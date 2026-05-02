非遗手作市集古迹新体验 免费导赏团参观前粉岭裁判法院+非遗工作坊｜亲子好去处
发布时间：13:36 2026-05-02 HKT
香港虽只是地图上的「一点」，却承载数千年的历史，数百项非物质文化遗产（非遗）手工艺把这些文化记忆世代相传下去。想小朋友深入认识博大精深的中华文化，可参加由香港青年协会生活学院与青协领袖学院合办「非遗手作市集」，透过摊位及工作坊等，一起去亲身体验这些传统非遗手工艺。
亲子好去处｜非遗手作市集古迹 近距离欣赏精湛技艺
非遗手作市集将设有由本地传统手工艺导师及非遗传艺人主理的14个特色摊位，到时可了解中药香包、醒狮汽球、宋锦饰品等多项传统手工艺的制作及历史，也可近距离欣赏师傅的精湛技艺，于指定时段更有吹糖工艺表演。同场还有多场体验工作坊，「青花瓷小熊挂饰工作坊」将青花瓷艺术融入现代可爱的小熊造型、「港式茶餐厅饰物工作坊」则用茶餐厅食物及茶具转化为精致的小饰物。现时工作坊网上报名已额满，但已预留少量现场报名名额，大家可去市集时查询。
活动将于属香港三级历史建筑的「前粉岭裁判法院」举行，大家可顺道参观这所昔日新界区第一间司法机构，到时亦会有免费导赏团带大家带领穿梭古今，深入认识昔日裁判法院的事迹与司法发展，了解北区的历史与建筑文化。
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非遗手作市集
日期及时间︰
•5月2日（星期六）12:00 - 18:30
•5月3日（星期日）11:00 - 18:30
地址：粉岭马会道302号香港青年协会领袖学院
详情及工作坊登记：leadershipinstitute.hkfyg.org.hk
非遗手作寄卖区
日期：即日起至5月3日
时间：10:00 - 18:00
吹糖工艺表演
日期：5月2日及3日
时间：15:00 - 16:00
港式茶餐厅饰物工作坊
日期：5月2日及3日
时段一：13:00 - 14:30
时段二：15:00 - 17:00
青花瓷小熊挂饰工作坊
日期：5月2日及3日
时段一：14:30 - 15:30
时段二：16:00 - 17:00
时段三：17:30 - 18:30
加场时段：13:00 - 14:00
前粉岭裁判法院导赏
日期：5月2日及3日
时段一：14:30 - 15:15
时段二：16:00 - 16:45
时段三：17:15 - 18:00
加场时段：17:15 - 18:30
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