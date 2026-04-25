Monchhichi主题快闪店登陆沙田 沉浸式「咖啡农场」逾百精品/5大打卡位/2大消费礼遇｜亲子好去处

日本人气IPMonchhichi一向有不少忠粉，这只萌爆的「马骝仔」自从得到BLACKPINK LISA的加持，更是全球人气急升！各位Monchhichi粉丝要留意，今日（25日）「MINISO｜Monchhichi 主题快闪店」登陆沙田新城市广场，打造全港首个沉浸式「咖啡农场」购物体验，集合逾百款主题产品等大家来寻宝，还有多个打卡位与开幕首日的快闪见面会，即睇必扫Monchhichi精品、消费礼遇、打卡位等详情，齐齐去扫货。

亲子好去处｜Monchhichi主题快闪店登陆新城市广场 必扫逾百精品

日本人气卡通人物Monchhichi出没注意！由即日起至5月25日，新城市广场与MINISO带来「MINISO｜Monchhichi 主题快闪店」，于商场1期3楼中庭打造全港首个沉浸式「咖啡农场」购物体验馆，一站式集合超过100款Monchhichi主题产品，由毛绒公仔、盲盒、服饰、包袋到各类生活用品包罗万有。

亲子好去处｜Monchhichi主题快闪店登陆新城市广场 必扫逾百精品（图片来源：官方图片）

特别要留意「咖啡农场」系列精品，「帐篷小夜灯」、「咖啡农场系列数码相机」、「咖啡农场系列换脸盲盒挂件」都是必扫！另外亦有多款热卖精品，如Monchhichi x 小丸子系列等，都是粉丝扩充补全收藏库的疯抢天堂！

咖啡农场系列（图片来源：《亲子王》）

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Monchhichi咖啡农场可爱场景必打卡 特设2大消费礼遇

主题快闪店以「Monchhichi咖啡农场」为灵感，设有多个打卡位，Monchhichi Kun和Monchhichi Chan换上遮阳草帽和吊带裤，于快闪店门口迎接大家之余，也会出现于UB楼层、3楼Chill Park，扫完货要去影靓相！于4月25日开幕当天中午12时至下午4时，Monchhichi Kun和Monchhichi Chan更会在快闪店正门迎接各位粉丝，记住要把握机会打卡拍照！

毛茸茸的Monchhichi可爱得连小朋友也爱不释手！（图片来源：《亲子王》）

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快闪店亦有两大期间限定购物赠礼，由4月25日起于店内消费满HK$198，即送限定气球袋1个；消费满$298则可获得限定杯垫2个；由5月1日起，顾客于快闪店消费满HK$299，并于3个Monchhichi指定打卡位拍照（新城市广场1期3楼中庭、UB楼层Play Park及3楼Chill Park）并发布至社交平台，即可获赠化妆袋1个。数量有限，送完即止！

（图片来源：《亲子王》）



「MINISO｜Monchhichi 主题快闪店」

日期：即日起至5月25日

时间：10:00 - 22:00

地点：新城市广场1期3楼中庭

限定礼遇换领详情：于快闪店消费满HK$198，即送限定气球袋1个；顾客于快闪店消费满HK$298，可获赠限定气球袋1个及杯垫2个。数量有限，送完即止。

「MINISO｜Monchhichi 打卡有赏」换领详情

换领日期：2026年5月1日起

换领方法：于快闪店消费满HK$299，并于3个指定打卡位拍照（新城市广场1期3楼中庭、UB楼层

Play Park及3楼Chill Park）并发布至社交平台，即可获赠化妆袋1个。数量有限，送完即止。

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