保良局方王锦全小学「全」人运动乐满分嘉年华 参观屯门热门小学+免费玩新兴运动｜学校开放日

属于屯门区70校网的保良局方王锦全小学，升中派位稳定，加上有两所Band 1联系中学：保良局百周年李兆忠纪念中学及保良局董玉娣中学，会录取一定数目的毕业生，因此深受区内家长欢迎。想多点了解这间位处屯门的热门地区小学，可以趁5月9日举行的「全」人运动乐满分嘉年华，带小朋友去参观与玩游戏。

学校开放日｜保良局方王锦全小学「全」人运动乐满分嘉年华

位于屯门70校网的保良局方王锦全小学，为该区热门小学，于2024-25年度升中派位中，该校毕业生有99.1%获派首三志愿，有超过5成学生获派英中。学校有两所Band 1联系中学：保良局百周年李兆忠纪念中学及保良局董玉娣中学，升中派位稳定。虽然这两所Band 1中学共有五所联系小学，竞争性甚高，但每年仍录取一定数目的毕业生。王锦全于小一及小二采平均分班，小三及小四以全级名次最前约70名，平分为两班精英班，及至小五和小六就以全级名次最前约35名为精英班，36至70名为次精英班，其余平均分为两班，可见学校对课业有要求。

保良局方王锦全小学（图片来源：FB@保良局方王锦全小学）

学校将于5月举行「第20届家长教师会就职礼」暨「家长义工嘉许礼」暨「『全』人运动乐满分」嘉年华，嘉年华活动包括：新兴运动、手球体验、剑击体验、摊位游戏等，是一个让家长及小朋友亲自认识学校的大好机会。

点击图片浏览保良局方王锦全小学校园生活点滴：

保良局方王锦全小学「全」人运动乐满分嘉年华

日期：5月9日（星期六）

典礼时间：11:00 - 12:30

嘉年华时间：12:30 - 16:00

地址：屯门良景邨第三座校舍

查询：2466 1882



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