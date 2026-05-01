香港迪士尼乐园/海洋公园/昂坪360缆车门票快闪半价 小白惊喜神还原现身 附快抢连结｜亲子好去处

未有长假期，想跟孩子于周末开心放电，最好就是选择到主题乐园。于5月份，雪人小白更会在香港迪士尼乐园的魔雪奇缘世界跟大家见面互动！也可到香港海洋公园探探大熊猫与一班Sanrio萌爆角色，或是选择坐昂坪360缆车去市集玩「嘉顿×昂坪360春日滋味派对」。趁今日（1日）有快闪半价优惠，即刻mark时间入手最抵门票，随时出发跟小朋友去玩。

主题乐园+活动推介1：香港迪士尼乐园 小白惊喜现身魔雪奇缘世界

由5月上旬起，人气高企的雪人小白将会惊喜现身于香港迪士尼乐魔雪奇缘世界园区，「真」小白 由华特迪士尼幻想工程研发部门透过运用强化学习科技 （Reinforcement Learning）的新一代机械人技术，为小白施展魔法并赋予生命，打造可自由行走并与宾客互动的阿德尔雪人亲善大使。

（图片来源：《亲子王》）

小白神还原动画《魔雪奇缘》中的外形与动作，声音更由原版电影配音员Josh Gad预先录制，就连招牌小碎步、标志性的笑容都活灵活现，他还会于阿德尔四处走动，跟大家互动做朋友聊天！同场也有小白好朋友石精灵Mossie，也会跟大家交流互动呀！

小白将会与大家互动交流，更会与新朋友聊天呀！（图片来源：《亲子王》）

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另外，于灰熊山谷亦有新活动，穿上全新冒险家装束的钢牙奇奇、大鼻帝帝与克莉丝带领宾客投入寻宝狂欢，进行淘金比赛，体验幸运淘金游戏，转出不同矿石粒换取限定奖品！

（图片来源：香港迪士尼乐园）

钢牙奇奇与大鼻帝帝更会在镇上四处现身，还有全新「捣蛋淘金大热斗」表演，也有全新主题包装的特色小吃和甜点、主题商品，粉丝们不容错过。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

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主题乐园+活动推介2：香港海洋公园突发优惠买一送一

Sanrio Characters粉丝要留意，6个萌爆角色 — Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon，原来于这个冬天「潜入」海洋公园开展奇幻之旅，为大家带来限定「梦幻海底世界」！

（图片来源：海洋公园）

一到海洋公园内即要去海滨乐园广场「Sanrio characters深海梦幻探险」，先帮心仪角色拣选潜水造型与装备，再跟海洋动物大使穿过梦幻水底隧道，就可与6大角色直达神秘海底城镇，完成任务还可跟他们打卡呢！

（图片来源：海洋公园）

而为庆祝Melody出道50周年与Kuromi出道20周年，高峰乐园将设置「My Melody & Kuromi Y2K派对屋」，两位可爱少女邀请大家来参加他们的超梦幻幻彩Party，入面更有跳舞机给大家show舞技，当然少不了专为打卡而设的party room布置！

（图片来源：海洋公园）

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全园特别设有18个互动装置，只要入手「Sanrio characters游园探险卡」盲包，就可挑战触发光影和声音特效跟Sanrio characters角色互动；亦有多个主题打卡位，如海滨乐园的「巨型彩虹珍珠贝」、海洋列车站前的「发光海底装置」等，Cinnamoroll、Pompompurin、Hangyodon……一班好朋友更会惊喜现身与大家近距离见面兼影靓相。

（图片来源：海洋公园）

入夜后不要错过期间限定的「光影盛夜- Sanrio characters梦幻庆典」，Hello Kitty、My Melody等将会与海洋动物大使现身于大型水幕上，配合舞动喷泉、光影、音乐和特效，效果很震撼呀！同场还有一系列海洋公园 x Sanrio characters联乘系列限定精品，毛绒公仔、T-Shirt、 不锈钢保温杯、环保袋、化妆袋等，最平$58即可入手，离园前记住去扫货喇！

（图片来源：海洋公园）

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主题乐园+活动推介3：坐昂坪360跟巨大化嘉顿什饼打卡

本地经典品牌嘉顿特别与今年步入20岁生日的昂坪360联乘，即日起至5月10日于昂坪缆车及昂坪市集打造「春日滋味派对」，为大家带来惊喜的「脆」味之旅。步出缆车走进昂坪市集，即发现高约四米的巨型嘉顿生命面包主题复活蛋，配上萌萌的兔子耳朵，还有嘉顿忌廉威化、牛油蛋糕、朱古力手指饼等经典产品，大家可走进巨型复活蛋中于万花筒镜子下打卡，也可坐在瑞士卷秋千上享受蓝天。

大家可走进巨型嘉顿家庭什饼、香葱薄饼、 生命面包打卡！（图片来源：嘉顿）

打卡赢盲盒+嘉顿美食包

于指定日子期间，小朋友持有即日来回缆车门票，还可免费获赠「嘉顿集出滋味游戏卡」，参与「集出滋味盖印活动」，于市集三个「打卡点」收集印章，集齐即可获得特别版家庭什饼磁贴夹盲盒一个或嘉顿产品造型抹手巾一条，以及嘉顿美食包一份。另外，亦可换领「嘉顿三文治工作坊」入场券，以嘉顿面包亲手制作专属三文治，肚子满足地完结面包之旅。

集齐印章可换取限定礼物，还有机会参加「嘉顿三文治工作坊」。（图片来源：嘉顿）

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嘉顿×昂坪360 「春日滋味派对」

日期：即日起至5月10日

地点：昂坪市集、昂坪市集圆形广场、昂坪市集360旅游资讯中心

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$30本地小童来回缆车门票优惠

日期：即日起至5月10日

详情：本地宾客可以$30优惠价购买小童来回缆车门票1张

* 小童宾客会于昂坪360职员的要求下出示香港身份证正本（11岁或以下小童则为香港出生证明书正本或副本）， 以核实年龄。

* 优惠适用于全部车厢类型，包括全景缆车、标准车厢及水晶车厢；该来回缆车门票仅适用于同一种车厢类型使用。

集出滋味盖印活动

日期：即日起至5月10日（只限周末及公众假期）

时间：10:30 - 17:30

礼品换领地点：昂坪市集360旅游资讯中心

参加方法：

1. 凡持有即日小童来回缆车门票的宾客可于东涌缆车站售票处或昂坪市集360旅游资讯中心免费领取集出滋味游戏卡乙张，完成盖章可以换领礼品。

2. 成人或长者宾客可以$30于昂坪市集旅游资讯中心购买集出滋味游戏卡1张，完成盖章及出示即日缆车门票，即可换领礼品。

嘉顿三文治工作坊

日期：5月1 - 3日

时间：11:00 - 17:00

地点：昂坪市集2号店Mountain Cafe

参加方法： 凭即日小童缆车门票及集齐盖印的游戏卡，到360旅游资讯中心换领工作坊入场券，再凭入场券显示的指定时间前往参加。

* 每天6场，每场大约1小时，首场开始时间为11:00，尾场开始时间为16:00。

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