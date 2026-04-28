DIY人手组装车仔工作坊买一送一 Tiny Steam Factory微影梦工场体验手作乐︳亲子好去处
发布时间：08:49 2026-04-28 HKT
近日天气多雨又潮湿，假日未能出外放电，与其在家中无所事事，不如带孩子去边学边玩，启发小脑袋。Tiny Steam Factory微影梦工场今日（28日）早上10时有快闪优惠，DIY人手组装车仔工作坊买一送一，$220就可以学组装车仔，体验手作乐趣，更可拥有2辆人手组装车仔模型呢！还有TinyMemory客制化巴士、3D树脂人仔打印同样有优惠，即刻以以下连结报名，以最抵价同小朋友去玩。
亲子好去处︳DIY人手组装车仔工作坊买一送一
喜欢砌模型的爸妈留意！Tiny Steam Factory微影梦工场的DIY人手组装车仔/巴士工作坊可让大、小朋友亲手组装独一无二车仔模型，有齐材料教学，就连新手都可快速上手自己动手打造，还有100款贴纸任你挑选与设计，既可体验手作乐趣，更可将成品带回家做纪念呢！另外，还有「TinyMemory客制化巴士」，3边车身及车顶均可客制化，可上传自己的图片或相片用于设计，打造专属巴士模型；而「3D树脂人仔打印」则可以3D列印技术，制作3.5厘米或9厘米专属人像模型，用来送给朋友就最啱！
工作坊过程：
1. 操作 Kiosk 设计模型车
2. 执配件 + 螺丝批
3. 组装车仔
4. 超高雕刻速度车牌
5. 装饰车仔（派发贴纸）
6. Hologram 车牌
7. 带制成品到小场景打卡
点击图片浏览亲子好去处：
【独家优惠｜买一送一】DIY人手组装车仔工作坊｜包括2辆人手组装车仔模型
优惠：HK$220/2辆，平均HK$110/辆（原价HK$440/2辆）
包含：人手组装车仔模型2辆、精美贴纸2张、模拟车牌2张（工作坊并不包括UV打印车顶和镭射雕刻车牌）
体验日期：逢星期二、四、六（12:00-13:00；14:30-15:30；17:00-18:00）
购买连结：＞＞按此＜＜
【独家优惠｜买二送一】DIY人手组装车仔工作坊｜包括3辆人手组装车仔模型
优惠：HK$380/3辆，平均HK$126.7/辆（原价HK$570/3辆）
包含：人手组装车仔模型3辆、精美贴纸3张、模拟车牌3张（工作坊并不包括UV打印车顶和镭射雕刻车牌）
体验日期：逢星期二、四、六（12:00-13:00；14:30-15:30；17:00-18:00）
购买连结：＞＞按此＜＜
【独家优惠｜8折】TinyMemory客制化巴士
优惠：HK$159/辆（原价HK$199起/辆）
*客制化巴士只限于启德分店进行设计，巴士需要14-21个工作天制作，再到分店取货
购买连结：＞＞按此＜＜
【独家优惠｜8折】3D树脂人仔打印
优惠：
．3.5厘米HK$111/个（原价HK$139/个）
．9 厘米HK$327/个（原价HK$409/个）
*树脂人仔需要14-21个工作天订制，再到启德分店取货
*每位12岁以下的参加者必须由至少1位18岁以上的成人（例如家长或监护人）免费陪同入场。如无成人陪同，参加者将被拒绝入场
购买连结：＞＞按此＜＜
Tiny Steam Factory微影梦工场工作坊优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年4月28日10:00至5月4日23:59
地址：
．启德体育园启德零售馆2,3楼311号舖
．蓝田启田道50号启田商场三楼328-329号100FUN乐满纷
购买连结：＞＞按此＜＜
相关文章｜3大亲子工作坊低至5折 $144制作手作豆腐/当舖招牌工作坊/手作散寿司｜亲子好去处