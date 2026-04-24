从泳坛飞鱼到宠女狂魔 方力申：「老婆开心，家庭开心」分享「123」教养法｜星级教养

有天听电台节目，受访嘉宾是初为人父、个唱在即的方力申（Alex），主持人问他：「为何新歌会叫《万刀甲》？」从前观众笑他是「万刀甲」，未能「出人头地」，骨子里满有运动员的正能量精神，由辱骂转为动力，今天他以《万刀甲》重头出发，参加先进世锦赛夺金、开办个人演唱会、做个出色的新手爸爸……以努力告诉大家，中年也可发力，无论在哪个岗位，他「出头」了。

方力申 - 演员、歌手、运动员（图片来源：《亲子王》）

以新歌「唤醒」歌迷 望泳界改革培育潜质泳手

亲 ：《亲子王》 方 ：方力申

亲 ：今年踏上红馆开《最佳时间》演唱会，于工作及筹备演唱会时有遇上哪些难忘事？

方 ：做红馆演唱会最大压力是票房，这次个人公司也有份投资。当了解整盘生意的运作，知道办一场演唱会需动辄数百万，并非小数目，自己有份参与其中，对于花一分一毫就更上心，会想如何节省成本与开支，达至收支平衡。（演唱会加场可有压力？）对我来说，做一场已很满足，但加场后压力也双倍。一来我从未试过连续做两场演唱会，二来亦要对投资方有交代，所以希望落力点宣传，毕竟这么多年没出歌、出唱片，我的歌迷都可能处于「休眠状态」，要推出多点新歌「唤醒」他们，同时亦不想全唱旧歌，想带点新惊喜。

新歌《万刀甲》有不错的成绩令我重建信心，完成这次演唱会后，期望会有新一轮的巡回演唱会，也可推出更多的新歌。不进则退，无论工作、游水或做人，都要保持动力去持续进步，别让自己懒下来。

方力申于今年5月将会于红馆首开个唱，近日积极宣传与推出新歌《万刀甲》。（图片来源：IG@alexfongliksun）

亲 ：作为前香港游泳代表队，不但开设游泳学校，也积极参与大型比赛，对于香港的游泳发展有何看法及建议？

方 ：泳会最初只教授初学者，几年前成立个人泳队，现在仍以儿童至青少年泳手为主，尚在发展阶段，虽然亦有学界纪录泳手，也有的曾在分龄锦标赛获奖，但要培养出港队运动员，还有很多进步空间。何诗蓓、何甄陶的成绩对于本地运动员来说极为鼓舞，特别是何诗蓓，作为香港土生土长的泳手，大部分时间于本地训练，能取得奥运奖牌绝不简单。香港泳坛有她实是幸运，但我们不能假设每五年会出现一个「何诗蓓」，她或许是香港的「五十年一遇」。

作为香港泳坛一份子，小方积极推动泳界发展，除了多年前已开设游泳学校，去年亦于西沙GoPark设立泳池，方便泳手训练。（图片来源：《亲子王》）

要打破这种想法，于培训、选拔的制度上都需要作出改变。香港作为国际大都会，没可能游泳教练只限于说广东话、看中文。我们需要扩阔眼光，吸引外国教练来港取得合资格的牌照，所以早前我也就此提出意见，认为教练课程应增设英文授课和英文试卷。游泳比赛制度上亦需要改革，泳会百花齐放才会健康成长，希望不会再有去年小泳手因属会问题而失去比赛资格的情况，做到人人凭实力，就取得参赛的机会。另外，场地方面也希望康文署能配合，例如可提早开放，或拨出训练时间予泳会，各方面需要进步，才可让有潜质的孩子得到最佳的训练场地、方式。

近年小方积极参与海外赛事，更于去年世界先进游泳锦标赛夺得45至49岁组别男子200米个人混合泳及200米背泳金牌。（图片来源：IG@alexfongliksun）

美满原成家庭成育儿学习模板

亲 ：去年情人节结婚后，今年又荣升新手爸爸，可有想像日后与女儿会是哪种模式相处？

方 ：Isla是我们的第一胎，不止我与太太，全家也都很紧张，一出生她便万千宠爱在一身，一哭就有人照顾。比起跟女儿日后的相处方式，我更重视身教。为了女儿的来临，我翻阅不少亲子教育书籍及资料，知道原生家庭对于一个孩子的成长极为重要，子女会看着父母如何沟通、处理问题，为小事争执也有机会影响到子女的价值观与人生观。我拥有很好的原生家庭，也希望给子女同样美满的原生家庭，就像我父母给我的、教导我的，会将这些「经验」套用在教育女儿上。

去年与艺术家太太叶萱结婚，今年诞下女儿Isla， 即成为「宠女狂魔」。（图片来源：IG@alexfongliksun）

亲 ：由「运动员+歌手」转做「爸爸」，个性与处事方式上有何转变？

方 ：现在是以家庭为先，但并非为养育孩子而接更多工作赚钱，而是选择多陪伴家庭，学懂平衡生活。以前不会「拣job」，有工作便全力以赴，事业为重，现在会为家庭而作出选择。例如女儿要打针，若工作不太重要我会选择：「不要做了。」子女出生的首十年非常重要，我不想错过她的黄金成长阶段。当她有了自己的朋友、自己的世界，到了青春期就开始不理爸爸，所以有机会做她的「偶像」，我会尽力做。

