给家长的性教育指南（下）分3阶段按部就班教导 与孩子谈性的5个实用沟通性要诀｜正向教育

性教育｜承接上文「给家长的性教育指南（上）读懂孩子才能好好谈性 3个「开不了口」的原因」。性教育其实不是一次性的「大话西游」，而是一个持续的对话过程，而且不同年龄的孩子，需要不同深度的内容。

谈性需按部就班： 不同阶段的沟通重心

小一至小三（基础认知） ：孩子需要事实性的知识。应像认识手脚一样，自然地教导孩子认识「阴道」与「阴茎」，建立无主观偏见的身体认知。

：孩子需要事实性的知识。应像认识手脚一样，自然地教导孩子认识「阴道」与「阴茎」，建立无主观偏见的身体认知。 小四至小六（身体边界） ：面对青春期发育，除了正确解释月经、体毛等生理现象，更要建立「边界感」，强调身体自主权，这是预防性侵害的根基。

：面对青春期发育，除了正确解释月经、体毛等生理现象，更要建立「边界感」，强调身体自主权，这是预防性侵害的根基。 初中阶段（转型辅助）：父母应从「司机」转变为「驾驶教练」。放手让孩子自己掌握方向，家长则在副驾驶位观察，仅在危险时才踩下紧急制动。

（AI生成图片）

跟孩子谈性：5个实用沟通性的要诀

要诀1：并肩而行

利用散步、坐车等轻松时光谈性，避免眼神对视的压力，能让双方更放松。

要诀2：善用引子

借由电视剧或街头见闻自然提问，如：「你觉得他们为甚么拖手？」从日常生活中了解孩子的价值观。

（图片来源：PhotoAC）

要诀3：先听后说

听到孩子惊人的言论时先忍住说，问：「你是怎么看的？」先理解孩子的想法再回应。

要诀4：厘清认知

面对尴尬提问，先反问：「你觉得是甚么意思？」了解他已知的范围，再给予适当深度的答案。

（图片来源：PhotoAC）

要诀5：共学态度

遇上不懂的问题，诚实说：「我们一起找答案。」这传递了「遇到困难可以一起面对」的安全感。

爱 是最好的保护

研究显示，在感情中容易受伤的孩子，往往不是知道太多，而是缺乏安全感。一个在充满爱的家庭成长、被父亲好好爱护的女儿，能分辨真正的爱与廉价的讨好，有底气拒绝不适当的关心。性教育的基础是家中爱的氛围，父母的互动就是孩子学习「爱」最真实的课堂。

（图片来源：PhotoAC）

给孩子的四个核心讯息：

身体自主：你的身体属于你，任何不适的触碰皆可拒绝。

爱与喜欢：喜欢是占有，爱是悉心浇灌。你值得被爱。

边界尊重：尊重是所有关系的基础。

永远的后盾：让孩子知道，遇到任何事，家永远是安全的。

（图片来源：PhotoAC）

你不需要成为专家，只需让孩子知道「这个话题在家是可以说的」。打开沟通的门，别让孩子在遇到问题时，只能转向网络或陌生人寻求答案。

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

正向家长教育专家、正向家长学院总监、正向管理学院营运总监、香港注册财务策划师、儿童及家庭教育文学硕士

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

我的人生使命是帮助每个家庭和成员拥有正向人生，累积超过15年培训经验，超过1000个辅导个案分析，帮助超过180+学校和35000+家庭，亦在多个电视及网络平台担任亲子教育嘉宾主持；于2015年加入正向家长学院，透过课程。和辅导帮助家长和老师提升亲子关系，巩固良好夫妻关系，强化表达及沟通力，以及协助孩子建立正向品格和能。

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