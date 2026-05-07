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人文科 x 科学科 x 中英数全科发力 校长老师温习贴士助孩子备战期终试｜《亲子王》新一期精选内容

亲子
更新时间：15:04 2026-05-07 HKT
发布时间：15:04 2026-05-07 HKT

踏入5月，小学的期终试接踵而来，学生和家长都需要为各科考核做足准备，尤其是本学年在小一及小四新分拆的人文科及科学科，未必每位学生已掌握窍门，如何在试前提升认知、增加对课程内容的了解，是不少学生的疑惑。校长及老师们为学生及家长，提供人文科、科学科及中英数三主科的温习锦囊，务求协助学生保住基本分，亦有力争取更佳成绩。

人文科、科学科  灵活面对各种题型

屯门区中华基督教会何福堂小学尹淑芬校长，跟科学及人文科统筹主任叶颖琦一起阐述温习重点。尹淑芬校长强调人文科重理解忌死记，试题多以生活化或社会化情境出发，整体评核明显侧重思考过程与回应质素。科学科的试题形式多样化，评核要求需清晰而具体，更讲求科学探究能力；尹校长建议家长鼓励子女利用图像、简图或流程图整理所学概念，并透过日常生活例子加深理解与记忆。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

温习攻略：

  1. 巩固基本概念：掌握各单元核心，如能量形式与转换、物质特性、动植物基本结构等。学会分辨相近概念（热与温度、重量与质量），避免混淆失分。能用自己的话配合生活例子解释，理解更牢固。
  2. 加强科学探究能力：实验题着重理解设计原意，例如公平测试中哪些条件须保持不变、实验目的为何。不少学生只记结论，忽略步骤背后的科学原理，因而失分。温习时应重温课堂实验纪录，清楚每步作用。
  3. 提升应用与解释能力：日常情境题（如地面湿滑为何易跌、金属为何触感较冷）要求运用所学解释。高分答案不止描述现象，更能说明原因。养成用「因为……所以……」完整句子表达因果关系，作答表现会更理想。
中华基督教会何福堂小学尹淑芬校长（左）、科学及人文科统筹主任叶颖琦（图片来源：受访者提供）
中华基督教会何福堂小学尹淑芬校长（左）、科学及人文科统筹主任叶颖琦（图片来源：受访者提供）

中文科  纠正错字免拉低分

温中文时，Mr. Alex建议家长可以跟孩子具体互动，并协助收集「生活素材库」，在日常聊天时引导观察，例如：「啱啱响商场见到细路喊，你估佢点解喊？佢个样系点？」记录这些对话，就是写作的心理描写素材。

进研教育中文科主任Mr. Alex Hon（图片来源：受访者提供）
进研教育中文科主任Mr. Alex Hon（图片来源：受访者提供）

英文科 文法必须准确

英文科主任Mr. Henry建议家长为子女创造「错误博物馆」，把在默书等错过的串字或文法，拍照或用电脑打印出来，将错误与改正后的句子并列，贴在家中当眼位置，每天看30秒，远比抄写10次更有效。家长亦可以「扮唔识」，让孩子当小老师，他们在解释过程中，逻辑会更清晰。

进研教育英文科主任Mr. Henry Tsoi（图片来源：受访者提供）
进研教育英文科主任Mr. Henry Tsoi（图片来源：受访者提供）

数学科 错题重做最实际

说来似搞笑，可是数学科主任Mr. Jay指出，很多时数学失分都是因为草稿太乱，抄错字所致！「建议家长要求孩子将草稿纸折成方格书写，更必须写题号，考试前多练习使用整齐的草稿纸，考试时才不会乱。」

进研教育数学科主任Mr. Jay Ng（图片来源：受访者提供）
进研教育数学科主任Mr. Jay Ng（图片来源：受访者提供）

想了解更多温习方法轻松备试，就留意今次《亲子王》「封面故事」的详细报道。

当爱失控时 强制举报虐待儿童条例下的挣扎与守护

父母对子女的爱毋庸置疑。然而在压力、情绪的影响下，部分家长或会失控，继而做出伤害孩子的行为。《强制举报虐待儿童条例》于年初正式实施，家长最关心的莫过于怎样才算「虐儿」？如何界定「管教」与「虐待」？过来人Sarah、香港救助儿童会总干事曾迦慧、香港青少年服务处专业项目经理岑颖忻姑娘，各自于今期《亲子王》分享了他们的个人经验和建议，希望借此厘清大家的疑虑。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

孩子口气重、大便干？中医教你通肠胃、清积热

妈妈们是否有这样的经验？每晚亲吻孩子道晚安时，闻到一阵酸腐的口气；或是发现孩子排便困难，大便干结如羊屎？这往往是身体发出的「积热」信号。《黄帝内经》云：「六腑者，传化物而不藏」。肠胃如同身体的下水道，以通为用、以降为顺。一旦通道堵塞，废物积聚体内化热，便会引发口气重、腹胀、大便干结等问题。即睇今期《亲子王》，由中医为大家讲解。

（图片来源：Shutterstock）
（图片来源：Shutterstock）

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新一期《亲子王》现已出版，于各大7-11及OK便利店有售！

《亲子王》第827期
发售日期：5月7日（星期四）
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