（图片来源：IG@alexfongliksun）

当了「老公」、「老豆」，我学懂了「迁就」。以前可以自私点，现在会迁就太太，很多事也会以我们仨为先。跟太太吵架要即日解决，也更重视太太的意见。多了耐性，多了体谅，妥协更大，不能做大男人，为了家庭，要懂得放下。

亲 ：夫妻在育儿上怎样分工？如何平衡家庭与工作？

方 ：太太负责大部分的育儿工作，喂奶、扫风、换尿片、洗澡都一手包办。（你懂得这些工作吗？）全部都懂，不过太太比较在行，她会抢着做呀！女儿现时很黏妈妈，白天谁都「跟」，但到了晚上便只要妈妈，在这段「安全感」时期，连我也应付不来。当然我希望可分担太太的压力，现时演唱会仍未到密锣紧鼓彩排的阶段，可白天工作，晚上回家，全心全意照顾她们。

（图片来源：《亲子王》）

其实太太也很enjoy凑女生活，就算喂人奶中仍会揹着女儿四处去，或逛街、或画画，懂得制造me time。早前便跟女儿去画画，还拍下三小时缩时影片，享受与女儿的亲子时光。

亲 ：与太太有共识生多少个小朋友？由「二变三」，夫妻相处上有何改变？如何维系感情？

方 ：（笑~）逐个逐个来吧，生育时间上还未有共识。本想快点再添一个孩子，但太太想喂人奶久一点，一旦怀孕了便可能要暂停喂哺母乳，一想至此便感到伤心。产前太太也曾怀疑自己是否一个好妈妈、会否懂得照顾孩子，但当女儿出生后发现这是多虑了，各方面都做得很好。其实我熟知她的个性，所以无论于产前、产后，我都对她投下信心的一票。为母则强，她甚至不需我帮忙，自己学组装BB床，就连电工都一手一脚处理，她根本就是一个好妈妈的「材料」。

小方于去年情人节宣布与叶萱结婚。（图片来源：IG@alexfongliksun）

现在我们去哪儿都会带着女儿，太太亦不会要求二人世界，一家三口的生活令她感到最幸福。早前我俩去staycation，她也说要带同女儿一起，我虽然会为此吃醋，但这也是「开心」的醋。

亲 ：跟太太会如何安排孩子的学业路？会否栽培女儿日后加入娱乐圈？

方 ：国际学校与传统学校都好，不过我希望女儿可以吃点苦，在传统学校中有纪律地成长。虽然我的中文并不好，但也想她可以于本地学校打好中文根基，两文三语并行。其他学术、运动方面就随她的兴趣吧，不过一定要学游泳。（会采取军训式教导吗？）太太也有这个忧虑（哈哈~），若她是个男孩，我一定会变身魔鬼教练全力操水。

（图片来源：IG@alexfongliksun）

我俩都不想女儿加入娱乐圈，所以我不会特意栽培她跳舞唱歌。这一行不容易，当女艺人就更加难，要面对来自四方八面的压力，我真的不想她承受太大压力，只想她做个平平凡凡、开心的女孩子。当然要发掘她的长处，如果她真的很喜欢跳舞，我会给她一些「困难条件」，例如一星期要跳足七天，还要承诺最少要学习半年或一年，完成承诺才可以选择放弃。

（图片来源：IG@alexfongliksun）

亲 ：你自觉将来会是个「虎爸」、「怪兽家长」吗？

方 ：我不知道自己是否这两类「爸爸」，但肯定会是个「坚持」的父母。我在很好的原生家庭成长，故此我会遵循爸妈的教导方式。小时候顽皮或学游泳不专注，爸爸会用上「教仔1、2、3」，当数到「3」就会打或惩罚，令我自己做错事有必然的后果。现在当然不会进行体罚，但当数到「3」，也要坚定地给予后果。教导孩子不要恶，情绪也不要比他们高涨，要先处理其感受，再协助他们自己解决问题。现在我当爸爸了，会参考这些教育方法。

（图片来源：IG@alexfongliksun）

我也看过一些育儿分享，孩子多参与「家事」有助培养他们的自理能力，亦可建立正确的价值观。或许日后要她多点帮手做家务，亦可参与家庭的决策，自己的事自己有份决定，从小养出自信心。

（图片来源：IG@alexfongliksun）

亲 ：对于这几个月的「工作表现」会给予多少分？

方 ：仅仅合格，六分吧（十分为满分），仍有大大的进步空间。我想要给太太多些时间，「happy wife, happy life」嘛，只要老婆开心，家庭就开心。希望可抽多点时间过二人世界，分担育儿工作，无论「大」与「细」，陪伴都是最重要的。

（图片来源：《亲子王》）

文：陈恺盈

图：李沃涛、IG@alexfongliksun

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