母亲节活动6大推介 亲子日营免费玩匹克球/亲子工作坊/长辈免费采摘鲜蔬｜亲子好去处

亲子好去处｜妈妈怀胎十月养育子女不但赋予生育责任，更尽心尽力照顾孩子的起居饮食和教养，就趁母亲节好好报答妈妈，感谢她对自己与家庭的付出。即刻报名参加以下活动，透过手作或美食，向妈妈、婆婆、嫲嫲等献上祝福和谢意。

母亲节活动推介1：童游花园亲手扎母亲节花束

妈妈日复日的照顾家庭，为家中大小事操心，但小孩子年纪较小，未必懂得何谓孝顺父母。母亲节不妨为家人安排田园活动，带妈妈和小朋友参加由「童游花园」举办的母亲节特备活动。大家一起进行母亲节绘本共读，并到菜园采摘蔬菜，小朋友还会变身小小花艺师，拣选花朵并学习绑紥母亲节花束，即场给妈妈献上爱与感谢。

小朋友知道妈妈最喜欢哪种花吗？一起来农场亲手扎一束花献给妈妈吧！（图片来源：童游花园）

最后还会有甜蜜炭火叉烧DIY环节，即场与家人享用亲手制作的美味叉烧，妈妈自然甜入心。今年活动更推出长辈优惠，各位参加的家长可带同婆婆、嫲嫲免费参与，三代同堂享受亲子乐。

在农场内炮制甜蜜炭火叉烧 DIY，别具田园风味。（图片来源：童游花园）

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童游花园母亲节特备活动

日期及时间：

5月9 - 10日13:00 - 15:00

费用：$220 / 小，$80 / 大（同行婆婆、嫲嫲免费）

地点：大埔碗窑

对象：2 - 12岁亲子家庭

报名及查询：6124 5087 （WhatsApp）

母亲节活动推介2：保良局赛马会北潭涌度假营 母亲节亲子日营

不想费心神思考母亲节当日去哪儿玩，不如带小朋友入保良局赛马会北潭涌度假营参加「母亲节亲子日营」，一个场地玩齐亲子手作、挑战运动体验，也可畅玩超受欢迎的Clip'n Climb趣味攀登，匹克球体验及手摇船，当日妈妈更可免费参与，大人可玩尽其他营地康乐设施，最适合相约友好家庭或亲朋好友一起入营，度过既健康又好玩的一天。

Clip'n Climb趣味攀登广受小孩欢迎， 初学者也可挑战看看。（图片来源：保良局赛马会北潭涌度假营）

当日更加推另一非遗主题日营，可选择上窰文物馆导赏．穿越时空之旅、各项非遗活动如毛笔书法、剪纸及咏春，动静皆宜，妈妈大可解放双手享受me time。

母亲可免费参加亲子活动， 营地更会预备玫瑰花送给参加亲子活动的妈妈。（图片来源：保良局赛马会北潭涌度假营）

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母亲节亲子日营

日期： 5月10日（星期日）

时间：09:00 - 16:00

对象：小朋友及家长

活动费用： $50 / 位（母亲免费，须陪同子女参加）；非遗体验（4选2）$60 / 位

查询：2792 4302 （09:00 - 17:00）

* 所有参加者需另付日营或下午营费 $55（已租用宿营者除外）；不足3岁或60岁以上者，营费半价；

*营地设有小卖部提供小食、饮料及简餐 。

*4人或以上可提供1个免费车位（先报先得，额满即止）

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母亲节活动推介3：港青耀信 「滋味」与「艺术」工作坊

去年11月重新开幕的港青耀信（YMCAHK The Beacon），将在5月份举办一系列「滋味」与「艺术」亲子工作坊，由甜品到手作创作应有尽有！不论是想训练小朋友动手做，抑或想提早为母亲节准备惊喜，都可以透过这些工作坊满足大小朋友。工作坊包括「既可看又可吃」的「朱古力花小盆栽」制作，亦有爱心挂画、植物拓印日用袋等艺术创作活动，不但有趣，更可培养小朋友的艺术感。

