惠康优惠｜惠康初夏大折日限定88折 一连7日精选产品加推优惠：雪糕/红白酒额外有折

每到周末，爸妈们又要到超级市场入货，为一家大小的日用品作储备。惠康于这个周末（5月9日）特别推出惠康初夏大折日限定1日88折，只要于全线惠康门市买满$168即享全场88折，于5月8日至14日更有一连7天有多款精选产品推出优惠，如家庭装雪糕2件或以上9折、精选碗面5碗或以上即享8折等，于5月9日更可享叠加「折上折」优惠，即睇惠康优惠详情与必入手抵买货品。

惠康优惠︳惠康初夏大折日限定88折

今个周末（5月9日）惠康将推出「初夏大『折』日」，于当日到全线惠康门市买满HK$168，即享全场88折*优惠！同期还有全线红/白餐酒买满HK$300享额外85折等优惠；于5月9日还有「一日限定限时超抵推介」，当日有多款精选食材及生活用品以惊喜价发售，包括泰国TP金枕头榴梿、越南业务用凤尾虎虾等，记住要把握机会当日到门市选购！

（图片来源：惠康）

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于5月8日至14日一连7天，任选精选碗面（杯面、日清咚兵卫乌冬95克、一兰拉面、原箱优惠、急冻及冷藏食品、赠品/换购品除外）5碗或以上即享8折、任选家庭装雪糕（420毫升-1.98公升）2件或以上或任选常温支装饮品（樽装水除外）4支或以上更可享9折。

Dreyer's 各款家庭装雪糕750毫升 88 及 9 折后价折实价$86.4/3件（平均$28.8/件；优惠价$109/3件，标准价$65/件）（图片来源：惠康）

同场更有4款坚著数推介，组合入手更有多款赠品，如入手4支Darlie清新薄荷/淡雅花香/清香白桃酵素牙膏120克（$192/4支），即可获赠总值$321赠品，包括维达4D立体压花卫生纸、金凤泰国顶级茉莉香米3公斤等，绝对抵买！

4款坚著数推介：买4支Darlie清新薄荷/淡雅花香/清香白桃酵素牙膏120克($192/4支)，送总值$321赠品（赠品价值以标准价计算；此优惠已包括买个人护理产品满$128送唯洁雅极致绵柔净肌亮肤洁面巾70片装） （赠品包括：维达4D立体压花卫生纸 10卷装 1条（价值$38）、维达4D立体压花软抽面纸5包装1袋（价值$28）、DoDoME All-In-1 杀菌洗衣珠25粒装1袋（价值$50）、金凤泰国顶级茉莉香米 3公斤 1包（价值$63）、滴露 滋润泡沫洁洗手液250毫升1支（价值$33）、骆驼唛 花生特级食油900毫升1支（价值$39.9）、唯洁雅 极致绵柔净肌亮肤洁面巾70片装2包（总值$70）。）（图片来源：惠康）

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