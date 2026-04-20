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湾仔会展中心荟景自助餐买二送二 任食即开生蚝/龙虾/长脚蟹/无限畅饮｜亲子优惠

亲子
更新时间：11:54 2026-04-20 HKT
发布时间：11:54 2026-04-20 HKT

亲子优惠｜不少家庭爱吃自助餐，但自助餐价格不便宜，若有优惠价可以一家四口抵住齐齐叹就好了。今日（20日）湾仔会展中心荟景「春日蟹逅」海鲜自助晚餐就有买二送二优惠，可以低至$417任食即开生蚝、甲罗烧、冰镇长脚蟹及烧北京填鸭 ，每位更霸气敬送「皇帝蟹蒸蛋」一份，连无限畅饮！即刻预订，到时一家人可以尽情叹。

亲子优惠｜湾仔会展中心荟景自助餐买二送二

湾仔会展中心荟景于4月至6月推出「春日蟹逅自助晚餐」，除了有即开生蚝，更有长脚蟹、面包蟹、龙虾、海虾，更有多款鱼生刺身，包括三文鱼、八爪鱼、油甘鱼、帆立贝、红虾等，每人更送皇帝蟹蒸蛋一份，蟹迷定必开心！同场还有香煎鸭肝、甲罗烧、蟹肉军舰、烧北京填鸭、养生滋润炖汤，连无限畅饮汽水、橙汁、咖啡、茶，无论爱吃海鲜或热荤都会找到心头好。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

同场还有海景自助早午餐，可以于星期六、日及公众假期，食尽丰富海鲜，还有免费畅饮。除了有一系列新鲜冰镇海鲜如龙虾、海虾、青口及海螺外，当然仲有自助沙律吧及各式热荤，包括烧威灵顿牛柳、龙虾汉堡蛋松饼、自家制红烧乳猪，以及Brunch必备的面包糕点、即席烹调的鸡蛋与奄列。而招牌甜品匠之抹茶十胜红豆卷、野莓牛油金宝亦是必试亮点。自助餐更特别新增小朋友美食区，提供多款小朋友喜爱的美食。连无限畅饮汽水、橙汁、咖啡与茶。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪优惠｜第2位半价．平均每位$423.5起】海景自助早午餐 + 免费畅饮
优惠：HK$847/2 位起，平均 HK$423.5/位起（原价HK$1,644/2 位）
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【快闪优惠｜买二送二．平均每位$417起】荟景春日蟹逅自助晚餐 + 免费畅饮
用餐时间：18：30- 21：30
优惠：
．星期三至四HK$1668/4位，平均HK$417位
．星期五至日及公众假期 HK$1756/4位，平均HK$439位（原价HK$3,336 起/4位）
购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜第2位半价．平均每位HK$644.5起】荟景春日蟹逅自助晚餐 + 免费畅饮
优惠：
．星期三至四HK$1,289/2位，平均HK$644.5/位起
．星期五至日及公众假期HK$1,357/2位起，平均HK$678.5/位起（原价HK$1,668 起/2位）
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年4月20日12:00至4月26日23:59
用餐日期：2026年4月21日至2026年5月31日
地址：香港湾仔港湾道1号香港会议展览中心4楼
*以上优惠价已包括原价加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜
 

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