及第3位HK$128）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年5月8日12:00至5月14日23:59

用餐日期：2026年5月9日至6月30日

地址：黄竹坑海洋径3号香港富丽敦海洋公园酒店1楼

*大新信用卡用户满HK$800输入【26KKDSB180】额外减HK$180，开放预订至6月30日

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