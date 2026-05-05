大埔浸信会公立学校浴火重生 萧婷校长：「逆境中学会坚毅才是真正的成长」｜校长专访

校长专访｜执笔之际，手机弹出宏福苑火灾听证会的新闻通知。事隔将近半年，这场大火在港人心中留下的伤痕仍未消散。然而，生活终究要继续。火灾过后，邻近的大埔浸信会公立学校被征用为调查中心，全校师生须临时迁往区内两所小学上课。从火灾当日的紧急应变，到后续复课安排，再到适应「一校两舍」的生活 —— 对这班师生而言，每一步都充满挑战。

校长专访｜大埔浸信会公立学校劫后重生

萧婷校长刚转任到大埔浸信会公立学校时，笔者曾与她做过一次访问，当时已有感她是一位「不一样」的校长。她曾担任有时限小学 —— 基督教圣约教会坚乐第二小学的校长，转任到大埔浸信会公立学校仅一年多便遭遇这场火灾。她忆述，火灾发生在下午接近三时，当日适逢周三，学校提前于午膳后放学，故留校的学生不多。「得悉毗邻的宏福苑起火后，校方立即进行疏散，并安抚学生的情绪。同时发短讯通知家长，约定在安全地点接回学生。」学校共有30名学生及一位教职员居于宏福苑。「当日黄昏开始，老师逐一致电住在宏福苑的家庭，到晚上九时前已掌握所有受影响家庭平安的消息，真的非常感恩。」

校长专访｜大埔浸信会公立学校萧婷校长（图片来源：《亲子王》）

受火灾影响，学校停课两天。随后警方通知需要征用校舍作为调查中心，短期内无法返回原校上课。得悉情况后，萧校长即时联络教育局，商讨安置方案。「火灾后首两星期获香港城市大学及香港教育大学借出场地，让学生进行情绪辅导及支援活动。我们希望在最短时间内，透过观察和实体见面，掌握学生灾后的情况。」两所大学的专业辅导员及社工在活动中观察学生，若发现有个别学生表现异常安静或焦虑，便会即时介入倾谈。萧校长表示：「无论受灾与否，对全香港人来说都是一件不安的事件。」

取消一次考试 追回进度

经教育局协调，学校在12月中旬借用同区新界妇孺福利会基督教铭恩小学及大埔官立小学的空置课室，小二、小四在前上课，其余年级则在后者。铭恩对萧校长而言别具意义 —— 她小学时就读的孔教学院三乐周沕桅学校，正是位于铭恩现址。重回昔日母校，她特别感触。「以前我在这里读书，现在带着学生回来，感觉很奇妙。」复课前，学校安排了三日「迎新活动」，带学生认识新校舍环境。萧校长解释，火灾发生在11月底，迎新后便是圣诞假期，实际只流失了约两星期课时。「五、六年级因要应付呈分试，假期前已恢复主科课堂；1月起全校按原有进度上课。」为减轻师生压力，学校决定取消一至四年级原订3月份的考试。「老师不用为了考试而追进度，可以利用考试时间补回失去的课时。」五、六年级的呈分试则照常进行，进度未有受太大影响。

复课后，小二及小四学生在铭恩小学上课，其余年级则在大埔官立小学。（图片来源：《亲子王》）

一校两舍 接送、午膳也要妥善考虑

教学进度以外，与借用校舍协调也是一大挑战。萧校长指两校本身有自己的时间表，校方调整了时间表以配合借用学校，避免上下课打钟混乱。上学时间亦延后约20至25分钟，同时协调小息、体育课场地等细节。

「一校两舍」对育有不同年级子女的家长而言，接送及送饭变成难题，故学校安排校车往返两个校舍，家长只需送子女到其中一个校舍便可，又会在大埔市中心安排站点，方便接送。午膳方面，校方协助家长将饭盒转送到另一校舍。「尽量减少家长要两边走的情况。」

萧校长每日在两所校舍间穿梭，务求能够兼顾所有年级的学生。（图片来源：受访者提供）

萧校长形容老师们在灾难面前没有犹豫，第一时间关顾学生及家长。老师在事发后的周末工作至晚上10、11时，规划接送、场地、时间表等安排。连前任校长蔡碧蕊女士也曾回来帮忙，大家分工到不同校舍照顾学生。「现时我上午主要在铭恩，下午则留在大埔官小，务求兼顾所有年级的学生。」教育局亦额外拨款聘请三至四位老师，填补人手空缺，确保每班仍有双班主任。「因小五、小六需要考呈分试，老师方面尽量维持原状，如该老师同时兼教低年级，便需聘请代课老师暂代。」

新校舍 致力发展AI

学校将于新学年迁往富善邨前中华基督教会基正小学旧址，迁校在即，萧校长已着眼未来，但这半年的经历，亦将化为新校舍的养分。她透露多项新计划，包括引入新设备推行人工智能课程；铺设专业篮球场，引入AI技术分析学生运动表现；同时利用社区资源，提早为高年级学生做生涯规划。萧校长强调：「我们想教学生怎样用AI，不是找答案，是辅助自己学习、分析自己强弱，提升学习表现。」

