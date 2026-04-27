肉蟹乳鸽海鲜餐低至44折 $98+叹现场自捞肉蟹/乳鸽/炖汤 片皮鸭两食龙虾桶蚝餐$198+｜亲子优惠

近年流行现捞海鲜，可以自选心水海鲜更抵更开心。今日（27日）下午3时于全港有多间分店的茶皇殿及茶皇渔港就有「现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐」快闪优惠，低至44折、人均$98+即可大叹现场自捞肉蟹、红烧乳鸽、是日炖汤，更有多款茶皇镬气小菜可选；同场还有低至54折的「经典片皮鸭两食 · 龙虾桶蚝六人餐」，人均HK$198起，全港10家店通用！即睇优惠详情与快抢连结，一家人去叹喇！

茶皇殿为新派粤菜酒楼，将传统手艺与创新风味完美融合，特别推介各款生猛海鲜、皮脆肉嫩的乳猪、鲜甜浓香的上汤焗龙虾伊面、皮酥肉香的烧鹅。酒家更于全香港各区都有分店，位于油塘分店更属亲子酒楼，与「梦幻乐园」相邻，小朋友就可于饭前饭后去放电！

（图片来源：KKday）

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今次优惠就有两个套餐，可以一次过品尝多道招牌菜。「自捞肉蟹乳鸽海鲜餐 连自选小菜及炖汤（4位用）」套餐包括自捞姜葱或避风塘炒蟹（一只）、是日炖汤（4盅）、自选小菜（1份；正价小菜牌内$108或以下镬气小炒任选1款）、开边脆皮BB鸽（2只）。至于「经典片皮鸭两食 · 龙虾桶蚝餐（6位用）」套餐则有京韵胡同片皮鸭（1只）、五指毛桃炖竹丝鸡 （6份）、上汤开边龙虾乌冬（3只）、姜葱台山桶蚝煲（1份）、风沙漠韵鸭香件（1份）。

（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【独家快闪｜44折，人均HK$98】茶皇殿（多间分店）｜茶皇渔港（屯门店）｜现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐

优惠：星期一至三HK$392/4位用，平均HK$98/位（原价HK$888/4位用）

*2026年5月1-3, 8-10日 及 6月12-14 及 19-21日暂停供应

*套餐内包含之食品及其他惠顾菜式之费用收取原价加一服务费及4位人数；如人数不足4位一律按4位收费；如实际人数多于4位一律按实际人数计算茶芥。

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【独家快闪｜63折，人均HK$138】茶皇殿（多间分店）｜茶皇渔港（屯门店）｜现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐

优惠：星期一至四HK$552/4位用，平均HK$138/位 （原价HK$888/4位用）

*2026年5月1-3, 8-10日 及 6月12-14 及 19-21日暂停供应

*套餐内包含之食品及其他惠顾菜式之费用收取原价加一服务费及4位人数；如人数不足4位一律按4位收费；如实际人数多于4位一律按实际人数计算茶芥。

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【独家快闪｜76折，人均HK$168】茶皇殿（多间分店）｜茶皇渔港（屯门店）｜现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐

优惠：星期一至日及公众假期HK$672/4位用，平均HK$168/位（原价HK$888/4位用）

*2026年5月1-3, 8-10日 及 6月12-14 及 19-21日暂停供应

*套餐内包含之食品及其他惠顾菜式之费用收取原价加一服务费及4位人数；如人数不足4位一律按4位收费；如实际人数多于4位一律按实际人数计算茶芥。

（图片来源：KKday）

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【低至54折优惠｜人均HK$198】茶皇殿（多间分店）｜经典片皮鸭两食 · 龙虾桶蚝餐（6位用）

优惠：HK$1,188/6位用，人均 HK$198/位（原价HK$2,230/6位用）

*2026年4月3-7日 及 5月1-3, 8-10日 及 6月12-14 及 19-21日暂停供应

*只限堂食

*至少提前一天致电分店预订

*需同时惠顾其他菜式

*另收原价加一及茶芥

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年4月27日15:00至5月3日23:59

用餐日期：2026年4月28日至6月30日

*至少提前一天致电分店预订｜需同时惠顾其他菜式

．油尖旺店地址：旺角奶路臣街33号依利大厦2楼（泉章居旧址）

．油塘店地址：油塘大本型3楼301号舖 x 梦幻乐园（亲子酒楼）

．何文田店地址：何文田佛光街80号何文田广场2楼203-205号舖

．观塘店地址：观塘秀茂坪安达商场UG02舖

．葵涌店地址：葵涌上角街葵涌商场207号舖

．天水围店地址：天水围天湖路2号天耀邨天耀广场1楼L111号舖

．启德店地址：启德启晴邨晴朗商场1楼A区A102号舖

．荃湾店地址：荃湾石围角路3号石围角新城1楼109号舖

．土瓜湾店地址：土瓜湾新码头街38号翔龙湾广场1楼130A号舖

．屯门地址：屯门湖翠路138号启丰园1楼87号舖

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