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消防处活动｜免费港岛防灾应急准备日 海上救援演练示范/儿童制服体验/充气弹床 附活动日期地点

亲子
更新时间：16:01 2026-05-04 HKT
发布时间：16:01 2026-05-04 HKT

这个母亲节除了带小朋友去吃大餐，也可以一起过个寓玩于学的温馨节日。香港消防处每月都会于不同地区的消防局举办开放日，以不同的游戏、示范等让大家更多了解消防及救护的救援工作，以及学习更多应急知识。今个星期日（10日）又有新活动，更有海上救援演练示范，即睇活动详情，到时带同小朋友免费参加。

消防处活动︳免费消防活动 港岛防灾应急准备日

于5月10日（星期日）母亲节举行「港岛防灾应急准备日」，当日场地将会有多个免费活动，如防灾应急教育摊位游戏、消防及救护车辆与工具展示，也会有⁠心肺复苏法体验、无人机及消防船模型展示、「防烟头套」体验、摊位游戏，今次更会有海上救援示范，也会趁台风季节来临前，教市民认识水上活动的安全守则。

消防处活动︳免费消防活动 港岛防灾应急准备日（图片来源：Facebook@香港消防处）
消防处活动︳免费消防活动 港岛防灾应急准备日（图片来源：Facebook@香港消防处）

少不了最受欢迎的充气弹床、儿童消防及救护制服穿著体验及拍照，也会娑发⁠精美纪念品，到时一齐去了解消防同救护嘅工作，提升防灾应急意识喇！

消防处活动︳5月份两大免费消防活动（图片来源：FB@消防处）
消防处活动︳5月份两大免费消防活动（图片来源：FB@消防处）

点击图片浏览以往消防处活动花絮：

「港岛防灾应急准备日2026」
日期：5月10日（星期日）
时间：上午10:00 至下午4:00
地点：西营盘东边街北16号中山纪念公园

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