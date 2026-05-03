免费送agnès b.法式迷你花束 三道SNDO法式浪漫花园/免费限定法式艺文工作坊｜亲子好去处

快到母亲节，今年除了带妈妈吃大餐，不如带她到「法国」一游过个浪漫节日？为响应「法国五月艺术节」French May Arts Fest，启德The Twins双子汇2期三道SNDO特别联乘法国时尚品牌agnès b.，将商场变成充满巴黎诗意的秘密花园，有过千朵来自世界各地的鲜花及植物让妈妈可以打卡，活动期间的周末更免费派发agnès b.法式迷你花束，也有多个不同主动的免费工作坊，让妈妈可于闹市中沉浸于法式生活美学中。即睇活动详情。

亲子好去处｜三道SNDO x agnès b.秘密花园 免费花束+工作坊

这个5月，agnès b.将Agnès女士的秘密花园灵感带至启德三道SNDO，过千朵鲜花及植物贯穿整个中庭，还有古典喷泉、复古绿色花店、法式街头咖啡吧、满载花卉的白色复古花车、巴黎街头经典的 Colonne Morris 广告柱，在柔和的街灯下交织出浪漫光影。快快叫妈妈坐在木制野餐桌与巴黎长椅上边享受宁静与诗意边打卡，拍出一辑充满法式风情的美照。

亲子好去处｜三道SNDO x agnès b.秘密花园（图片来源：官方图片）

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限定花香主题餐饮+主题工作坊

同场的agnès b. CAFÉ亦特别推出限定主题餐饮，推出由第一届台湾咖啡大师比赛冠军林东源精心调配的「Nuage de Lavande」薰衣草云沫咖啡，以及灵感源自浪漫花园的「La belle fleur」桂花香桃焙茶蛋糕。如红玫瑰的蛋糕以法国Bonne Maman蜜桃果酱配搭轻盈的桂花蜂蜜慕丝、焙茶雪芳蛋糕与香脆杏仁饼底，巧妙融入迷人花香，令美食成为精致品。

agnès b. CAFÉ亦特别推出限定主题餐饮。（图片来源：官方图片）

另外亦有两款以丁香花为灵感的全新香水于场内率先发售，金色《Le Parfum巴黎金韵》以绿茶与粉红胡椒引领丁香与晚香玉，带出藏红花与檀香的温暖调子；而粉色《L'Eau晨光絮语》交织清脆日本梨、木兰及丁香花，散发柔和麝香的感性气息。

两款以丁香花为灵感的全新香水于场内率先发售（图片来源：官方图片）

大家还可参加一系列周末工作坊，亲身参与法式花园生活美学，工作坊涵盖花艺、香氛、宠物配饰及咖啡品鉴等，让大家在慢下来享受手作时光。活动期间的每个周末及公众假期，现场将放送法式浪漫惊喜。于活动期间的周末中午12时至4时，The Twins Rewards会员只需完成指定步骤，即可免费获赠精致的法式迷你花束一束，让大家带走一抹巴黎花园的诗意。（每日限量送出，送完即止。）

agnès b.精致法式迷你花束（图片来源：官方图片）

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SNDO x agnès b. 「Balade dans le Jardin」法式浪漫花园

日期：5月1日至5月31日

时间：10:00 - 22:00

地点：启德The Twins双子汇2期「三道SNDO」G/F中庭

法式迷你花束换领步骤

1. 于「Balade dans le Jardin」主题装置打卡并上传至个人社交媒体帐户。

2. 追踪 The Twins 双子汇 Facebook 或 Instagram（@thetwinshongkong），以及 @agnesb_officiel。

3. 于指定换领地点出示相关The Twins 手机App「限时礼遇」电子券及第1、2项之证明。

周末工作坊：与法国五月共谱艺文情怀工作坊

．5月9日（星期六）15:00 - 16:00 母亲节花艺工作坊

．5月10日（星期日）15:00 - 16:00 花茶与浴盐手作坊

．5月16日（星期六）15:00 - 16:00 法式花盒花艺设计

．5月17日（星期日）15:00 - 16:00 毛孩花漾颈圈手作坊

．5月24日（星期日）15:00 - 16:00 植物香氛蜡烛手作坊

．5月31日（星期日）15:00 - 16:30 agnès b. x 林东源：品味咖啡的艺术与特调 （由第一届台湾咖啡大师比赛冠军林东源老师教授）

参加方法：

1. 5月1日至5月31日期间，于 The Twins双子汇（1期 12楼至15楼及 2期）同日消费满 HK$800（最多接受 2 张机印发票）。

2. 亲临于 The Twins双子汇2期三道SNDO 1/F礼宾部出示相关发票。

3. 缴付HK$100报名费即可预留名额。

一系列周末工作坊（图片来源：官方图片）

香水购物礼遇

．购买任何2支40ml 香水，即可获赠印有Agnès女士摄影作品的限量版Photoprint竹制折扇（款式随机发送）；

•购买100ml香水，获赠同款印有Agnès女士摄影作品的限量版Photoprint竹制折扇。

（数量有限，送完即止。）

两款以丁香花为灵感的全新香水于场内率先发售（图片来源：官方图片）

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