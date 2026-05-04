一条龙学校｜香港浸会大学附属学校王锦辉中小学2027/28小一入学简介会暨学校开放日 热门直资47人争一学位

一条龙学校｜作为由大学营办的「一条龙」直资名校，香港浸会大学附属学校王锦辉中小学热门程度不言而喻。学校秉承浸大的办学理念，致力推动全人教育，培育具创意、关爱精神和国际视野的学生。校方每年接获约7,000个小一申请，然而小一学额只有百多个，平均47人争1位，可谓一位难求。校方将于6月6日举行2027/28学年小一入学简介会及开放日，即睇报名详情及活动详情。

学校开放日｜一条龙直资名校香港浸会大学附属学校王锦辉中小学

位于沙田石门的「一条龙」直资名校香港浸会大学附属学校王锦辉中小学，提供由小一至中六的「12年一贯」教育，多年来深受家长欢迎。学校将于2026年6月6日举办小一入学简介会暨学校开放日，届时参加者不但可以接收更全面的入学资讯，更有机会亲身参观校园。活动设上午及下午两场，2026年5月6日10:00起开始接受网上登记。由于预计报名反应热烈，每组家庭只可登记一场，每组已登记家庭最多可供两位成人及一位学生出席。而简介会只为K2或N3家长而设，为确保每组家庭均有机会接收入学资讯，每组已登记家庭只限一位家长出席简介会，其余的家庭成员可参观校园。心仪该校的家长，记得mark实日期时间啦！

（图片来源：香港浸会大学附属学校王锦辉中小学校网）

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全人教育与科技创新的完美结合

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学秉承浸大教育使命，以「全人教育」为核心，致力培养具备国际视野与人文素质的未来领袖。学校著重培育学生「三能」（创造能力、解难能力和阅读能力），在英语、中文及资讯素养的环境下学习，并鼓励学生在不同的学科上应用「三能」学习，以「热爱学习，学会学习」为终身目标；同时通过互动的教学方式，帮助同学充分发挥个人潜能。学校推行自主学习及专题导向学习模式，以互动及真实的学习任务，鼓励励学生跨学科探索。高中阶段，学生除可修读香港中学文凭课程（HKDSE）外，亦可选择英国高级程度会考（GCE A-Level）课程，学校近年于国际试中表现亮丽，于2025年GCE A-level考试中，有超过7成半学生取得A或A*的优异成绩，并有11名学生夺得全A*满分。

（图片来源：香港浸会大学附属学校王锦辉中小学校网）

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学校舍占地一万二千平方米，中小学相连，设施极为丰富，设有科创学习中心、宇宙探索馆、STEAM 教室及校园广播电视台。体育方面，拥有攀石场、田径跑道以及近年落成的「郭一苇文体综合大楼」，提供室内游泳池与健身中心，全面支援学生的体艺发展。根据2024/25学年及2025/26学年的小学及中学本地课程，学费约为每年 $44,800（分10期缴交）；中五至中六的 GCE A-Level 课程则约为每年 $50,320。学校设有完善的学费减免计划及各项奖学金，鼓励体艺或学业表现杰出的学生。

（图片来源：香港浸会大学附属学校王锦辉中小学校网）

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 2027 / 28小一入学简介会暨学校开放日

日期：6月6日（星期六）

时间： 上午场 09:30 - 11:30（简介会 09:30 - 10:45）、下午场 13:30 - 15:30（简介会 13:30 - 14:45）

地址：沙田石门安睦里6号

报名： https://bit.ly/4dRfG5f（5月6日10:00起接受登记）

查询：2636 7382

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