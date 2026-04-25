3大亲子工作坊低至5折 $144制作手作豆腐/当舖招牌工作坊/手作散寿司｜亲子好去处

下雨天，户外放电活动都要无奈取消了。想亲子过个悠闲假日，参与一些亲子工作坊跟小朋友一起边学边玩，也是个不错选择。今日（25日）就有3个人气工作坊推出优惠，低至5折即可跟来自日本静冈县的料理达人学做日式散寿司，还有手作豆腐+豆花工作坊，也有当舖招牌工作坊，更包开逢巴士游尖沙咀活动呢！即睇亲子工作坊活动详情与优惠快抢连结。

亲子工作坊推介1：日本料理达人教授散寿司＋餐饮日语入门 低至5折

来自日本静冈县 Kanatin（增田佳苗）将会教授大、小朋友制作日式散寿司的方法！在互动性强的课程中，亲子将有机会亲自体验制作地道的日式散寿司，工作坊内的所有食材均来自本地农场，确保新鲜和高品质。除了可学习制作过程，还了解更多健康饮食和可持续生活的重要性，也可边制作边学习入门餐饮日语呢！

（图片来源：KKday）

（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜低至5折】香港｜日本料理达人教授散寿司＋餐饮日语入门体验工作坊

优惠期（预订期）： 2026年4月25日10:00起

使用日期：2026年7月1日至8月31日

时段：11:00-13:00

活动地点：大角咀通州街103号 星淮酒店 2/F kitchen

优惠：HK$244/位（原价 HK$488/位）

亲子工作坊推介2：豆腐制作 x 幻彩变色花茶工作坊连酒店下午茶 低至5折

豆腐制作是香港非物质文化遗产项目之一，工作坊将会教大家制作豆浆及石膏的比例，还有撞浆时所掌握的时间和力度，学习「香港非物质文化遗产项目」豆腐制作（工作坊以四至六人一组体验形式进行，每组一份材料包）。

（图片来源：KKday）

（图片来源：KKday）

同时会有幻彩变色花茶工作坊，导师会解答花朵颜色之谜，还会制出花茶；完成工作坊，更可享用龙堡国际酒店「园林阁」自助下午茶（菜色根据时令或会更改，视乎餐厅供应而定），过个悠闲下午。

（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜低至5折】豆腐制作 x 幻彩变色花茶工作坊│连龙堡国际自助下午荼

优惠期（预订期）： 2026年4月25日10:00起

使用日期：2026年5月1、2（保证成团）、17、23、24日，6月6日

地址：香港尖沙咀柯士甸道龙堡国际

优惠：HK$144/位（原价 HK$288/位）

*参加年龄：3岁或以上（3岁以下的婴儿不得随行）

*下单后需二次确认，成团人数需足30人或以上。若未能成团，本公司将于出发前三个工作天作出通知，以安排其他出发日期。

亲子工作坊推介3：蝠鼠吊金钱当舖招牌工作坊 x 开蓬巴士游尖沙咀 x 酒店自助下午茶

活动先带大家乘坐开篷巴士游览油尖旺地区招牌，之后回到酒店就由导师指导下制作一个属于自己的迷你当舖招牌，完成工作坊更可享用龙堡国际酒店「园林阁」自助下午茶（菜色根据时令或会更改，视乎餐厅供应而定），行程丰富好玩！

（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜低至5折】蝠鼠吊金钱当舖招牌工作坊｜开逢巴士游尖沙咀｜连龙堡国际自助下午茶

优惠期（预订期）： 2026年4月25日10:00起

使用日期： 2026年5月1、2、3（保证成团）、17、23、24日，6月6日

地址：香港尖沙咀柯士甸道龙堡国际

时段：13:00-15:00

活动地点：龙堡国际大堂集合



优惠：HK$244/组（原价 HK$488/组）

*此方案以「1大1小」组合起预订，包括活动工作坊材料费用（以组别计），导师，下午茶，服务费及旅游平安保险。2人共享一份工作坊材料。套票需要同时进场便用。

*儿童年纪为3-11岁。

*下单后需二次确认，成团人数需足30人或以上。若未能成团，本公司将于出发前三个工作天作出通知，以安排其他出发日期。

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