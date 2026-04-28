香港文物探知馆「汉风五一悠艺日」3日限定免费玩11个活动+工作坊+导赏团｜五一亲子好去处

快将5月1日劳动节假期，连放3日最好就是跟小朋友四处玩，若有活动可以边学边玩就最好不过。由古物古迹办事处举办的「汉风五一悠艺日」将会于5月1日至3日在香港文物探知馆登场，一连3日设有多场活动、工作坊，集合手作体验、互动游戏、导赏团、打卡影楼及专题讲座，所有节目均免费参加，最啱就是带孩子去参加。即睇五一亲子好去处活动详情与参加方法，到时跟孩子去玩足全日！

亲子好去处｜「汉风五一悠艺日」免费玩工作坊

「汉风五一悠艺日」将会一连3日举行，节目丰富，涵盖多项互动体验，包括汉朝流行的投壶游戏、「汉风大挑战」、展品添彩衣，以及人气「泱泱影楼」，浸沉式的汉风活动，让大、小朋友可于轻松认识汉代文化，完成指定活动，更有机会获得限量礼物呢！

（图片来源：古物古迹办事处）

特别要推介多个手作体验，让参加者亲手制作专属作品，从中了解不同文化元素与传统工艺。「汉风襟章手作坊」可将喜欢的汉风文物图案亲手制作专属襟章；「汉风展品 x 恐龙曲奇工作坊」就在导师指导下，利用朱古力笔在曲奇上画上独特图案，制作一份专属您的特别曲奇（先到先得，额满即止）；于「夯土工作坊」中，可了解世界广泛使用的传统建筑建造技术之一 — 「夯土技术」，认识锤打方式制作；记住部分工作坊需预先报名或完成指定任务，名额有限，想参加就要留意网站公布了。

现场设有汉朝流行的投壶游戏，参加者可亲身体验古人宴会中的经典娱乐。「泱泱影楼」提供互动拍摄体验，大小朋友都可轻松参与，留下专属纪念。（图片来源：古物古迹办事处）

除了多个体验活动，还有「汉风泱泱」展览导赏团（设有粤语、英语及普通话场），到时由专业导赏员带大家参观展览，既可深入了解被誉为中国历史上首个盛世的汉朝历史和文化，更可近距离观赏252件/套珍贵展品，展品涵盖汉简、帛书、货币、青铜器、金器、玉器、漆器、画像石、珠宝、衣饰、陶俑、陶屋、农具等，从多角度探索汉代文化、科技、天文、版图和经济发展！每日完成指定导赏或活动，同样可获得换领券去换取纪念品呀！

（图片来源：古物古迹办事处网页）

点击图片浏览「汉风泱泱：雄浑与交融的盛世」展览详情：

另外，同场亦有多个限时节目，如5月1日有茶艺表演，介绍汉代茶文化及冲泡流程；而5月2日则由吴瑞卿博士主讲「汉代饮食文化、烹调和食谱」讲座；5月3日就有马里奥．昆特罗教授主讲「数码技术记录文化遗产地点 — 保育新模式」专题讲座；5月2及3日则设有「恐龙泥胶工作坊」，让参加者在制作模型的同时学习古生物知识；至于5月1、2日，更有小朋友最喜欢的「面部彩绘活动」（需先完成「汉风大挑战」）；也有「隶书研习班」，由书法老师将带大家亲身体会汉代隶书的古雅美感，在笔墨间领略汉文化精神！想寓玩于学，可以接触更多有关汉代历史文化的知识，就可带小朋友去玩这个结合手作体验、文化学习与互动游戏的「汉风五一悠艺日」喇！

（图片来源：古物古迹办事处网页）



汉风五一悠艺日

日期：2026年5月1至3日（星期五至日）

时间：10:00 - 19:00

地点：香港文物探知馆（尖沙咀海防道九龙公园）

详情：＞＞按此＜＜

*报名表格于网页活动内

（图片来源：古物古迹办事处）

「汉风泱泱」展览导赏团

日期：5月1 - 3日

时间：11:30–12:30（粤语）、12:30–13:30（粤语）、13:30–14:30（英语）、14:15–15:15（星级馆长）、15:00–16:00（普通话）、16:00–17:00（粤语）

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