母亲节专访｜人人有难处 生母非坏人 领养妈妈感激对方：「女儿的身世不是秘密」

母亲节专访｜四天，可以完成甚么？领养妈妈Susan在四天内，成为了新手妈妈 —— 现年四岁女儿Natasha的妈妈。Susan跟丈夫是中学同学，相知相爱结为夫妇，一直想成为父母，试过IVF、睇中医、看风水，能做的都做了，连医生也找不到原因。IVF过程中，医生必须向夫妇说明「组织家庭不一定做IVF或亲生，领养都可以。」这是二人第一次听到领养。后来，丈夫定居美国的表姐因为健康问题不宜怀孕，夫妇透过机构在韩国领养了一位一岁的男生，接儿子返美前顺道回港探亲，这是Susan第二次听到领养。念头植入脑中，和丈夫商量后认为可行，于是决定领养。

母亲节专访｜领养妈妈Susan指这只Green Bear是女儿最爱的公仔。（图：陈仲梁）

熬过等待 有了你真的太好

本港领养程序严谨，领养人要到社会福利署或认可机构登记，经社工的全面家庭评估，入息审查、健康检查及照顾儿童能力评估，全部通过后才可等待配对；好幸运，Susan很快在「母亲的抉择」遇上当时一岁，乳名Gabi的女婴，那是Covid后期，夫妇戴着口罩、穿上蓝色防护衣前往探望。 「踏入婴儿房见到有个穿戴很漂亮的BB，才意识这就是我们的BB。（有哭吗？）有点激动。本想说『我是你妈妈呀』，又觉得很奇怪。」那一个小时，二人先学习喂食，Susan坦言「她食到周围都系」，「旁边的阿姨说滴下来就用那块布（口水肩）擦掉，心想这岂不是很污糟？后来凑女才知道，个个BB都是这样。」Gabi不怕生，肯抱又爱笑，Susan试着亲她，又肯，说不心甜是假的；在Susan形容「不知道发生了甚么」后，第一次见面便结束，感觉如堕五里雾中，也没有舍不舍得，程序上确认配对后，末来两至三星期需要每天探望孩子培养感情。

第一次与女儿在「母亲的抉择」幼儿之家见面。（图片来源：受访者提供）

众志成城为个女

然而计划追不上变化，由于幼儿之家有婴孩感染Covid，社工跟二人商量后，决定四天后接Gabi回家。「收到讯息马上致电给朋友求救：有无衫仔、尿片？一班中学同学不少已是父母，比我更肉紧，立即带我们去千色店BB部买婴儿用品，我从来不知道千色店有BB部，有朋友二话不说给我一千元说要买礼物给BB。」爸爸们更搞笑，有人拿出长长的购物清单，明言「我老婆话唔准买错」，最后一班人还硬塞几千元大利是给他们，可以想像场面有多混乱。

众志成城为「鸡髀」，各方朋友、旧同事纷纷送上物资，最终「整个季度的衣服齐备，还有很多玩具！」短短四天，Susan趁午饭（那时还有上班）、放工时间扑去买尿片、奶嘴、奶樽、家居服……幸好丈夫已辞职，一力负责买婴儿床、床单、被仔、砌床等「粗重」工作，别忘记那四天他们还要探望女儿。「当时我们决定由丈夫全职照顾女儿，每天午餐时间我由尖沙咀飞的去宝云道待一小时，喂食、哄睡，尽力在她回家前多学凑B技巧。

这条裙仔是莎莎离开儿童医院时，所有医生护士夹钱送给莎莎，让她「着靓靓」去幼儿之家。（图：陈仲梁）

冬季的孩子

回家后就要改名，夫妇最终决定名字接续三位猫哥哥的《复仇者联盟》系列，牠们是Thor、Loki、Captain，鸡髀就取名Natasha，自此大家喊她「莎莎」。「Natasha是俄罗斯名字，意思是冬天出生，刚好女儿也在冬天出生。」莎莎顺利回家，夫妇欣喜若狂，朋友旧同事反应正面热烈，家人呢？「丈夫那边有表姐经验，没甚么特别反应，我的爸妈较传统，但婆婆第一次见到『实物』已抱着不肯放下，不停赞她可爱。」莎莎受到万千宠爱，连邻居都疼爱，有必要告诉她是领养孩子吗？ 「一直都有说，没有任何避忌，我们上过领养家庭的训练，如果避忌或当成秘密，女儿只会对身世有怀疑。」

有次睡前讲故事，莎莎指着Susan的肚子问：「妈妈，我系咪响呢个肚肚出嚟？」Susan把握机会说「你是另一个妈妈生的」，莎莎只是「哦」一声就没甚么反应。「后来我再试探她，问记不记得有多少个妈妈？她说有两个：Birth Mommy和Adoptive Mommy，爸爸同样有两个。」虽然不知道莎莎懂得多少，但Susan深信先传达信息，女儿有一天会全然明白。

（图：陈仲梁）

这套衣服是莎莎回家时穿着的，Susna将会好好保存，为大家好好保存那一个宝贵时刻。（图：陈仲梁）

永远感激生母：「生活不容易，她是救了我的其中一个人。」

眨眼间莎莎已四岁，妈妈开始准备升小事宜，这一路走来感恩很多人扶持，好像儿童医院照顾过女儿的人（即使彼此素未谋面），因为莎莎一岁前感染了Covid，当时情况有些危急；而Susan最感谢莎莎的生母，感叹很多人对领养孩子的生母有误解，认为她们是坏人。「我不知道她经历过甚么，但至少她带了女儿来到这个世界，也因为她，莎莎才做到我的女儿，她是救了我的其中一个人。」一直开朗爽直的Susan，说到此处流下了眼泪。Susan说每年女儿生日，都会想起其生母，深信对方的决定一定是出于爱。「生活可以有很多选择，每一个都不容易。她为孩子选择了领养这条路，才造就了我们这个领养家庭。」Susan肯定生母对女儿的爱，否则她不会愿意无私地向社工分享一些过往，让他们能接收很多女儿的资料，这对女儿的健康、配对，甚至日后理解自己的身世都很重要。Susan强调，每位生母都各自有原因不能亲自抚养孩子，但她们勇敢地为孩子做了最适合的决定，这份爱伟大无私。

Susan永远感激生母，祝福她生活安好。（图：陈仲梁）

「母亲的抉择」一位义工亲手制作的百家被，现在是莎莎的「小被被」。（图：陈仲梁）

后记：绕了一个圈

Susan分享了一个故事。「每个人都是自己选择父母，瀡滑梯来到这个世界。女儿每次瀡滑梯不成功，最后选择先去生母的肚子，然后再来到我们家。」很多朋友都说莎莎跟Susan饼印似的。「朋友说女儿没有我的DNA，但她本来就属于我，只是绕了一个圈才来到。」这是一场最圆满的圆舞，圆了最深厚的缘分也圆了爱。

「饼印」就系咁解！（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：陈仲梁、受访者提供

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