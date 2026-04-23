圣公会圣巴拿巴堂幼稚园「快乐学习嘉年华」 免费玩8大活动 体验绘本教学｜学校开放日

位于观塘的圣公会圣巴拿巴堂幼稚园，一直秉承耶稣基督救赎及仁爱的精神，以愉快的童年作为全人教育基础，透过绘本教学及感官探索等多元化活动，培养幼儿的品德、创意与解难能力。圣公会圣巴拿巴堂幼稚园将举办「快乐学习嘉年华」，让区内家长与小朋友亲身感受学校的教学特色。即睇学校开放日活动详情。

学校开放日｜圣公会圣巴拿巴堂幼稚园「快乐学习嘉年华」

圣公会圣巴拿巴堂幼稚园「快乐学习嘉年华」 活动当日设有多个趣味摊位，包括「小小科学家」、「语言小天地」、「数学游乐园」、「环保守护者」及「健康小达人」等，还有「社区照相馆」及「世界真奇妙」体验环节，让孩子在游戏中探索学习，家长亦可借此了解学校的课程理念。活动免费入场，详情可扫描二维码报名。

圣公会圣巴拿巴堂幼稚园（图片来源：圣公会圣巴拿巴堂幼稚园校网）

点击图片浏览圣公会圣巴拿巴堂幼稚园校园生活点滴：

圣公会圣巴拿巴堂幼稚园「快乐学习嘉年华」

日期︰4月25日（星期六）

时间︰09:00 - 12:00

地址︰观塘瑞和街71号

对象︰6岁或以下幼童及其家长

查询︰2389 4218

报名：https://bit.ly/4spPhPz

相关文章｜港澳信义会锡安纪念幼稚园蝴蝶园开幕礼暨校园开放日免费参加 附报名方法｜学校开放日