由零开始制作朱古力花小盆栽。（图片来源：港青耀信）

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港青耀信「滋味」与「艺术」亲子工作坊系列

地址：长沙湾顺宁道338号

报名及查询：2281 6000 / 5970 4398 （WhatsApp）

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朱古力花小盆栽工作坊

日期：5月9日

时间：11:30 - 13:00、15:00 - 16:30

费用：$260 （1位大人 + 1位6 - 12岁小朋友）

母亲节爱心挂画工作坊

日期：5月9日

时间：14:30 - 16:00

费用： $360 （1位大人 + 1位6 - 12岁 小朋友）、 $450 （2位大人 + 1位6 - 12岁 小朋友）

母亲节活动推介4：Oikos 「田舍」亲子感官互动

不少香港女性都是双职妈妈，只有周末能与孩子好好相处互动，对于妈妈来说，最头痛除了教养，还要烦恼安排节目。在母亲节前一天，位于沙田的Oikos 「田舍」特别举行母亲节亲子活动，欢迎家长和小朋友于上午参与场内丰富活动，包括农场导赏、自制美味饮品、做陶泥手工及鲜花拓印等。

参加者可预先加购制作鲜花花艺（$150）。（图片来源：田舍）

手绘陶瓷杯把爱意融入作品送给妈妈。（图片来源：田舍）

另可付费预约其他活动，如手绘陶瓷杯、鲜花花艺、玩泥厨房及创意沙区（可到场即时加购），小朋友和妈妈一起共处玩乐的珍贵回忆，已是母亲节的最好礼物。

（图片来源：田舍）

利用大自然素材进行鲜花拓印。（图片来源：田舍）

「田舍」Happy Mother's Day

日期：5月9日 （星期六）

时间 : 10:00 - 12:00

地址：沙田大涌桥路21号（近港铁屯马线车公庙站）

收费：$150 / 小童、$50 / 成人

查询：www.oikosfarm.com

母亲节活动推介5：纯JunSui 亲子和菓子工作坊

节日庆祝常会制作甜品，除了蛋糕曲奇，可有想过搞搞新意思，利用日本传统甜点和菓子来为妈妈献上心意？观塘纯 JunSui是香港为数不多的和菓子教室，导师具日本JSA和菓子艺术讲师及干菓子讲师资格，期望在香港推广和菓子艺术，把艺术、文化和手作技巧注入甜品。

练切是和菓子种类之一，主要使用白豆沙为材料，加入求肥（煮熟的白玉粉）而成。（图片来源：纯JunSui）

小朋友可以从中发挥创意、培 养文化素养、手眼协调、专注力 及成就感。（图片来源：纯JunSui）

今年特别推出母亲节练切菓子亲子班，毋须使用任何烘焙工具，大、小朋友只需利用以白豆沙制成的「练切」外皮上染上不同颜色，加入馅料，再运用菓子道具及其技巧，造出不同造型，小朋友从中可以培养创意、文化素养、手眼协调、专注力及成就感。

（图片来源：纯JunSui）

运用菓子道具及其技巧练切调色及包馅技巧，造出不同造型，如四季花卉、动物造型等。（图片来源：纯JunSui）

纯JunSui - 母亲节练切菓子亲子班

日期及时间：

•5月8日（星期五） 17:00 - 18:30

•5月9日（星期六）11:00 - 12:30 ; 15:30 - 17:00

•5月15日（星期五）17:00 - 18:30

费用：$450 / 1位小童 + 1位成人

对象：4 - 12岁小童及其家长

地址：观塘巧明街114号迅达工业大厦8C室

查询及报名：9823 4080 （WhatsApp）

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母亲节活动推介6：幼联Voices of Women 璀璨母亲节 — 环球美食之旅

家中是谁负责料理一日三餐呢？除了中餐西餐，可会想学习不同国家的美食，让母亲节的餐桌变得不一样？CECES香港幼儿教育及服务联会（幼联）Voices of Women诚邀各位亲子化身「环球美食家」，一起探索异国料理的奥秘。大会特别邀请精通多国料理的资深美食导师，亲自指导大家制作印度、意大利、土耳其三国的地道特色美食。本地及外藉导师们不仅擅长烹饪，更会与大家进行文化交流，利用轻松生动的方法让大、小朋友都能轻松上手，感受异国饮食文化的魅力。

Winsome Lau（刘海燕）从事医学健康管理超过30年，将为大家教授2款美味又健康的特色意大利美食。（图片来源：幼联）

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幼联Voices of Women

璀璨母亲节 — 环球美食之旅

日期： 5月9日（六）

时间：14:15 - 18:00

地址： 荃湾沙咀道 368 - 370号形方25楼01室

对象：6岁或以上儿童及亲子

费用 ： $290 / 成人，$108 / 儿童（3位起可享优惠价）

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