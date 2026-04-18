香港历史博物馆穿越时光隧道 4大主题展馆游走旧香港｜亲子好去处

花近五年时间进行大规模更新，香港历史博物馆常设展「香港故事」即将全面开放！继前年首阶段「香港多面体展览系列」后，第二阶段展览已刚刚于4月份开幕了，即睇4大主题共10个展馆，带小朋友去旅走旧香港，认识「家」的历史。同场亦设有免费导赏团，有兴趣的朋友可去报名。

亲子好去处｜香港历史博物馆4大主题展馆

香港历史博物馆常设展「香港故事」第二阶段展览展馆分为「同根同源」、「中西汇流」、「共赴国难」及「国际都会」四个主题，共10个展区，透过逾2,800件珍贵展品，包括文物、历史照片、影片及多媒体互动装置等，带大、小朋友穿越时光隧道！

香港历史博物馆穿越时光隧道 4大主题展馆游走旧香港（图片来源：香港历史博物馆专页）

从考古发现，香港先民早于数千年前已与珠江口湾区密切互动，在秦汉时期，已逐步纳入历代中央政权体系中，与中原及华南文化深度交融。「同根同源」透过彩陶、白陶、牙璋等历史文物，追溯香港与中原文明的深厚根脉。而「中西汇流」则还原19世纪至20世纪初的华洋社会风貌，实景重塑旧香港面貌，诚济堂中药店、唐楼街景和双层电车等布置，让大家如置身于旧香港，亲身体验中西文化的碰撞！

香港历史可追溯至数千年前，于秦汉时期已被纳入历代中央政权体系中。（图片来源：香港历史博物馆专页）

30、40年代战争展开，在「共赴国难」篇章可重温香港华人与祖国并肩抗战的烽火岁月，展示募捐救亡、八路军驻港办事处等故事。至于「国际都会」可见证香港人自强不息的精神，蜕变成繁荣都市，沉浸式场景和互动装置让历史活起来！

20世纪的城市化推动香港百业兴旺，小朋友可于展区回到1930年代香港，体现中西文化交融下形成的城市风貌。（图片来源：香港历史博物馆专页）

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香港历史博物馆

日期及时间：

星期一、三至五 10:00 - 18:00，星期六、日及公众假期 10:00 - 19:00，星期二（公众假期除外）休馆

地址：尖沙咀漆咸道南100号（香港科学馆侧）

查询：2724 9042 / [email protected]

费用：免费

*票务处于闭馆前30分钟关闭

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