4月份小学开放日+嘉年华 圣公会吕明才纪念小学AI元宇宙世界/秀明小学校庆嘉年华｜学校开放日

爸妈们都想为孩子拣选一个最适合的小学，既可以助小朋友打好学术基础，也可以享受校园生活，发挥潜能。想孩子初步认识小学校园生活，家长又想更了解学校的教育理念与课程，参与各校的学校开放日就是最佳机会。今个周末（25日）就有两所学校举行学校开放日，即睇圣公会吕明才纪念小学、秀明小学学校开放日及嘉年华的详情，带小朋友去边玩边了解学校。

学校开放日1：圣公会吕明才纪念小学开放日2026 AI元宇宙世界

中西区向来名校林立，虽说该区所属的11校网竞争不及邻近的湾仔区12校网激烈，但同样有不少好学校。位于11校网的圣公会吕明才纪念小学是一所以中文（包括普通话）及英文为主要教学语言的男女校，重视培养学生两文三语的能力及发展德、智、体、群、美、灵六育，以配合当今21世纪的社会需要。

圣公会吕明才纪念小学（图片来源：圣公会吕明才纪念小学校网）

学校将举办开放日，当日活动丰富，涵盖学科展览、摊位游戏、工作坊及学生才艺表演。当日将有「旅行家勋章计划（主题景点与护照盖章）」，透过护照集章，展开多元文化探索！搜集印章即可兑换旅行家奖励，破解难题还能获得神秘礼品，在趣味旅程中培养文化认同与探索精神；另外亦有全方位体验学习，让K2、K3小朋友能认识学科知识，还能透过互动活动提升综合能力。

（图片来源：圣公会吕明才纪念小学校网）

同场亦有「中华小状元」、「Tell-a-Tale」、「显微镜下的世界」、 「AI 元宇宙教室」、「空气炮（能量转换）」、「4D Frame 创意机械」、游学团及课外活动展览，也有「氛围小夜灯」及「数位音乐创作弹奏」 工作坊，还有「STEAM @ PE」、「体感Scratch 游戏」及「AI互动游戏」挑战赛，欢迎幼稚园家长与小朋友一同前来参与活动，提前感受校园生活的乐趣！

（图片来源：圣公会吕明才纪念小学校网）



圣公会吕明才纪念小学开放日2026

日期：4月25日（星期六）

时间：10:00 - 16:00

地址：坚尼地城加惠民道31号

查询： 2817 2305 / [email protected]

报名：https://bit.ly/3QbJyPU

学校开放日2：秀明小学 25周年银禧校庆嘉年华

为孩子选择一所合适的小学，是许多家长共同的心愿。秀明小学一向兼重学术与品德，以「秀业明行」为校训，致力培养学生勇于创新、主动学习、诚信友爱、积极思考的良好素质，让他们成为愿意承担责任的良好公民。校园占地8,000平方米，设有阅读列车、DreamLab及PlayLab等多元学习设施。学校设有两文三语课程，并聘请外籍教师；小一至小六推行图画书教学，同时开设运算思维及Maker课程。

秀明小学（图片来源：秀明小学校网）

适逢25周年银禧校庆，学校将举行嘉年华，诚邀K2、K3幼稚园学生及其家长免费参与，毋须预先报名。当日活动丰富多彩，包括学生表演、美味小食、趣味摊位游戏，还有小朋友最爱的大型充气滑梯及打卡拍照区，让孩子尽情玩乐，家长共享欢乐时光。

（图片来源：秀明小学校网）

秀明小学 25周年银禧校庆嘉年华

日期：4月25日（星期六）

时间：10:00 - 13:00

地址：观塘秀茂坪秀丰街5号

对象：K2、K3学生及家长

费用：全免

相关文章｜圣公会圣巴拿巴堂幼稚园「快乐学习嘉年华」 免费玩8大活动 体验绘本教学｜学校开放日