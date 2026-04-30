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嘉顿x朗豪坊跨界企划神还原工厂场景打卡必到 必抢朱古力手指饼复古礼盒+限量扭蛋｜亲子好去处

亲子
更新时间：10:29 2026-04-30 HKT
发布时间：10:29 2026-04-30 HKT

嘉顿面包、饼干陪伴不少爸妈与孩子成长，早餐常备，下午茶也用来医医肚，朱古力手指饼更是孩童时的「奖励」。这个陪伴香港人成长的百年经典食品品牌，近日，联同本地潮流品牌「GROCERY」与「Aim Higher Club」，以及新派中菜馆「玥派」，于朗豪坊举办首个跨界企划——「Every Bite Tells A Story」。场内不少有多个港式情怀的打卡位，更集互动体验、玩乐、shopping于一身，即刻出发去与这个「好朋友」见面！

亲子好去处｜嘉顿x朗豪坊跨界企划「Every Bite Tells A Story」（图片来源：朗豪坊）
亲子好去处｜嘉顿x朗豪坊跨界企划「Every Bite Tells A Story」（图片来源：朗豪坊）

亲子好去处｜嘉顿x朗豪坊跨界企划「Every Bite Tells A Story」

这次嘉顿活动的主角为幕后big boss「Grandpa G」，更将「Grandpa G's Factory Tour」于旺角朗豪坊神还原，模拟生命面包由出炉到晾凉的过程，「热辣辣的出炉面包」就在螺旋形生命面包晾凉架，好像传来一阵阵面包香！还有平日于超市、便利店附近经常见到的「送货货车」，将一盘盘新鲜面包天天送到各大销售点的情景变成打卡位！ 大家更可以到「复刻广告照相馆」化身海报主角，也可以于「百年故事展区」找回美好的童年回忆，怀旧铁罐、卡仑治糖、家庭什饼、加拿饼及忌廉威化，76件展品都承载着香港人的集体回忆。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

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小朋友最爱的朱古力手指饼，今次就惊喜地变成最强怀旧手信。全新限定「彩色朱古力手指饼礼盒」的铁盒以早期厂房建筑为灵感，内藏五款专属的新颖惊喜口味（阳光香橙、清新柠檬、怀旧薄荷、蓝莓乳酪及梦幻士多啤梨），更换上七彩包装，结合集体回忆与新潮玩味的精致礼盒，更属朗豪坊独家首卖。

全新限定「彩色朱古力手指饼礼盒」（HK$78（图片来源：嘉顿）
全新限定「彩色朱古力手指饼礼盒」（HK$78（图片来源：嘉顿）

场内特设限量版Grandpa G毛绒公仔扭蛋机，生命面包、家庭什饼、香葱薄饼、威化饼及幸运曲奇变成潮流小物，想带买家只需于场内消费满$200，或于商场即日累积消费满HK$1,000，即可获得一次扭蛋机会，随机抽一个独家限量版「Grandpa G 毛绒公仔」喇！

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

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特设期间限定店推出3大品牌限定商品 必食4款创新热狗

期间限定店更有与两大潮牌合作的服饰。本地潮牌GROCERY巧妙提取嘉顿50至80年代的视觉美学，将标志性的复古图案注入洗水帽、工装恤衫、T裇之中；而由香港跳高代表杨文蔚创立的潮流运动品牌Aim Higher Club（AHC），其「Better Health Better Self」精神与「生命面包」守大众健康的初心不谋而合，今次就将生命面包标志性的蓝白格纹与70 年代海报配色巧妙融入袜子、头巾与风褛中！嘉顿亦与本地玩具模型品牌微影（Tiny）合作，邀请本地插画师Mickco Chan，精致复刻经典「送货车」，将生命面包、家庭什饼等图案融入模型中。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

同场还有与新派中菜餐厅「玥派Canto Spice」联手炮制的创作面包，将干炒牛河、葱油手撕鸡、梅菜扣肉及水煮牛肉等经典港味菜式放入皇牌面包中，制作成梅菜扣肉橄榄、葱油鸡丝牛油、炒牛河芝麻热狗（可选无辣或配搭深水埗泰兴辣椒酱）及水煮牛肉蕃茄四款热狗中。

Garden x玥派 Canto Spice : Bread Pairing 常设菜式（图片来源：《亲子王》）
Garden x玥派 Canto Spice : Bread Pairing 常设菜式（图片来源：《亲子王》）

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朗豪坊 & 嘉顿「Every Bite Tells A Story」
日期：2026年4月30日至5月31日
时间：10:30 - 22:30
地点：朗豪坊4楼通天广场

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