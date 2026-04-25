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脑膜炎双球菌或会有健康「带菌者」？中招后3大危险警号：出现「极严重头痛」｜亲子健康

亲子
更新时间：12:36 2026-04-25 HKT
发布时间：12:36 2026-04-25 HKT

亲子健康｜最近英国有学生因脑膜炎双球菌感染不幸离世，相信不少香港家长都看得心惊胆颤。这种细菌引起的脑膜炎和败血症发病快、进展急，由「似乎只是伤风感冒」到生命危险，可能不足一天。香港于4月9日亦曾发现一名长期病患的9岁女童，证实对脑膜炎双球菌呈阳性反应，临床诊断为脑膜炎双球菌血症并发感染性休克。

虽然脑膜炎双球菌在香港属「零星个案」，但孩子每天在学校、补习班、兴趣班穿梭，只要一不留神，就可能在挤逼环境中「中招」。作为儿科专科医生，我最想提醒家长：不用恐慌，但必须有足够知识和警觉，因为这是一种「一旦出事就不能重来」的疾病。

脑膜炎双球菌或会有健康「带菌者」？中招后3大危险警号：出现「极严重头痛」｜亲子健康（示意图/AI生成图片）
脑膜炎双球菌或会有健康「带菌者」？中招后3大危险警号：出现「极严重头痛」｜亲子健康（示意图/AI生成图片）

脑膜炎双球菌防不胜防 会有健康「带菌者」？

香港小学生每天接触的人数往往比成年人多：同班同学、校队队友、午膳同桌、校车同座和各种兴趣班同学，形成密集而近距离的接触环境，正好让脑膜炎双球菌有机可乘。这种细菌可以长期藏在喉咙，经飞沫和唾液传播。有些小朋友或青少年虽然带菌，但可以完全没有病征，只是健康的「带菌者」，却能在说话、大笑、咳嗽或分享食物时，把细菌悄悄传给身边的人。大部分时候细菌只停留在上呼吸道，不会造成严重后果，但在极少数不幸的情况下，会突破身体防线，经血液到达包裹脑部和脊髓的脑膜，引起严重脑膜炎，或在血液内大量繁殖，导致致命败血症。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

虽说这类严重个案极少数，但也正是医生最害怕错过黄金治疗期的原因。香港目前属零星感染地区，但因港人旅游频繁，只要出现输入个案，再遇上密集校园环境，爆发风险便会上升。对小学生来说，这是一种「机会低但后果极严重」的疾病。

日常生活中的防疫漏洞

脑膜炎双球菌虽然不像麻疹那样可在空气中长距飘浮，但说话、唱歌、咳嗽时喷出的飞沫，都是重要的传播途径。共用餐具或一起分享雪糕、零食，也是高风险行为；在生日会吹蜡烛、玩吹气玩具，或十多个小朋友在挤逼的小房间内一起唱歌、练口琴、吹奏管乐而没有戴口罩，都容易令细菌在孩童间扩散。如果其中一位是带菌者，便有机会把细菌传给其他人。虽然大部分被传染的孩子不会生重病，但只要当中有一个免疫力较弱，或同时感染其他病毒，脑膜炎双球菌便可能乘虚而入，演变成不可挽回的严重个案。对于经常参加海外比赛、游学团、夏令营的小学生来说，会接触来自不同国家的同学，而部分地区的脑膜炎双球菌流行率较香港为高；再加上寄宿生活、共用设施、集体活动等，更容易形成群体感染的条件。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

家长必修的急症判断课 留意3大危险警号

强烈建议家长记住三大危险警号。第一，是突发高烧连同剧烈头痛或不停呕吐：若孩子突然发烧至约38.5°C或以上，同时头痛很厉害、一直呕吐，或见光觉得刺眼，尤其是平日甚少头痛，却出现「一生中最严重的头痛」，要立即怀疑是否脑膜炎。第二，是精神和性格变得「完全唔同咗」：变得极度嗜睡、难以叫醒，或原本活泼的小朋友突然非常烦躁、对平时喜欢的玩具没兴趣，甚至说话「好似唔太清醒」，判断时不要只看体温，而是整体精神是否明显不对劲。第三，是皮肤出现奇怪紫红点或斑块：在败血症情况下，皮肤可能出现细小紫红色点状出血或大片紫斑，而且用手指或玻璃杯按压都不会褪色，无论有没有发烧，都必须立即带孩子到急症室求医。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

及早诊治的重要性

只要孩子符合任何一项脑膜炎警号，家长都不应再「观察多一阵」，或只往普通门诊，应立即带孩子到急症室，并清楚向医护表达：「我担心会否是脑膜炎双球菌。」医生会按临床情况安排抽血及相关检查，必要时做腰椎穿刺抽取脑脊液化验。若怀疑程度高，一般不会等结果才开始治疗，而是会尽快以静脉注射抗生素「先救命」，越早用对抗生素，越能大幅减低死亡和长期后遗症风险。

（图片来源：Freepik）
（图片来源：Freepik）

预防胜于治疗

预防方面从日常衞生习惯、校园安排和疫苗保护。家长要教孩子「自己水樽自己用」，避免与同学共饮共食；生病时戴口罩并留在家休息；同时养成勤洗手习惯，特别是进食前、如厕后和回家后，这些简单措施对预防多种感染都非常有效。 

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

疫苗方面，现时政府常规儿童免疫计划未包括脑膜炎双球菌疫苗，但私营市场已有可预防A、C、W、Y血清群的四价结合疫苗，以及专门预防B群的疫苗，适用于有较高风险或需要外游、寄宿的学生。不同疫苗的针数和接种间距各有差异，家长宜与儿科专科医生商量，并预留约7至10天让身体建立足够抗体。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

给香港小学生家长的「3个记住」

  1. 不是每个发烧都是普通伤风，务必留意孩子整体的精神状态和皮肤变化；
  2. 若未来有高危活动（如海外游学、寄宿、长时间校外营），应及早咨询儿科医生是否需要接种疫苗；
  3. 当孩子表示极度不适，而你的直觉感到情况不对劲时，宁愿尽早带去急症室，也不要冒险观望。
（图片来源：Freepik）
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张杰医生
香港大学内外全科医学士 MBBS（HK）
爱尔兰皇家内外科医学院儿科文凭 DCH（Irel）
香港儿科医学院院士 FHKCPaed
香港医学专科学院院士（儿科）FHKAM（Paediatrics）

张杰医生
张杰医生

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