被问及有甚么说话想跟师生说，萧校长寄语：「无论环境多艰难，都要活得与众不同，去爱、去施予、去展现生命的亮点、去温暖和感动这个世界。」她举例，学校的花式跳绳队及爵士舞队在火灾后缺乏练习场地，但仍然在公开比赛中夺得佳绩。「他们的生命里流露着坚毅、永不放弃，这些才是真正的学习。」

学校的花式跳绳队及爵士舞队在缺乏练习场地的情况下，仍于公开比赛夺得佳绩，展现坚毅精神。（图片来源：受访者提供）

家园被烧 惊闻噩耗

就读小四的棹楠、棹枫，以及心怡除了需暂时转到铭恩校舍上课，因本身居于宏福苑，亦需搬到中转屋或其他地方居住。面对居住及学习环境改变，除了惊慌、不舍，更重要的是过程中的成长。

棹楠和棹枫是孖生兄弟，火灾发生时，他们正在补习社。「有同学给我看照片，看到自己住的那幢楼着火，很害怕。」哥哥棹楠说。弟弟棹枫点头附和：「从未见过这种情况。」

就读小四的孖生兄弟棹楠（左）、棹枫，火灾后搬到中转屋，笑说新屋「变大了」。（图片来源：《亲子王》）

而心怡则比较幸运，居住在唯一一幢未被波及的宏志阁。「当日在家中，突然接到爸爸电话，说『宏福苑着火』，我们还说『真的吗？』。」因为大厦外墙被棚网及发泡胶覆盖，从窗望出去根本看不到实际情况。接到电话后，心怡跟家人立即下楼。「在楼下看着大厦逐幢烧起来，很担心烧到自己住的那幢。」

心怡最开心的是可以自己睡一张床，爸爸妈妈还替她取回珍藏的Labubu公仔。（图片来源：《亲子王》）

搬家、转校 不习惯也得习惯

火灾后，棹楠和棹枫一家搬到区内中转屋。问他们新屋和旧屋有甚么分别，哥哥棹楠竟说：「变大了！」但心爱的东西却来不及带走。「钱包留在旧屋，零用钱都没了……」弟弟棹枫伤心地说。

转校又是另一个挑战。以前住在宏福苑，走几步就上学，现在要搭校巴，棹楠说：「以前可以七点半起床，现在要早半小时，放学也要多半小时才能到家。」心怡的情况更曲折 —— 她先住酒店，再搬到亲友家，现时租住粉岭一私人屋苑。「搬了很多次，不习惯也得习惯。」她耸耸肩，说得淡然。

（图片来源：《亲子王》）

不幸中的小确幸

尽管生活上面对如此大的转变，但三位小朋友仍能保持积极乐观的心态。棹楠和棹枫两兄弟举例，虽然有些朋友因就读其他年级而需要到另一校舍上课，但因为大家现在都居住在中转屋，放学或周末仍能经常见面，所以分别不大。而心怡最开心的是：「可以自己睡一张床！以前要跟妈妈挤一张床，现在变成上下床，比较舒服。」

那经历过火灾，会否更珍惜家人？弟弟棹枫想了想：「不会，反而（与哥哥）吵架多了。」哥哥棹楠立即反击：「因为（你）太烦了。」（笑）心怡虽犹有余悸，也不失童真。「见到楼下有人哭、有人很紧张，其实我也很害怕，但幸好最后一家无事。之前有机会回去收拾东西，爸爸妈妈还替我把珍藏的Labubu公仔全都带出来了。」

（图片来源：《亲子王》）

同学心声

以下四位同学除品予外都并非居住在宏福苑，但他们同样经历了校舍搬迁，并各自表达了对原有校舍的挂念及新校舍的期望。

四位同学写下对校园生活的感受及新校舍的期望。（图片来源：受访者提供）

小四邝望曦：拥有规模相近的图书馆

「现在如果想看书，只能在课室的书柜借阅，无法像以前一样到图书馆阅读，所以最希望新校舍能有一个与旧校相若的图书馆。」

邝望曦（图片来源：《亲子王》）

小四潘品予：花园里面有滑梯

「在借用的校舍，附近只有几棵树，景色有点单调。我希望新学校比旧校舍更漂亮，花园里面有一条长滑梯，小息时可以到花园看花、玩滑梯。」

潘品予（图片来源：《亲子王》）

小四侯心悠：可以挨着坐的椅子

「不要用又硬又直的椅子，最好可以挨着坐。这样即使坐久了也不会累。」

侯心悠（图片来源：《亲子王》）

小四陈名希：回到原本的校舍上课

「很挂念原本的学校，虽然看到旁边一幢幢被熏黑的楼宇会感到害怕，但仍然很想回去。」

陈名希（图片来源：《亲子王》）

后记：向前走的勇气

（图片来源：《亲子王》）

小朋友在搬屋、转校的混乱中，长出了一份超越年龄的豁达。火灾让他们失去了原有的家园、校园，甚至烧毁了装着零用钱的钱包，但没有烧走他们的笑声，也没有烧走他们「向前走」的勇气。正如萧校长说：「既然生活无法停下来，可以做的便是秉持初心，继续向前走。」

文：林诗敏

图：霍楚晖、部分由受访者提供

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