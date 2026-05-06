AI浪潮下的亲子教育新挑战 家长要助孩子做好4大核心准备 化解AI焦虑｜郑家明校长随笔

人工智能正以「海啸」般的速度席卷世界，它不止是工具，更是教育与职涯的变革。面对这股巨浪，家长与孩子难免感到焦虑：担心知识过时，恐惧被取代。亲爱的家长，我们不应筑墙阻挡浪潮，而是要教孩子「学会冲浪」，让他们在AI时代不仅生存，更能绽放。

看见未来： 工作与学习的质变

特斯拉与SpaceX创办人马斯克直言，在不到20年内，工作将变成「可选」而非生存的必需，AI与机器人将提供大多数商品与服务。届时，大学将不再是单纯的「技能工厂」，而是培养社交与广泛兴趣的殿堂。与此同时，NVIDIA执行长黄仁勋则鼓励家长：给孩子找一位「AI导师」。透过个人化学习，AI能打破知识门槛，让孩子如同装备了超强伙伴，从程式、写作到人生难题的思考，都能得到协助。

（AI生成图片）

2个方法助孩子面对AI焦虑：从心态与行动着手

尽管前景充满机遇，现实中孩子的焦虑却如影随形。有研究显示，AI不仅影响职业决策，更常让孩子质疑：「学这些到底有甚么用？」化解焦虑，可分为两步：

第一，转换心态。别把AI视为怪物，它是孩子的「超强队友」。建议每星期举行一次「AI分享夜」，让家人轮流展示AI创作，如用AI绘图或规划旅行，在笑声中消融恐惧。同时，教会孩子拥抱情绪，焦虑其实是成长的讯号。 第二，善用工具。让孩子拥有AI导师，它能24小时陪伴，针对弱点耐心指导，让学习从「我学不会」转变为「我进步了」，这种即时成就感是缓解焦虑的良药。

（图片来源：PhotoAC）

4个核心准备： 培养人类独特能力

光化解焦虑不够，我们更要让孩子成为AI时代的赢家。重点不在死背程式码，而是培养「人类独特能力」：

AI素养与批判思考 ：学习「Prompt Engineering」（提示工程），回到教育原点──学会提问。同时练习「质疑AI」，辨别答案的可靠性与偏见，保持好奇心与判断力。

：学习「Prompt Engineering」（提示工程），回到教育原点──学会提问。同时练习「质疑AI」，辨别答案的可靠性与偏见，保持好奇心与判断力。 创造力、共情与合作 ：AI写不出真挚的友谊，无法感受他人的痛楚。在人工智能时代里，孩子更需要培养关爱与同理心，多去了解并体会他人的生活。

：AI写不出真挚的友谊，无法感受他人的痛楚。在人工智能时代里，孩子更需要培养关爱与同理心，多去了解并体会他人的生活。 适应力与终身学习 ：赞美孩子的努力而非结果，种下「成长型思维」的种子。教育的目标是繁荣、准备与守护人性。

：赞美孩子的努力而非结果，种下「成长型思维」的种子。教育的目标是繁荣、准备与守护人性。 情感韧性：人生永远需要恒毅力。让孩子拥有「输得起」与「拥抱失败」的勇气，内在的充实与健康的心理，远比技能重要。

（图片来源：PhotoAC）

亲爱的家长，AI时代是我们共同的新起点。想像十年后，儿女自信地说：「AI帮我处理琐事，我专注创造美好世界。」这幕场景多么动人！我们无法阻挡浪潮，但能与孩子手牵手，陪伴他们乘风破浪。

北角循道学校校长 郑家明

多年推展亲子绘本阅读、STEAM创意教学、创意校本主题活动。相信教育的核心是孩子的幸福成长，每个孩子都是一颗等待被看见的闪亮星星，他们的成长有无限可能，就等待我们何时遇见。

北角循道学校校长 郑家明

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