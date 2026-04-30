母亲节专访 细味4位妈妈的哭笑物语 母亲节好玩活动6大推介 ｜《亲子王》新一期精选内容

无论你是Jayden妈咪、Nathan、Hailey或Charlotte的妈咪，一日mami，一世mami。Mami有时angry，有时要你say thank you，但更多时候是proud of你，母亲节即将来临，我们一起步进四位妈妈的人生，感受爱与泪与笑，细味一份爱里的温柔，好好拥抱每一位妈妈，包括你自己。

熬过等待 有了你真的太好

Susan在四天内，成为了新手妈妈 —— 现年四岁女儿Natasha的妈妈。Susan跟丈夫是中学同学，一直想成为父母，能做的都做了，连医生也找不到原因。IVF过程中，医生必须向夫妇说明「组织家庭不一定做IVF或亲生，领养都可以。」这是二人第一次听到领养。后来，丈夫定居美国的表姐因为健康问题不宜怀孕，夫妇透过机构在韩国领养了一位一岁的男生，接儿子返美前顺道回港探亲，这是Susan第二次听到领养。念头植入脑中，和丈夫商量后认为可行，于是决定领养。本港领养程序严谨，领养人要到社会福利署或认可机构登记，经社工的全面家庭评估，入息审查、健康检查及照顾儿童能力评估，全部通过后才可等待配对；好幸运，Susan很快在「母亲的抉择」遇上当时一岁，乳名Gabi的女婴。

Green Bear是女儿最爱的公仔。（图片来源：《亲子王》）

走过幽谷 平淡当中有你就够



看到孩子受苦，任谁都不愿，何况是自己的孩子？可惜上天往往爱给人挑战。对阿橦来说，每年都是不一样的母亲节，因为大儿子迦勒五岁时，被确诊患有神经母细胞瘤，每一年可以一起庆祝母亲节都是奇迹。看着眼前的迦勒，12岁了，仍一脸稚气，难以想像他这七年来的痛楚与坚韧。神经母细胞瘤分四期，越早期治疗，有越高存活率，但复发率高，要完全根治，的确不易。经过一年治疗，医生告知癌细胞清除了，但好日子不长，迦勒遇上复发，前后一共两次，最近的一次是2024年。妈妈阿橦不怨天，只想默默陪儿子把日子过好。皇天不负有心人，一位教授燃点了他们的希望，表示有新疗法可尝试。

（左）迦勒和弟弟还很嗲妈妈，甜。（图片来源：《亲子王》）

无以言表 期盼你自在沟通

从事幼儿教育近20年，现为幼教中心创办人兼导师的Miss JoJo，身为两孩之母，她笑言正烦恼如何跟15岁青春期的哥哥相处，同时要花心思照顾今年六岁、有「选择性缄默症」的女儿。这是一种焦虑障碍，患者在特定场所无法说话，在熟悉环境则可正常沟通，一般在二至四岁出现症状，Miss JoJo的女儿K2时，被幼稚园老师发现不说话。妈妈安排女儿评估后，心理学家结论，可能疫情令女儿把学校与「不说话、不吃茶点、不喝水」连结，突然改变引发内在焦虑，但可慢慢调节。

Miss JoJo（图片来源：《亲子王》）

文字交织 为你们记录城市声音

远在俄罗斯，曾有一位13岁女孩渴望成为作家，当她拿起笔，却发现未有足够实力，唯有将梦想冻结。升大学时，女生选修英文和中文，毕业后先到中国工作，后来辗转到了香港发展并结识荷兰籍丈夫，两名孩子George和Isabella也在本市出生。昔日那个俄罗斯女孩，曾以为梦想已烟远，最终推出了专为在香港生活或曾经在本市成长的小朋友创作的有声书《汤米和莉莉的小耳朵香港游记》（Sounds of Hong Kong with Tommy and Lily），作者Baksheeva, Liudmila Rijk（Mila）是两孩之母，这本书的初衷，正是为他们而写。

Baksheeva, Liudmila Rijk（图片来源：《亲子王》）

想了解更多4位妈妈的故事，就留意今次《亲子王》「封面故事」的详细报道。

手术室门外的红鼻子天使 玛丽医院机构义工Amy ：「真实的我是谁不重要，最重要能令你笑。」

在医院安静的长廊里，空气弥漫着消毒药水的味道。对成年人来说，这里已足够让人不安，何况是那些即将被推入冰冷手术室的小朋友们？此时，「搞笑医生」一职显得重要，尽管此医生不同彼医生，但肯定可以用不一样的方式抚慰你。

（图片来源：《亲子王》）

母亲节好玩活动 6大推介

妈妈怀胎十月养育子女不但赋予生育责任，更尽心尽力照顾孩子的起居饮食和教养，就趁母亲节好好报答妈妈，感谢她对自己与家庭的付出。即刻报名参加以下活动，透过手作或美食，向妈妈、婆婆、嫲嫲等献上祝福和谢意。

（图片来源：《亲子王》）

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